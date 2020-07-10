Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı

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Geçen yıl amiral gemi tablet sınıfında Galaxy Tab S6 ile yetinen ve S6 Lite ile biraz daha alt seviyeye inen Samsung bu yıl stratejiyi biraz değiştiriyor. Galaxy Tab S7 bir de Plus versiyonuna sahip olacak.

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Galaxy Tab S7+ özellikleri

Galaxy Tab S7+ yılın en güçlü tablet modellerinden birisi olmaya aday durumda. 12.4 inçlik AMOLED ekranında 2800 x 1752 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab S7+ modeli en yeni Snapdragon 865 Plus yonga setinden gücünü alıyor. Snapdragon X55 5G Modem-RF ise 5G teknolojsine güç veriyor.

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Tasarım anlamında Galaxy Tab S6 ile benzer çizgileri paylaşan Galaxy Tab S7+ modeli 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi ile geliyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera bulunan tabletin 10000mAh kapasiteli bir bataryası var.

Ekrana entegre parmak izi, Bluetooth temelli S-Pen gibi özellikleri olan Galaxy Tab S7+ yanında Galaxy Tab S7 ise 11 inçlik ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 7000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olacak. Bu iki modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-tab-s7-plus-5g-full-specs-features-leaked_id125832

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