Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı

    Galaxy Tab S7+ tablet modelinde 12.4 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 865 Plus yonga seti, çift arka kamera, 10000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alacak.
    6 sa.
    675
    7
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yıl amiral gemi tablet sınıfında Galaxy Tab S6 ile yetinen ve S6 Lite ile biraz daha alt seviyeye inen Samsung bu yıl stratejiyi biraz değiştiriyor. Galaxy Tab S7 bir de Plus versiyonuna sahip olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor

    Galaxy Tab S7+ özellikleri

    Galaxy Tab S7+ yılın en güçlü tablet modellerinden birisi olmaya aday durumda. 12.4 inçlik AMOLED ekranında 2800 x 1752 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab S7+ modeli en yeni Snapdragon 865 Plus yonga setinden gücünü alıyor. Snapdragon X55 5G Modem-RF ise 5G teknolojsine güç veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Tasarım anlamında Galaxy Tab S6 ile benzer çizgileri paylaşan Galaxy Tab S7+ modeli 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi ile geliyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera bulunan tabletin 10000mAh kapasiteli bir bataryası var.

    Ekrana entegre parmak izi, Bluetooth temelli S-Pen gibi özellikleri olan Galaxy Tab S7+ yanında Galaxy Tab S7 ise 11 inçlik ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 7000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olacak. Bu iki modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-tab-s7-plus-5g-full-specs-features-leaked_id125832 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    RichesMen (Servet bey) 2 sa.
    büyük ekran bekleyenler için iyi bir tercih olacak. tamam şuan bunu ipad yazıyorum ama şikayetçi olduğum şeylerde yok değil.. zip dosyasına bile para isteyen bir apple var android çok büyük bir arşiv ..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 3 sa.
    Kağıt üzerinde fena durmuyor belki ama olay yazılım. İpad bu konuda farkı açalı yıllar oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor 47 dk. Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı 1 sa. Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı 2 sa. Sony’den Epic Games’e büyük yatırım 2 sa. iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor! 3 sa. Elektrikli BMW iX3'ün tanıtılacağı tarih belli oldu 3 sa. En ucuz Mi Band iş yapar mı? "Redmi Band incelemesi" 4 sa. Koronavirüsü tespit edebilen biosensör Türkiye'deki atık sularda test edilecek 4 sa. Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle "kabinli taksi" dönemi başlıyor 5 sa. Dijitalde düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı 6 sa. MEB’den eğlenceli ve eğitici mobil uygulama: Tabii 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı Sonraki GeForce RTX ekran kartları Death Stranding hediyeli 7 sa. DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı 17 sa. PS5 oyun kutuları böyle görünecek 19 sa. 110 TL değerinde üç oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 19 sa. Apple Pay sisteminin arkasındaki isim Tesla bünyesine katıldı 20 sa. Hyundai, yeni manuel şanzımanıyla debriyaj pedalından kurtuluyor 20 sa. OnePlus Nord en net görüntüleri ile karşımızda 21 sa. Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir? 21 sa. Ryzen 7 Extreme Edition içeren NEC dizüstü ortaya çıktı 22 sa. Google görsel aramalarda bilgi metinleri dönemi başladı 22 sa. Oppo Reno 3 Pro inceleme 23 sa. Yeni MacOS zararlısı tüm sistemi silebiliyor 23 sa. Microsoft Teams video konferans yorgunluğu ile mücadele ediyor 1 gün Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı 1 gün iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi 1 gün Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın" 1 gün Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor 1 gün Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti 1 gün Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor 1 gün Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız