Creative, World of Warcraft oyuncularına özel kablosuz kulaklığını tanıttı

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Dünyada kitleleri peşinden sürükleyen ünlü World of Warcraft(WOW) oyununun ismini ve görünümünü taşıyan kablosuz kafa üstü kulaklık, Creative tarafından piyasaya sunuldu. Tasarım olarak oyundan izler taşıyan kulaklığın, Horde ve Alliance olmak üzere 2 farklı çeşidi bulunan logosu, kullanım sırasında Led ışıklandırması sayesinde 16 Milyon farklı renge bürünebiliyor. Üzerindeki mikrofon kullanıcı istediğinde kulaklıktan ayrılabiliyor. Kulaklığın bilgisayar ile kullanılabilmesi için aracılığını yapan kablosuz alıcının ise USB 1.1 ve USB 2.0 girişlere, ayrıca hem Windows(7, Vista, Xp) hem de Mac işletim sistemine(OSX 10.5 ve üzeri) sahip bilgisayarlar ile uyumlu olduğu verilen bilgiler arasında. Creative'in geliştirdiği yeni ses teknolojisi olan THX TruStudio PC, dinleyiciye büyük ses derinliği ve çevreleme hissi sunacak. 4 saat şarj ile 9 saate kadar kullanım sunabilen, WOW oyuncularına özel olarak yapılmış ses modları da bulunan bu kulaklığın, önümüzdeki aylarda 160 $'dan satışa sunulması bekleniyor. Görünümü hakkındaki bilgilere bu videodan ulaşabilirsiniz.