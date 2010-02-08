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Creative, World of Warcraft oyuncularına özel kablosuz kulaklığını tanıttı

Creative Sound Blaster World of Warcraft kablosuz kulaklığını tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Creative, World of Warcraft oyuncularına özel kablosuz kulaklığını tanıttı
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Dünyada kitleleri peşinden sürükleyen ünlü World of Warcraft(WOW) oyununun ismini ve görünümünü taşıyan kablosuz kafa üstü kulaklık, Creative tarafından piyasaya sunuldu. Tasarım olarak oyundan izler taşıyan kulaklığın, Horde ve Alliance olmak üzere 2 farklı çeşidi bulunan logosu, kullanım sırasında Led ışıklandırması sayesinde 16 Milyon farklı renge bürünebiliyor. Üzerindeki mikrofon kullanıcı istediğinde kulaklıktan ayrılabiliyor. Kulaklığın bilgisayar ile kullanılabilmesi için aracılığını yapan kablosuz alıcının ise USB 1.1 ve USB 2.0 girişlere, ayrıca hem Windows(7, Vista, Xp) hem de Mac işletim sistemine(OSX 10.5 ve üzeri) sahip bilgisayarlar ile uyumlu olduğu verilen bilgiler arasında. Creative'in geliştirdiği yeni ses teknolojisi olan THX TruStudio PC, dinleyiciye büyük ses derinliği ve çevreleme hissi sunacak. 4 saat şarj ile 9 saate kadar kullanım sunabilen, WOW oyuncularına özel olarak yapılmış ses modları da bulunan bu kulaklığın, önümüzdeki aylarda 160 $'dan satışa sunulması bekleniyor. Görünümü hakkındaki bilgilere bu videodan ulaşabilirsiniz.


http://www.soundblaster.com/worldofwarcraft/press/welcome.aspx Yorum Yaz
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Momo-Oz 9 yıl
off çok tatlıymış :D
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numenorian 9 yıl
Fatal1ty faciası olmasında yine o neydi öyle ya pazardan aldım sanki halen hb'den cevap bekliyorum iade ile ilgili
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fukarakoala 9 yıl
benim philips wireless kulaklıgım cok güzel valla :D tabi döşemeleri ve ışıklarıyla çok süper ancak bize gelene kadar 400 lira bile olur bu :D bende hem ally hem horde 80 var almaya kalkınca nası alıcam :D

DH misafiri arkadasım bendede 7+1 kullandıgım icin(creative t 7900) ses kartım harici creative marka ve vista icin sitesinden inen program calıstırmadı vista ultimate sahibiyim sonra bir insanın yazmış oldugu arayüzü kullanmasam ses kartım mefta idi
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Jack Rabbit Slims 9 yıl
Üstüne WoW damgasını basıyorsun ürün anında 3 kat daha değerleniyor valla ne güzel.
Mousepadler klavyeler mouselar...
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DH Misafiri 9 yıl
crative önce ürünlerine driver çıkarmasını öğrensin sound blaster live ses kartını win7 driverı olmadığı için herkez yok pahasına elinden çıkarıyor.bu arada bi çözüm yolu bilen varsa yazarmı?creativden soğudum
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tec 9 yıl
çok güzel görünüyor ama 4 saat şarja 9 saat kullanım çok az yaw. daha kullanışlı yapılabilirmiş. birde kulaklık ve mik olarak kablosuz başka setler varmı benim bildiğim yokta bilen varsa öğrenebilirmiyim?
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Angurvadal 9 yıl
Ev geçindiren bir insan olarak kendi yorumum : Fiyatı kulaklık için uçuk seviyelerde, bana hayatta satamazlar


Edit:

amazon.co.uk/...
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DavutGENC 9 yıl
Bu Kadar Güzelini bi logitech yapar birde creative
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murselsevim 9 yıl
Çok cafcaflı bir görünümü var.
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