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Creative, Zii işlemcisiyle cep telefonlarında 1080p video oynatacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative, Zii işlemcisiyle cep telefonlarında 1080p video oynatacak
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Çoklu ortam özellikleri gelişmiş, yüksek performanslı cep telefonlarının arka arkaya lanse edildiği günümüzde komponent üreticileri arasındaki rekabet de artmış durumda. Bir yandan Nvidia, Tegra kod adını verdiği yeni nesil yongada sistem çözümüyle cep telefonlarında akıcı HD video ve GeForce mimarisi aracılığıyla gelişmiş 3D deneyimi sunmayı hedeflerken firmanın önemli rakiplerinden biri de Creative olacak gibi görünüyor.

Taşınabilir medya oynatıcıları ve ses kartı pazarlarında iddialı olan Creative'in alt şirketi ZiiLabs, yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde ilk defa geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttığı ZM-05 kod adını taşıyan ve SteamCell işlem mimarisini temel alan yeni platformunu Android tabanlı akıllı telefonda kullanarak, cep telefonlarında ilk defa 1080p video oynatım yeteneğini sergileyecek.

İki adet ARM 926 çekirdeğinden ve 48x programlanabilir işlemci elementlerinden (PE) oluşan 10GigaFLOP gücündeki yonganın işlemci (ZM-05) elementleri dinamik olarak kontrol edilebiliyor ve iş yükünü göre kullanılmayan elementler kapatılarak güç tasarrufu sağlanabiliyor. Gelen bilgilere göre ZiiLabs, Android tabanlı telefonlar için ilk çipsetini önümüzdeki yaz döneminde duyurmayı planlıyor.

Creative, Zii işlemcisiyle cep telefonlarında 1080p video oynatacak
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zatoo 10 yıl
ya madem 1080p yi televizyondan seyredecez niye televizyonlar için böyle bi çip üretilmiyo? niye her bişeyi ufacık telefonlara yüklerler ki anlamadım.
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Noctivagant 10 yıl
zatoo arkadaşım sen olayı anlamamışsın. Telefonlara bu özelliğin konma sebebi telefonların 1080p olarak görüntü kaydı yapıcak olması sen o görüntüleri telefonda taşıyacaksın ve gittin bir yerde eşine dostuna izletmek istersen tv bağlayıp izleyeceksin.

Ayrıca senin dediğin olay zaten var. Normal tv katılacak çip dersen o olmaz o zaman piyasadaki LCD Tv satışları zarar görür. Bunda onlar zarar görmeyecek

Sen bu telefonu HD olmayan tv bağladığında görüntüğü kaliteli izleyeceksin ama HD kalitesinde olmayacak ancak telefonu HD destekli LCD Televizyona bağlarsan HD kalitesinde izleyeceksin.

Kısa lafın özü firmaların bunu yapması iyi bir şey sen Normalde bir telefon ve bir hd kamerağı ayrı ayrı alıp onca parayı verip ikisini taşımak zorunda olcağın ve sana estra yük bindircek zamanlar olur ama böle bir telefon aldığında HD kalitesinde görüntü kaydeden bir telefona sahip olacaksın bölece sürekli HD kameranda yanında olmuş olacak.


Hiç hayatınızda yaşamadınızmı bir yerde dolaşırken güzel bir şey görüp te keşke kameram yanımda olsaydıda şu güzelliği çekebilseydim demedinizmi.
Ben hayatımda bir kaç defa böle düşünmüşümdür. İşte bu telefonlar sayesinde kameranızda hep yanınızda olacak ve böle düşünmeyeceksiniz.

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nirvanha 10 yıl
zii işlemcisinin ne olduğunu sonunda öğrendik , teşekkürler ,creative'den bu yıl ses çipi gelmeyecek anlaşılan? hoş ses çipi yerine indirim ve asıl önemlisi sürücü desteği gelse , yada destekçilere köstek gelmese o da yeter ya neyse.Tabii zii işlemcili telefon alacaklarda yazılım desteği beklemesinler , nede ola creative seneye zii2 çıkarır , zii'nin papucu dama :D
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Tolgá 10 yıl
steamcell mimarisi cell mimarisine benziyormu???
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Wanker 10 yıl
Herhalde cep telefonlarında SSD'lerde kullanılmaya başlanır yakında malum televizyona bağlayıp full hd film izleyeceğiz..
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Batuist 10 yıl
hangi telefon 1080p ekrana sahip... hadi 1080p kayıt yeteneğine sahip olacak dese anlarımda oynatması biraz tuhaf bir durum????
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DarkSidesOfMe 10 yıl
creativenin elinde daha neler var acaba geliştirip bize sunmadığı
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StreamRolleR 10 yıl
Wanker 15.02.2009 Saat: 17:45
Günümüzde insanların Full HD yayın izlemek için 42"-46"-50" tv'ler almak için yarıştığını düşünürsek gerekliliğini merak ediyorum....
Benim G24 Predator um var blu ray okutucumda var tv kartımda var ve hiç de tv aramadım baa 1.3 milayara mal oldu ;) bu cell den creative çok ümitli hadi bakalım
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00x men00 10 yıl
bu teknoloji takip edilmez yaaaaaaaaaaaaaaaa bir oda dolusu paran olsa bir ay anca dayanır
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x1650Pro 10 yıl
Teknoloji baş döndürmeye başladı...
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kamikazeden 10 yıl
hemen hemen ortalama bi 45nm core2 'nin yarısı kadar işlem gücü var demek,hmm güzel.
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Wanker 10 yıl
Günümüzde insanların Full HD yayın izlemek için 42"-46"-50" tv'ler almak için yarıştığını düşünürsek gerekliliğini merak ediyorum....
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