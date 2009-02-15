Creative, Zii işlemcisiyle cep telefonlarında 1080p video oynatacak

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Çoklu ortam özellikleri gelişmiş, yüksek performanslı cep telefonlarının arka arkaya lanse edildiği günümüzde komponent üreticileri arasındaki rekabet de artmış durumda. Bir yandan Nvidia, Tegra kod adını verdiği yeni nesil yongada sistem çözümüyle cep telefonlarında akıcı HD video ve GeForce mimarisi aracılığıyla gelişmiş 3D deneyimi sunmayı hedeflerken firmanın önemli rakiplerinden biri de Creative olacak gibi görünüyor.

Taşınabilir medya oynatıcıları ve ses kartı pazarlarında iddialı olan Creative'in alt şirketi ZiiLabs, yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde ilk defa geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttığı ZM-05 kod adını taşıyan ve SteamCell işlem mimarisini temel alan yeni platformunu Android tabanlı akıllı telefonda kullanarak, cep telefonlarında ilk defa 1080p video oynatım yeteneğini sergileyecek.

İki adet ARM 926 çekirdeğinden ve 48x programlanabilir işlemci elementlerinden (PE) oluşan 10GigaFLOP gücündeki yonganın işlemci (ZM-05) elementleri dinamik olarak kontrol edilebiliyor ve iş yükünü göre kullanılmayan elementler kapatılarak güç tasarrufu sağlanabiliyor. Gelen bilgilere göre ZiiLabs, Android tabanlı telefonlar için ilk çipsetini önümüzdeki yaz döneminde duyurmayı planlıyor.

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