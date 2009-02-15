Creative, Zii işlemcisiyle cep telefonlarında 1080p video oynatacak

Çoklu ortam özellikleri gelişmiş, yüksek performanslı cep telefonlarının arka arkaya lanse edildiği günümüzde komponent üreticileri arasındaki rekabet de artmış durumda. Bir yandan Nvidia, Tegra kod adını verdiği yeni nesil yongada sistem çözümüyle cep telefonlarında akıcı HD video ve GeForce mimarisi aracılığıyla gelişmiş 3D deneyimi sunmayı hedeflerken firmanın önemli rakiplerinden biri de Creative olacak gibi görünüyor.
Taşınabilir medya oynatıcıları ve ses kartı pazarlarında iddialı olan Creative'in alt şirketi ZiiLabs, yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde ilk defa geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttığı ZM-05 kod adını taşıyan ve SteamCell işlem mimarisini temel alan yeni platformunu Android tabanlı akıllı telefonda kullanarak, cep telefonlarında ilk defa 1080p video oynatım yeteneğini sergileyecek.
İki adet ARM 926 çekirdeğinden ve 48x programlanabilir işlemci elementlerinden (PE) oluşan 10GigaFLOP gücündeki yonganın işlemci (ZM-05) elementleri dinamik olarak kontrol edilebiliyor ve iş yükünü göre kullanılmayan elementler kapatılarak güç tasarrufu sağlanabiliyor. Gelen bilgilere göre ZiiLabs, Android tabanlı telefonlar için ilk çipsetini önümüzdeki yaz döneminde duyurmayı planlıyor.
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Ayrıca senin dediğin olay zaten var. Normal tv katılacak çip dersen o olmaz o zaman piyasadaki LCD Tv satışları zarar görür. Bunda onlar zarar görmeyecek
Sen bu telefonu HD olmayan tv bağladığında görüntüğü kaliteli izleyeceksin ama HD kalitesinde olmayacak ancak telefonu HD destekli LCD Televizyona bağlarsan HD kalitesinde izleyeceksin.
Kısa lafın özü firmaların bunu yapması iyi bir şey sen Normalde bir telefon ve bir hd kamerağı ayrı ayrı alıp onca parayı verip ikisini taşımak zorunda olcağın ve sana estra yük bindircek zamanlar olur ama böle bir telefon aldığında HD kalitesinde görüntü kaydeden bir telefona sahip olacaksın bölece sürekli HD kameranda yanında olmuş olacak.
Hiç hayatınızda yaşamadınızmı bir yerde dolaşırken güzel bir şey görüp te keşke kameram yanımda olsaydıda şu güzelliği çekebilseydim demedinizmi.
Ben hayatımda bir kaç defa böle düşünmüşümdür. İşte bu telefonlar sayesinde kameranızda hep yanınızda olacak ve böle düşünmeyeceksiniz.
Günümüzde insanların Full HD yayın izlemek için 42"-46"-50" tv'ler almak için yarıştığını düşünürsek gerekliliğini merak ediyorum....
Benim G24 Predator um var blu ray okutucumda var tv kartımda var ve hiç de tv aramadım baa 1.3 milayara mal oldu ;) bu cell den creative çok ümitli hadi bakalım