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    Crucial BX500 serisini 1 TB ve 2 TB kapasite seçeneğiyle güncelledi

    SSD ve RAM pazarının büyük oyuncularından Crucial uygun fiyatlı BX500 SSD’sini 2 yeni kapasite seçeneğiyle daha da rekabetçi hale getirdi.
    2 sa.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crucial her ne kadar ilk dönemlerdeki SSD’lerinde tam anlamıyla başarılı olamasa da MX500’den sonra oldukça rekabetçi bir konuma yükselmeyi başardı. Firma yüksek performans arayışında olan kullanıcılarının yanı sıra uygun fiyatlı SSD araştıran kullanıcıları da unutmuyor.

    Crucial BX500 serisini 1 TB ve 2 TB kapasite seçeneğiyle güncelledi

    BX500 serisi DRAMless bir yapıda haliyle DRAM önbelleği kullanan arkadaşlarına göre özellikle yük altında zıplayan gecikme değerleriyle performans anlamında üzdüğü gibi dayanıklılık konusunda da tatminkar değerler sunamasa da uygun fiyatıyla gündelik işler için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

    Son zamanlarda düşen NAND Flash maliyetlerinin sonucu olarak daha fazla sisteme SSD girmeye başladı. Dahası hali hazırda SSD’nin tadını alan donanımseverlerin aklındaki yeni fikir veri depolamada da katı hal sürücülerine geçmek.

    İşte bu amaç doğrultusunda piyasada 3D QLC yongalar üzerinde yükselen Intel 660P ve aynı kontrolcü ve NAND yongalarının yer aldığı fakat Crucial’ın kendi algoritmasını kullandığı -nispeten daha hızlı- P1 modeli bulunuyor. Crucial yeni 1 TB ve 2 TB seçenekleriyle söz ettiğimiz NVMe alternatiflerinin karşısına 2.5’’ form faktöründeki SATA SSD’sini konumlandırıyor.

    Crucial BX500 serisini 1 TB ve 2 TB kapasite seçeneğiyle güncelledi
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    Ayrıca Bkz. "Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu"

    1 TB kapasite/fiyat oranında o denli iddialı olamasa da 2 TB seviyesinde gigabyte başına 12 cent’le tercih edilebilir duruyor. Buna karşın piyasada 2 yıla yakın süredir bulunan MX500 ve yakın bir fiyattan NVMe’yi deneme imkanı sunan Intel 660p modellerin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Zamanla daha hızlı ucuzlarsa BX500 daha alınası bir konuma gelebilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/crucial-silently-adds-1-and-2-terabyte-versions-to-bx500-series-qlc-ssd.html Yorum Yaz
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