Çinli UNIS, dünyanın en hızlı SSD'sini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Çinli SSD üreticisi UNIS Flash Memory, 14.900 MB/sn'ye kadar okuma hızı sunan dünyanın en hızlı SSD'lerinden birini tanıttı.

UNIS S5 ve S5 Ultra özellikleri

UNISplendour Corporation Limited'in (Unis) bir yan kuruluşu olan Unis Flash Memory, S5 ve S5 Ultra isimli iki yeni depolama sürücüsünü tanıttı. 3D TLC NAND flaş belleğe sahip SSD'ler, M.2 2280 form faktörüyle geliyor. Aynı zamanda, bu yüksek performansı karşılamak için 1 mm grafen ısı dağıtıcı ile birlikte geliyor.

Temel UNIS S5 modeli, sırasıyla 14,9 GB/sn ve 12,9 GB/sn'lik sıralı okuma ve yazma hızının yanında, rastgele okuma ve yazmada 1.800K IOPS ve 1.700K IOPS gibi etkileyici değerlere ulaşıyor. Ancak SSD'nin DRAM'siz bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. S5 modelinin fiyatı açıklanmazken, 1TB ve 2TB kapasitelerde mevcut olacak.

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Üst model S5 Ultra ise çift PCB tasarım ve DRAM önbellekle geliyor. Ayrıca, Micron 4600'de de bulunan Silicon Motion SM2508 isimli daha gelişmiş kontrolcüye sahip. S5 Ultra'nın sıralı okuma ve yazma hızı 14,2 GB/sn ve 13,4 GB/sn iken, rastgele okuma ve yazma hızı da 1.700K IOPS ve 1.600K IOPS ile bir miktar daha düşük. S5 Ultra yalnızca 2TB ve 4TB varyantlarında piyasaya sürülecek.

Daha yavaş olmasına rağmen S5 Ultra, DRAM önbelleğe sahip olması nedeniyle üretken ve yoğun işlerin yapıldığı cihazlarda daha yüksek ve sürdürülebilir performans sunacaktır.

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