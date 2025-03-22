Solidigm dünyanın ilk sıvı soğutmalı eSSD çözümünü tanıttı

AI sunucuları, hızla veri erişimi sağlayabilen ancak aynı zamanda da yüksek dayanıklılığa sahip bileşenlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle SSD’ler, özellikle okuma yoğun yüklerde AI sunucuları için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak, AI sunucularının yüksek okuma taleplerini karşılamak için bu bileşenlerin daha gelişmiş soğutma sistemlerine ihtiyaç duyduğunun da altı çizilmekte.
Nvidia B300’lerle çıkacak
Solidigm, D7-PS1010 E1.S eSSD’nin, geleneksel hava soğutmalı sistemlerin yerini alarak, veri merkezlerinde HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) ve hava soğutma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor. Solidigm, D7-PS1010 E1.S'nin bu yılın ikinci yarısında yapay zeka sunucuları için, muhtemelen Nvidia'nın B300 hızlandırıcılarıyla birlikte piyasaya sürüleceğini söylüyor.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!