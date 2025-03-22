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Tam Boyutta Gör Amerikalı depolama çözümleri şirketi Solidigm, veri merkezleri için sunduğu yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda SK hynix’in bir yan kuruluşu olan Solidigm, yapay zeka (AI) sunucuları için dünyanın ilk sıvı soğutmalı eSSD (Enterprise SSD) çözümünü tanıttı. Şirket, bu yeni teknolojisini GTC etkinliğinde sergiledi ve bu gelişme, tamamen sıvı soğutmalı sunuculara geçişin önünü açabilir.

AI sunucuları, hızla veri erişimi sağlayabilen ancak aynı zamanda da yüksek dayanıklılığa sahip bileşenlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle SSD’ler, özellikle okuma yoğun yüklerde AI sunucuları için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak, AI sunucularının yüksek okuma taleplerini karşılamak için bu bileşenlerin daha gelişmiş soğutma sistemlerine ihtiyaç duyduğunun da altı çizilmekte.

Nvidia B300’lerle çıkacak

Tam Boyutta Gör Bu problemi ortadan kaldırmak için Solidigm, dünyanın ilk sıvı soğutmalı eSSD çözümünü geliştirdi. Diğer sıvı soğutma çözümleri genellikle eSSD’nin her iki tarafını eşit şekilde soğutmada yetersiz kalırken, Solidigm’in tasarımı bu sorunu çözüyor. Soğutma plakaları, sürücünün her iki tarafındaki sıcaklıkları dengede tutacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Solidigm’in eSSD tasarımı, cihazlar çalışırken değiştirmeye de izin veriyor; bu da bakım süreçlerini hızlandırıyor ve sunucuların kesintiye uğramasını engelliyor.

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Solidigm, D7-PS1010 E1.S eSSD’nin, geleneksel hava soğutmalı sistemlerin yerini alarak, veri merkezlerinde HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) ve hava soğutma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor. Solidigm, D7-PS1010 E1.S'nin bu yılın ikinci yarısında yapay zeka sunucuları için, muhtemelen Nvidia'nın B300 hızlandırıcılarıyla birlikte piyasaya sürüleceğini söylüyor.





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Solidigm dünyanın ilk sıvı soğutmalı eSSD çözümünü tanıttı