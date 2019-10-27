Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu

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Hafıza ürünleri piyasasında geniş kitlelere ulaşan Micron hem performanstan ödün vermemek isteyn hem de bütçesi elvermeyen işletmelere yönelik geliştirdiği yeni SSD ürün gamını duyurdu.

NVMe arayüzünü kullanan 7300 serisi ve SATA arayüzüyle gelen 5300 serisinin arasından uygun fiyatlı modellerden başlayalım. 96 katmanlı TLC NAND Flash yongalar üzerinde şekillenen 5300 serisi 2.5’’ form faktörünün yanı sıra M.2 formunda da bulunabiliyor.

5300 modelleri 240 GB’tan 7.68 TB’a kadar ölçeklenirken 5300 MAX’ta ise maksimum kapasite 3.84 TB ile sınırlı tutulmuş. 5300 MAX modelleri 5200 MAX ailesinde olduğu gibi 5 DWPD dayanıklılık sunarken 3.85 TB kapasiteli seçenekte dayanıklılık 3.5 DWPD’e düşüyor. 5300 PRO sürücülerinde ise kapasite 7.68 TB’a kadar yükselirken yazma ömrü 0.6 DWPD’e kadar düşüyor.

Yazma performansında 520 MB/s’ye kadar okuma işlemlerinde ise 540 MB/s’e kadar ulaşabilen birimlerin okuma esnasında gecikmesi 175-200 µs arasında değişirken yazma operasyonlarında ise 100 µs’den 650 µs’e kadar uzanan bir aralık karşımıza çıkıyor.

Güvenlik başlığında ise TCG Opal 2.0’ı gördüğümüz modeller ani güç kesintilerine karşı önlemler de içeriyor. 5300 çözümlerinde yazma-okuma karışık iş yüklerinde de uzun süre performansını koruyabilmek üzere çeşitli optimizasyonlara gidildiğini de belirtelim.

7300 serisi

7300 ailesinde ise NVMe arayüzü sayesinde 3 GB/s’e kadar okuma ve 1.9 GB/s’e kadar yazma performansı sunulurken okuma da gecikme 90µs’ye düşmüş. IOPS başlığında ise okuma işlemleri için 520K seviyesi belirtilmiş. Yazma esnasında yaşanan gecikme ise 25µs gibi SATA kardeşlerinden bir hayli önde bir değere çekilebilmiş. 7.68 TB’a kadar kapasitede sunulan modeller sistemle iletişimini ise PCIe Gen 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlıyor.

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Yine 96 katmanlı TLC tipi NAND’lerin yer aldığı NVMe birimleri uçtan uca veri güvenliği sağlarken hızlı sürücü silme de mümkün. Yüksek performans vadeden çözümler OLTP desteği sayesinde bu esnada enerji verimli de kalabiliyor.

https://www.micron.com/products/solid-state-drives/product-lines/7300