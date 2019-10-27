Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu

    DRAM ve NAND çözümleri pazarında büyük oyunculardan Micron veri merkezlerini hedef aldığı yeni SSD’lerini duyurdu. Modeller kapasite/fiyat konusunda öne çıkyor.
    8 sa.
    631
    4
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Hafıza ürünleri piyasasında geniş kitlelere ulaşan Micron hem performanstan ödün vermemek isteyn hem de bütçesi elvermeyen işletmelere yönelik geliştirdiği yeni SSD ürün gamını duyurdu.

    NVMe arayüzünü kullanan 7300 serisi ve SATA arayüzüyle gelen 5300 serisinin arasından uygun fiyatlı modellerden başlayalım.  96 katmanlı TLC NAND Flash yongalar üzerinde şekillenen 5300 serisi 2.5’’ form faktörünün yanı sıra M.2 formunda da bulunabiliyor.

    5300 modelleri 240 GB’tan 7.68 TB’a kadar ölçeklenirken 5300 MAX’ta ise maksimum kapasite 3.84 TB ile sınırlı tutulmuş. 5300 MAX modelleri 5200 MAX ailesinde olduğu gibi 5 DWPD dayanıklılık sunarken 3.85 TB kapasiteli seçenekte dayanıklılık 3.5 DWPD’e düşüyor. 5300 PRO sürücülerinde ise kapasite 7.68 TB’a kadar yükselirken yazma ömrü 0.6 DWPD’e kadar düşüyor.

    Yazma performansında 520 MB/s’ye kadar okuma işlemlerinde ise 540 MB/s’e kadar ulaşabilen birimlerin okuma esnasında gecikmesi 175-200 µs arasında değişirken yazma operasyonlarında ise 100 µs’den 650 µs’e kadar uzanan bir aralık karşımıza çıkıyor.

    Güvenlik başlığında ise TCG Opal 2.0’ı gördüğümüz modeller ani güç kesintilerine karşı önlemler de içeriyor. 5300 çözümlerinde yazma-okuma karışık iş yüklerinde de uzun süre performansını koruyabilmek üzere çeşitli optimizasyonlara gidildiğini de belirtelim.

    7300 serisi

    7300 ailesinde ise NVMe arayüzü sayesinde 3 GB/s’e kadar okuma ve 1.9 GB/s’e kadar yazma performansı sunulurken okuma da gecikme 90µs’ye düşmüş. IOPS başlığında ise okuma işlemleri için 520K seviyesi belirtilmiş. Yazma esnasında yaşanan gecikme ise 25µs gibi SATA kardeşlerinden bir hayli önde bir değere çekilebilmiş. 7.68 TB’a kadar kapasitede sunulan modeller sistemle iletişimini ise PCIe Gen 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu "

    Yine 96 katmanlı TLC tipi NAND’lerin yer aldığı NVMe birimleri uçtan uca veri güvenliği sağlarken hızlı sürücü silme de mümkün. Yüksek performans vadeden çözümler OLTP desteği sayesinde bu esnada enerji verimli de kalabiliyor.



    https://www.micron.com/products/solid-state-drives/product-lines/7300 Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü 3 sa. Solar Roof, üçüncü jenerasyona güncellendi 4 sa. BP'nin Avrupa'daki en büyük teknoloji merkezi 100 yaşında 4 sa. United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırlıyor 5 sa. MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti 6 sa. Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor 7 sa. Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek 7 sa. Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu Sonraki “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda” 10 sa. Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek 10 sa. Hepsine hükmedecek bir F/P oyuncu kasası "DH-A5 incelemesi" 11 sa. Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir 11 sa. Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek 12 sa. iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor 12 sa. Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor 13 sa. Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı? 13 sa. OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı 14 sa. Intel üretim tekniğinde liderliği yeniden elde etmekte kararlı 14 sa. Fortnite V-Bucks fiziksel mağazalarda da satılacak 15 sa. Razer Tartarus Pro oyuncu tuş takımı tanıtıldı 15 sa. Twitch bir yayıncısını daha Mixer’e kaptırdı 16 sa. AOC AG273QX oyuncu monitörü tanıtıldı 16 sa. ARM ve Huawei iş birliğine devam edecek 17 sa. Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyarıyor 19 sa. Redmi Note 8T’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı 21 sa. AirPods Pro 8 farklı renk seçeneği ile gelecek 1 gün NASA'nın dev gezegen avcısı TESS, uzaylı aramaya başlıyor 1 gün Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple, iPhone 5 kullanıcılarını güncelleme yapmaları için uyar...
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    askerliğin insana kazandırdıkları
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim