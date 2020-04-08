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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti

    Başarılı SSD’leriyle tanıdığımız Crucial P1 M.2 sürücülerini güncelledi. P2 ailesi şu anlık düşük kapasite seçenekleriyle geliyor.
    6 sa.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti

    Crucial son dönemde performans/fiyat oranı yüksek SSD’leriyle donanım dünyasında kendisinden söz ettirmeyi başardı. Firma başarılı P1 NVMe sürücülerinin ardından P2 ailesini bugün satışa sundu.

    3D QLC NAND

    P2 ailesinin kontrolcü ve NAND Flash bilgisi P1’de olduğu gibi yine paylaşılmamış. 3D QLC NAND Flash yongalarının yer aldığı NVMe sürücüler PCIe 3.0 X4 arayüzünü kullanıyor. Maliyet odaklı NVMe sürücüsüne baktığımızı düşünürsek arayüz sorun teşkil etmiyor. Eğer ufak bir tahminde bulunmak gerekirse Crucial, Intel 660p-P1 örneğinde olduğu gibi DRAM konusunda iyileştirmeye gitmiş olabilir.

     

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    250 ve 500 GB’lık iki depolama seçeneğiyle sunulan SSD’lerden 250 GB kapasiteli sürücü sıralı okuma/yazma operasyonlarında 2100/1150 MB/s hıza ulaşırken ağabeyi 2300/940 MB/s seviyesinde seyrediyor. Rastgele okuma/yazma performansları paylaşılmayan M.2 2280 formatındaki SSD’lerin her ikisi de 150 TBW dayanımla listelenmiş durumda.

     

    P1’le eldeki verilere göre kıyaslamak gerekirse Crucial sıralı okuma hızlarında 300 MB/s’ye varan geliştirme sunsa da 500 GB kapasiteli modelin 950 MB/s’lik yazma hızına sahip selefinden hata payı çerçevesinde geride kaldığını belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor"

    Ayrıca 250 GB kapasiteli modelin yazma hızında 500 GB kapasiteli teorik olarak avantaja sahip seçenekten ileride bulunması da ilgi çekici. Son olarak 250 GB için 59€ ve 500 GB için 70€ fiyat biçilen SSD’ler 5 yıllık garanti altında satışa sunulmuş durumda. Görünüşe göre 250 GB seviyesi giderek 120/240 örneğinin akıbetini paylaşacak. 11 Euro fazlasına 2 kat kapasite istemez misiniz?



    https://www.overclock3d.net/news/storage/crucial_reveals_its_p2_series_of_affordable_m_2_nvme_ssds/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 4 sa.
    Tbw ömrü samsung evo tlc lerine gelmiş (3 Bit Mlc der Samsung). Qlc ssd'den pek bunu beklemiyorum doğrusu. Önemli olan gerçek hayattaki dayanımı, o da zamanla anlaşılacaktır
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 5 sa.
    çoğu zaman fiyatının ürününün çıkaran firmadır..

    etiketçiler gibi 40 takla atık info hazırlamaz..
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