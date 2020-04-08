Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti

Crucial son dönemde performans/fiyat oranı yüksek SSD’leriyle donanım dünyasında kendisinden söz ettirmeyi başardı. Firma başarılı P1 NVMe sürücülerinin ardından P2 ailesini bugün satışa sundu.

3D QLC NAND

P2 ailesinin kontrolcü ve NAND Flash bilgisi P1’de olduğu gibi yine paylaşılmamış. 3D QLC NAND Flash yongalarının yer aldığı NVMe sürücüler PCIe 3.0 X4 arayüzünü kullanıyor. Maliyet odaklı NVMe sürücüsüne baktığımızı düşünürsek arayüz sorun teşkil etmiyor. Eğer ufak bir tahminde bulunmak gerekirse Crucial, Intel 660p-P1 örneğinde olduğu gibi DRAM konusunda iyileştirmeye gitmiş olabilir.

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250 ve 500 GB’lık iki depolama seçeneğiyle sunulan SSD’lerden 250 GB kapasiteli sürücü sıralı okuma/yazma operasyonlarında 2100/1150 MB/s hıza ulaşırken ağabeyi 2300/940 MB/s seviyesinde seyrediyor. Rastgele okuma/yazma performansları paylaşılmayan M.2 2280 formatındaki SSD’lerin her ikisi de 150 TBW dayanımla listelenmiş durumda.

P1’le eldeki verilere göre kıyaslamak gerekirse Crucial sıralı okuma hızlarında 300 MB/s’ye varan geliştirme sunsa da 500 GB kapasiteli modelin 950 MB/s’lik yazma hızına sahip selefinden hata payı çerçevesinde geride kaldığını belirtelim.

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Ayrıca 250 GB kapasiteli modelin yazma hızında 500 GB kapasiteli teorik olarak avantaja sahip seçenekten ileride bulunması da ilgi çekici. Son olarak 250 GB için 59€ ve 500 GB için 70€ fiyat biçilen SSD’ler 5 yıllık garanti altında satışa sunulmuş durumda. Görünüşe göre 250 GB seviyesi giderek 120/240 örneğinin akıbetini paylaşacak. 11 Euro fazlasına 2 kat kapasite istemez misiniz?

https://www.overclock3d.net/news/storage/crucial_reveals_its_p2_series_of_affordable_m_2_nvme_ssds/1

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