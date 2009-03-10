Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CSX, Intel'in Core i7 işlemcileri için yüksek performanslı DDR3 kitler hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CSX, Intel'in Core i7 işlemcileri için yüksek performanslı DDR3 kitler hazırladı
Tam Boyutta Gör

Intel'n yeni nesil Core i7 işlemcileri için yüksek performanslı bellek kiti hazırlayan isimleden biri de Compustocx (CSX) oldu. Firmanın 3GB ve 6GB'lık üç kanal DDR3 bellek kitlerinin her ikisi de 3 adet bellek modülünden oluşuyor. Diable serisi dahilinde hazırlanan ve Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan bellek kitleri yüksek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Her iki yeni DDR3 kitinin 2000MHz'de çalıştığını açıklayan CSX'in yen bellek kitleri CAS9 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.64v geriliminde görev yapıyorlar. Diablo logolu Alüminyum soğutucularıyla da dikkat çeken kitlerdeki bellek modüllerinin Samsung tarafından hazırlanan HCF0 kod adlı çipleri kullandıkları açıklandı. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Diablo serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerinin fiyatları ise şimdilik açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
sogutucusu güzel iş yapacak gibi tabi fiyatına göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EcZaNeT 10 yıl
2ghz cl9 bence sıradan olmuş.. ama fiyatıyla olayı cezbeder hale getirirse firma onu bilemem..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
CAS 7 den aşağısı kurtarmaz abi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
2000 Mhz CAS9 un modası geçti. Geçenlerde GSkill CAS7 yapmıştı fanlı. Varsa GSkill in yaptığını yapan gelsin elini öperim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 10 yıl
1800 2000 mhzde takıldı kaldılar ddr4 çok kanallı bellek üretsinler ya çok hızlı ilerliyorlar :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

2000 Mhz CAS9 un modası geçti. Geçenlerde GSkill CAS7 yapmıştı fanlı. Varsa GSkill in yaptığını yapan gelsin elini öperim...


dominator gt ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
evet cas9 kötü olmuş oc değerleri nasıl onuda bilmek gerekir ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
2000MHZ CAS 9 haberi Bayatladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***CoNDoR*** 10 yıl
Hala Corsair Dominator GT'ye rakip çıkmadı
Helal Corsair'e..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Greenpeace ile yeşil enerji ve küresel ısınma üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim