CSX, Intel'in Core i7 işlemcileri için yüksek performanslı DDR3 kitler hazırladı

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Intel'n yeni nesil Core i7 işlemcileri için yüksek performanslı bellek kiti hazırlayan isimleden biri de Compustocx (CSX) oldu. Firmanın 3GB ve 6GB'lık üç kanal DDR3 bellek kitlerinin her ikisi de 3 adet bellek modülünden oluşuyor. Diable serisi dahilinde hazırlanan ve Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan bellek kitleri yüksek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Her iki yeni DDR3 kitinin 2000MHz'de çalıştığını açıklayan CSX'in yen bellek kitleri CAS9 zamanlamalarıyla geliyor ve 1.64v geriliminde görev yapıyorlar. Diablo logolu Alüminyum soğutucularıyla da dikkat çeken kitlerdeki bellek modüllerinin Samsung tarafından hazırlanan HCF0 kod adlı çipleri kullandıkları açıklandı. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Diablo serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerinin fiyatları ise şimdilik açıklanmadı.