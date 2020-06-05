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    Cumhurbaşkanı, 6-7 Haziran'da uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihlerinde yani bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtmalasının, vatandaşlardan gelen değerlendirmeler neticesinde iptal edildiğini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bazı illerimizde görülen günlük vaka sayısında artış yaşanması nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da uygulanacağı duyurulmuştu.

    Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini duyurdu. Vatandaşlardan alınan değerlendirmeler nedeniyle kısıtlama kararını yeniden değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, söz konusu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağının anlaşıldığını belirterek kararı iptal etti.

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    15 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini nedenleriyle birlikte duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

    “Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

    Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

    Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

    Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

    Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."



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    EddyCue (Eddy Cue) 14 sa. en beğenilen
    simcity oynar gibi ulke yonetiliyor harbi.
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    Darknesia (Darknesia ) 14 sa. CleanCoders
    İç İşleri Bakanının dün gece bu kararı Cumhurbaşkanına sormadan ve birlikte almadıklarını düşünmeniz, üstüne bugün çıkıp iptal ettim diye tek başına karar vermiş gibi sizi ikna etmesi, halkın gözünde kahraman olma çabası ve bunu demokrasi sanmanız da yaptığınız yorum kadar traji komik gerçekten... :) Bu ülkenin başındakilerin bizlerin ödediği vergilerle mercedesçiklerle, villalarla, konvoy konvoy koruma araçları ile, saraycıklarıla, yazlıklarla, geçmediğiniz köprülerin paraları ile hepimize attıkları kazıkları siz çok güzel sindirmişsiniz... Yediğiniz kazıklarla size hayatta başarılar dilerim.
    İç İşleri Bakanının dün gece bu kararı Cumhurbaşkanına sormadan ve birlikte almadıklarını düşünmeniz, üstüne bugün çıkıp iptal ettim diye tek başına karar vermi...
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    2 Yanıt Yanıtla +69
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    Last Khan 13 sa. Darknesia
    twettleri okursan dün hep birlikte karar aldıklarınıda söylüyor :)
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    CleanCoders (Fatih ) 13 sa. Darknesia
    Hükümetin başarısız olması durumunda sorumlu Cumhurbaşkanıdır, alınan kararlardan o sorumludur. hesap verecek odur, yediğimiz kazıkların hesabını sandıkta sorarız. demokrasi budur. seçilmiş başkanın kararlarını beğenmesen bile saygı göstereceksin. alışacaksınız buna
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    CleanCoders (Fatih ) 14 sa. danlabilic
    başka kim karar alabilir, son sözü Başkan söyler. demokrasi budur. sindireceksiniz.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    m-99 19 dk.
    Çok doğru helal olsun önce Avrupayı titretiyoruz dize getirdik şimdi koronavirüsü eziyoruz yaşasın. Hollandayı ve İngiltereyi tarumar edip çinin içinden geçeceğiz.
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    Rindaman ( -) 2 sa.
    Haftasonu yasak diyince epey saydırdım. Baştan söylesenize kalkıp alışveriş yapmak gerekecek bir sürü izdiham!!

    Bir de alışveriş yapanlar vardır, onlar da boşuna doldurdu.

    Bu ülkenin niye başka birimi bir bildiri yayınlayamıyor? Reis tv kanalı kurulsun kendisi sürekli haber açıklasın o zaman..

    Yüzüm eskimesin diye her gün bir basın açıklaması, bir karar ilanı vs vs ne bu ya?
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    Mion 2 sa.
    Bak seen kendin öylesin karşındakini de öyle sanıyorsun. Demokrasiden bahsedip cevap vermeyi engellemiş zaar. Keşke o çok özendiğiniz batı demokrasisi burada olsaydı görürdüm ben sizin ifade özgürlüğünüzü!
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    sorceress 4 sa.
    Kimi arkadaşların hayal güçleri çok değişik işliyor.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 5 sa.
    2. dalgayı 3. dalgaya tamamladık çok yakında 4. dalga yayında...
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    volga tuygun (tuygun habora) 6 sa.
    Bu arada bu kadar önemli bir kararı Twitter'dan öğreniyoruz. Vay güzel ülkem vayyy!!!
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    captain_turkiye 7 sa.
    Yalnız bu tamamen seçmenine gaz verme amaçlı. Konuda da görüldüğü gibi işe de yaramış. Bakanına söyleyip yasak yaptırıp sonra şahsım kaldırdı olayını kazara chpli biri yapsaydı acaba ne derlerdi?
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    Mion 7 sa.
    Bu zihniyetin kıçını pamukla silsen yaranamazsın! Sokağa çıkma yasağı yapınca küfür, kaldırınca küfür! Size ekrem gibi birisi lazım ki elinizdekinin kıymetini bilin!
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 5 sa. Mion
    sizin gibilerden virüs tavan yapacak...
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 7 sa.
    Biri bana bu ülkede ne haltlar döndüğünü anlatabilir mi ?
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    3 etiket daha erdoğan sokağa çıkma yasağı 6-7 haziran sokağa çıkma yasağı Bilim ve Teknoloji
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