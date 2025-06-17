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Tam Boyutta Gör 2020 yılında piyasaya sürülen Honda e modeliyle aradığını bulamayan Japon üretici, şimdi şansını yeni bir modelle denemek istiyor. Şirket, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali’nde şehir içi kullanım için geliştirilen yeni bir elektrikli otomobilin ipuçlarını veren konsept modelini tanıtacak.

Super EV Concept adını taşıyan bu araç, A segmentinde yer alıyor ve Hyundai Inster, Fiat 500e ve yakında tanıtılacak olan Renault Twingo gibi modellerle rekabet etmeyi hedefliyor. Konseptin tasarımına baktığımızda, Japonya'daki Kei Car segmentindeki araçlar gibi kutu gibi bir gövde yapısına sahip olduğunu görmekteyiz.

Henüz teknik detaylar paylaşılmamış olsa da Honda, bu konseptle küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçların da eğlenceli olabileceğini göstermek istiyor. Super EV Concept, Honda’nın gelecekteki elektrikli ürün gamının önemli bir parçası olacak gibi görünüyor.

Bu modelin, markanın tamamen yeni 0 Series elektrikli araç modellerinin giriş seviyesi ya da tamamlayıcı modeli olabileceği düşünülüyor. Minik otomobilin İngiltere'de test edilmesi de küresel pazarda satışa sunulabileceğinin bir işareti niteliğinde.

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Honda, önümüzdeki yıllarda tamamen yeni bir platform, batarya ve motor teknolojileriyle donatılmış yedi yeni elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, markanın önceki Honda E ve mevcut e:Ny1 modellerine kıyasla elektrikliye geçiş stratejisinde köklü bir değişimi temsil ediyor.

Ancak Honda, sadece elektrikliye değil, hibrit modellere de güçlü şekilde yatırım yapmayı sürdürüyor. Marka, 2030 yılına kadar dünya genelinde 13 yeni hibrit modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu araçlarda, Honda’ya göre şimdiye kadar geliştirilmiş en verimli içten yanmalı motor teknolojileri kullanılacak.

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Honda'dan Avrupa için minik elektrikli araç: Super EV Concept

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