1421 beygirlik bu özel Mustang Mach-E, Pikes Peak'te yarışacak

Geçtiğimiz haftalarda ilk görüntüleri paylaşılan bu özel Mach-E, artık tüm detaylarıyla tanıtıldı. Üç elektrik motoruyla toplamda 1.421 beygir güç üreten araç, Ford’un daha önce Pikes Peak’te kullandığı SuperTruck ve SuperVan modellerinden daha yüksek bir performansa sahip.
Aracın 50 kWsa kapasiteli bataryası, 799 voltluk sistemle çalışıyor. Geçen yılki sisteme göre yaklaşık 118 kilogram daha hafif olan yeni güç ünitesi, aynı zamanda 710 kW'lık rejeneratif frenleme kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Ford’un direksiyonunda ise Pikes Peak’in deneyimli ismi Romain Dumas olacak. Dumas, markayla üçüncü kez bu yarışta yer alacak. Daha önce Volkswagen ID.R ile 7:57.148’lik derecesiyle halen geçerli olan parkur rekorunu kıran pilot, bu yıl Ford’un yeni silahıyla yeniden zirveye oynamayı hedefliyor.
2025 Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.