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    1421 beygirlik bu özel Mustang Mach-E, Pikes Peak'te yarışacak

    Ford, 1.421 beygirlik özel Mustang Mach-E ile 2025 Pikes Peak Tırmanma Yarışı’na hazırlanıyor. Amaç, geçen yıl SuperTruck ile kazanılan zaferi tekrarlamak.       

    1421 beygirlik Mustang Mach-E, Pikes Peak'e özel geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ford, bu yıl Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı’nda zirvedeki yerini korumak için özel geliştirilmiş bir Mustang Mach-E ile yarışacak. Geçtiğimiz yıl F-150 Lightning SuperTruck ile büyük başarı elde eden ve 2023’te SuperVan ile ikinci olan marka, bu kez elektrikli Mach-E yarış aracıyla iddiasını sürdürüyor.

    Geçtiğimiz haftalarda ilk görüntüleri paylaşılan bu özel Mach-E, artık tüm detaylarıyla tanıtıldı. Üç elektrik motoruyla toplamda 1.421 beygir güç üreten araç, Ford’un daha önce Pikes Peak’te kullandığı SuperTruck ve SuperVan modellerinden daha yüksek bir performansa sahip.

    Aracın 50 kWsa kapasiteli bataryası, 799 voltluk sistemle çalışıyor. Geçen yılki sisteme göre yaklaşık 118 kilogram daha hafif olan yeni güç ünitesi, aynı zamanda 710 kW'lık rejeneratif frenleme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    1421 beygirlik Mustang Mach-E, Pikes Peak'e özel geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Mach-E'nin virajlı dağ yoluna uygun hale getirilmesi için dövme magnezyum jantlar ve Pirelli P-Zero lastikler tercih edilmiş. Karbon fren sistemiyle desteklenen araç, 241 km/s hızda yaklaşık 3.130 kilogram ve 321 km/s hızda 5.443 kilogram bastırma kuvveti üretiyor. Bu değerler, Ford’un önceki yarış araçlarını geride bırakıyor.

    Ford’un direksiyonunda ise Pikes Peak’in deneyimli ismi Romain Dumas olacak. Dumas, markayla üçüncü kez bu yarışta yer alacak. Daha önce Volkswagen ID.R ile 7:57.148’lik derecesiyle halen geçerli olan parkur rekorunu kıran pilot, bu yıl Ford’un yeni silahıyla yeniden zirveye oynamayı hedefliyor.

    2025 Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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