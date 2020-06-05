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    Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı

    Geçtiğimiz Cuma günü Rusya'da yaşanan kazada 20 bin ton dizel nehirlere sızdı. Suyun kırmızıya boyandığı olayı iki gün sonra öğrenen Vladimir Putin, yetkilileri televizyonda azarladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı
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    Geçtiğimiz Cuma günü Rusya’da meydana gelen kazada, Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki Norilsk kentinde bulunan bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıt sızdı. Yaşanan olaya yönelik olarak Dünya Vahşi Yaşam Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kaza, hacim bakımından modern Rusya tarihindeki ikinci vaka.

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    Ambarnaya ve Daldykan nehirlerinin etkilendiği kazada yaklaşık 350 kilometre karelik bir alanın kirlendiği ifade edilirken olaydan etkilenen nehirler kırmızıya döndü. Uzaydan bile gözlemlenebilen olayın bir benzeri ise 2016 yılında yine aynı şirkete ait bir tesiste gerçekleşmiş. Cuma günü meydana gelen olayda, dizel yakıtın 12 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirtiliyor.

    Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı
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    Ülkede acil durum ilan edilmesine neden olayda ise oldukça ilginç bir gelişme de yaşandı. Kazayı olaydan iki gün sonra öğrenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sorumlu şirketin yetkililerini canlı yayında azarladı. Putin, ifadesinde “Devlet kurumları bu kazayı neden olaydan iki gün sonra öğrendiler? Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?” ifadelerini kullandı.

    İnsan kaynaklı iklim değişikliği, permafrostu eritiyor

    Dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticisi Norilsk Nickel'in bir yan kuruluşuna ait olan santralde yaşanan kaza, yakıt deposunu destekleyen sütünların batması sonucu meydana geldi. Bu olayın ise tesisin üzerine kurulu olduğu permafrostun (donmuş toprağın) erimesi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve sıcaklıkların önlenemez artışı ne yazık ki Sibirya bölgesindeki permafrostun erimesine neden oluyor.

    Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı

    Kazadan sonra bölgede çalışma başlatan yetkililer, 10 tondan fazla dizel yakıtın temizlendiğini belirtirken 100’den fazla işçinin temizlik çalışmalarına devam ettiğini söylemiş. Kirliliğin ne kadar sürede temizleneceği ile ilgili bir bilgi maalesef bulunmuyor.  



    Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52917466 http://bianet.org/bianet/ekoloji/225227-sibirya-da-20-bin-ton-dizel-yakit-nehre-sizdi https://interestingengineering.com/russian-arctic-rivers-run-red-causing-a-state-of-emergency Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    FlyingUnderpants 13 sa.
    Dünyayı yok etmek için and içmiş bir insanlık var. İnsanlık doğayı yok edecek, sonra kendi yok olacak.
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    gurkandemirbas 9 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    petrol bitmeden dünya kurtulmaz bu kötülükten
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Clusive (Oğuzhan ) 9 sa.
    İnsanlar olarak en gereksiz canlılarız. Varlığımızın evrende bir anlamı bile yok. Kozmik düzene hiçbir katkımız yok. Aksine gezegenimiz için tam bir felaketiz. Neden ürüyoruz ki?
    Yanıtla +3
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    gurkandemirbas 9 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    petrol bitmeden dünya kurtulmaz bu kötülükten
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    ozmenakif (Akif Özmen) 10 sa.
    24 milyon litre yapıyor yaklaşık. Ortalamam 6,5lt/100km civarında. Yani 370 milyon km yol yapmama yetecek kadar mazot akmış gitmiş. 4,5 yılda 150 bin km yol yaptım. Buna göre de 11 bin yıllık mazot ediyor. 11bin arabanın 1 yıllık mazotu da diyebiliriz.
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    eraslan35 (eraslan öztürk) 11 sa.
    Norilsk ve Tiksi şehirlerindeki binalar demir kazıklar üzerindedir.çünkü her zaman buz vardır yerlerde.Kış mevsimini düşünmek bile istemezsiniz.Nikel madenleri vardır oralarda.özel izinlerle giriş yapılır oralara ve sadece havayolu kullanılır.karayolu yoktur.o soğukda nehirlerde balık yoktur veya az yaşıyordur.kar yağdımı tabiat ana kirliliği örter.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 11 sa.
    Şu petrol bitse de dünya kurtulsa.
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    ekremcingöz 12 sa. yeni yorumcu
    ne oluyor ya dünyanın sonu mu geldi . Bize mi denk geldi bunların hepsi ya
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa.
    Olan nehirde yaşayan zavallı canlılara oldu. İnsanoğlu kadar zararlı bir tür yok.
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    FlyingUnderpants 13 sa.
    Dünyayı yok etmek için and içmiş bir insanlık var. İnsanlık doğayı yok edecek, sonra kendi yok olacak.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1976 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    çevre kirliliği, permafrost ve
    2 etiket daha iklim değişikliği Bilim ve Teknoloji
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