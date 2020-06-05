Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı

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Geçtiğimiz Cuma günü Rusya’da meydana gelen kazada, Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki Norilsk kentinde bulunan bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıt sızdı. Yaşanan olaya yönelik olarak Dünya Vahşi Yaşam Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kaza, hacim bakımından modern Rusya tarihindeki ikinci vaka.

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Ambarnaya ve Daldykan nehirlerinin etkilendiği kazada yaklaşık 350 kilometre karelik bir alanın kirlendiği ifade edilirken olaydan etkilenen nehirler kırmızıya döndü. Uzaydan bile gözlemlenebilen olayın bir benzeri ise 2016 yılında yine aynı şirkete ait bir tesiste gerçekleşmiş. Cuma günü meydana gelen olayda, dizel yakıtın 12 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirtiliyor.

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Ülkede acil durum ilan edilmesine neden olayda ise oldukça ilginç bir gelişme de yaşandı. Kazayı olaydan iki gün sonra öğrenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sorumlu şirketin yetkililerini canlı yayında azarladı. Putin, ifadesinde “Devlet kurumları bu kazayı neden olaydan iki gün sonra öğrendiler? Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?” ifadelerini kullandı.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, permafrostu eritiyor

Dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticisi Norilsk Nickel'in bir yan kuruluşuna ait olan santralde yaşanan kaza, yakıt deposunu destekleyen sütünların batması sonucu meydana geldi. Bu olayın ise tesisin üzerine kurulu olduğu permafrostun (donmuş toprağın) erimesi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve sıcaklıkların önlenemez artışı ne yazık ki Sibirya bölgesindeki permafrostun erimesine neden oluyor.

Kazadan sonra bölgede çalışma başlatan yetkililer, 10 tondan fazla dizel yakıtın temizlendiğini belirtirken 100’den fazla işçinin temizlik çalışmalarına devam ettiğini söylemiş. Kirliliğin ne kadar sürede temizleneceği ile ilgili bir bilgi maalesef bulunmuyor.

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