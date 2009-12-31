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CyberPower oyuncu bilgisayarı Black Mamba artık daha kaslı daha güçlü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CyberPower oyuncu bilgisayarı Black Mamba artık daha kaslı daha güçlü
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Alienware ve Voodoo PC gibi üreticilerle benzer şekilde oyunculara özel yüksek performanslı sistemler hazırlayan CyberPower, Black Mamba isimli özel isteminde güncellemeye gitti. Güçlü konfigürasyonuyla pek çok oyuncunun rüyalarını süsleyen sistemdeki en büyük yenilik kasa tercihinde değişiklik yapılması oldu. Pazara sunduğu ilk nesil Black Mamba modelinde kasa olarak Cooler Master Storm Sniper'ı kullanan CyberPower, güncellenmiş yeni modelde ise tercihini Corsair'in tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Obsidian 800D isimli kasasından yana kullanmış.

Intel platformunu temel alan yeni oyuncu bilgisayarında Core i7 920, Core i7 960 veya Core i7 975 Extreme işlemcilerinden herhangi bir tercih edilebiliyor. Sessiz ve etkili soğutma için Xtreme Hydro su soğutma sistemini kullanan CyberPower, anakart tercihinde ise Gigabyte, Asus ve EVGA'nın uyumlu anakartlarını kapsayan geniş bir seçenek listesi sunuyor. Crossfire modunda çalışan, her ikisi de su soğutma iki adet ATi Radeon HD 5870 ekran kartına sahip olan CyberPower Black Mamba ile depolama çözümlerinde herhangi bir sınır tanınmıyor ve SSD RAID seçeneği dahi sunuluyor.

Yüksek güç ihtiyacı Thermaltake'in 1000 Watt'lık PSU'su ile sağlanan sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. Optik sürücü olarak 4x hızında Lite-On Blu-ray ve 20x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcının kullanıldığı sistemin çevre birimlerini ise oyunculara özel aksesuarlar hazırlayan Razer sağlıyor zira sistem Lachesis oyuncu faresi ve Lycosa oyuncu klavyesi ile geliyor. Üç yıllık garanti ve ömür boyu telefonla desteğiyle sunulacak CyberPower Black Mamba'nın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı tercih edilecek konfigürasyona değişecek.

CyberPower oyuncu bilgisayarı Black Mamba artık daha kaslı daha güçlü
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CyberPower oyuncu bilgisayarı Black Mamba artık daha kaslı daha güçlü
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reytan 9 yıl
Tek kelimeyle muhteşem
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WinteR 9 yıl
Total fiyat oem'den ucuza geliyorsa iyi pahalıysa kötü, özel bir şey yok.
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TELESCOPE 9 yıl
siyah ve kırmızı rengin uyumu harika ,fiyatıda öğle olurmuki
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