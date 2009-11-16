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CyberPower, oyuncu bilgisayarlarında SATA-III ve USB 3.0 güncellemesine gidiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CyberPower, oyuncu bilgisayarlarında SATA-III ve USB 3.0 güncellemesine gidiyor
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Yüksek performanslı sistem üreticisi CyberPower, Gamer Xtreme serisi masaüstü sistemlerinde SATA-III ve USB 3.0 güncellemesine gidiyor. LGA1156 ve LGA1366 formundaki Core i5, Core i7 800 ve Core i7 900 serisi Intel işlemcilerle donatılan yeni sistemlerde yeni nesil ara birim standartları için hangi çözümlerin tercih edildiği resmi olarak açıklanmasa da bilindiği üzere şu an için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakartlarını satışa sunan Gigabyte ve Asus olmak üzere sadece iki anakart üreticisi bulunuyor.

Her ne kadar yeni nesil teknolojilere destek sağlayan bazı genişleme kartları da duyurulmuş olsa bile maliyetlerden ötürü, CyberPower'ın Asus veya Gigabyte üretimi X58/P55 çipsetli yeni anakartları sistemlerinde kullanmaya başladığı düşünülüyor. Kullanıcılara hemen her donanımı özelleştirebilme seçeneği sunan CyberPower, Xtreme Gamer serisi yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarını, 749$'dan başlayan ve tercihe bağlı olarak 2495$'a kadar çıkabilen fiyatlarla pazara sunuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Çok da mühim değil hani, kullanacak cihazlar olmadıktan sonra...
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HiqhWoltage 10 yıl

sertacaygun

Çok da mühim değil hani, kullanacak cihazlar olmadıktan sonra...

Aynen
Ancak elemanların satış politikası bu yönde.Böyle yaparak daha ileri teknoloji bu diye PC leri daha kolay satarlar.
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