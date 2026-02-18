Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Dacia, yenilenen ürün gamı kapsamında makyajlı Sandero ve Sandero Stepway'i Türkiye'de satışa sundu. Jogger'ın ise mart ayında gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak, 5 yıldır Türkiye'de satılmayan Dacia Logan'ın da mayıs ayı itibarıyla yeniden aileye dahil edilmesi planlanıyor.

Yeni Dacia Logan, mayıs ayında Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Renault, 2020'lerin başında strateji değişikliğine gitmiş ve Logan'ı temel alan Taliant modelini Symbol'ün halefi olarak 167.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu. Kompakt model, satışta kaldığı süre boyunca beklenen başarıyı elde edemedi ve 2025'in ilk çeyreğinde yollara veda etti. Bundan bir yıl sonra ise Logan, yenilenen tasarımı ve motor seçenekleriyle yeniden yollara çıkacak.

Dacia Logan, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi farlar ve iç mekandaki havalandırma menfezleri gibi alanlarda ters T şeklindeki detaylara geçiş yaptı. Üst ve alt panjurdaki piksel detaylarıyla dikkat çeken modeldeki çift renkli jantlar da otomobile dinamik bir hava katıyor. İç mekanda ise daha dayanıklı kumaşlar, 10 inçlik yeni multimedya sistemi ve YouClip bağlantı sistemi gibi dokunuşlar göze çarpıyor.

Yenilenen motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yenilenen Dacia ailesinde gücü 120 beygire çıkarılan Eco-G LPG'li motor bulunuyor. 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, EDC otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Buna ek olarak; Sandero ve Logan'da sunulan 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor da artık 100 beygir güç sunarak 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Makyajlı Dacia Logan'ın Avrupa fiyatları 14.950 eurodan başlıyor. Bugünün şartlarında Türkiye'deki başlangıç fiyatı, donanım seviyesine bağlı olarak 1.380.000 TL dolaylarında olabilir.

