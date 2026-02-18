Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor

Dacia, yenilenen ürün gamı kapsamında makyajlı Sandero ve Sandero Stepway'i Türkiye'de satışa sundu. Jogger'ın ise mart ayında gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak, 5 yıldır Türkiye'de satılmayan Dacia Logan'ın da mayıs ayı itibarıyla yeniden aileye dahil edilmesi planlanıyor.
Yeni Dacia Logan, mayıs ayında Türkiye'de
Dacia Logan, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi farlar ve iç mekandaki havalandırma menfezleri gibi alanlarda ters T şeklindeki detaylara geçiş yaptı. Üst ve alt panjurdaki piksel detaylarıyla dikkat çeken modeldeki çift renkli jantlar da otomobile dinamik bir hava katıyor. İç mekanda ise daha dayanıklı kumaşlar, 10 inçlik yeni multimedya sistemi ve YouClip bağlantı sistemi gibi dokunuşlar göze çarpıyor.
Yenilenen motor seçenekleri
Makyajlı Dacia Logan'ın Avrupa fiyatları 14.950 eurodan başlıyor. Bugünün şartlarında Türkiye'deki başlangıç fiyatı, donanım seviyesine bağlı olarak 1.380.000 TL dolaylarında olabilir.
vay be gayet iyi