Yeni BMW X5, elektrikli ve hidrojenli versiyonlarla gelecek

Yeni BMW iX5'i özel kılan detaylardan biri ise 2028 itibarıyla hidrojen yakıtlı bir versiyona kavuşacak olması. Toyota iş birliğiyle geliştirilen bir güç aktarma sistemi kullanacak olan bu versiyonun ardından bazı mevcut modellerin de hidrojen yakıtlı versiyonlarını göreceğiz.
Elbette henüz %100 elektriğe ve hidrojene hazır olmayanlar için beşinci nesil BMW X5 modeli de sahada olacak. İlk piyasaya sürüldüğünden bu yana 2.2 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan X5, yenilenen benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.
Yeni BMW X5/iX5, Alman markanın elektrikli araçlara öncelik sunan Neue Klasse platformunu kullanmayacak. Onun yerine mevcut CLAR mimarisinin güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Yeni X5'in benzin ve dizel gibi ICE seçenekleriyle satılmaya devam edecek olması bu durumun ana sebebi.
"Motorlar, batarya hücreleri, araç içi bilgisayarlar, kontrol üniteleri, uygulama fonksiyonları ve yazılım güncellemeleri gibi ana bileşenleri nasıl kullandığınız ve birbirine bağladığınız girerek daha fazla fark ediliyor. Burada mesele artık platformun yapısı değil, bireysel bileşenler ve onları nasıl kullandığınız."
Yeni X5, selefiyle benzer silüete sahip olsa da şasiye entegre edilecek batarya paketi nedeniyle aks mesafesinin ve buna bağlı olarak gövde uzunluğunun artması bekleniyor. Tasarım noktasında ise ikilinin Neue Klasse konseptlerinden esinleneceği söylenebilir. Ayrıca, Autocar'ın haberine göre yeni araçlarda X şekilli grafiklere sahip farlar kullanılacak.
Yeni BMW X5/iX5 modelleri Amerika'daki Spartanburg fabrikasında üretilecek. Ne yazık ki ek vergi nedeniyle yine Türkiye'ye gelmesi pek mümkün görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)