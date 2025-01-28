Yeni BMW X5, elektrikli ve hidrojenli versiyonlarla gelecek

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW, ürün gamında en fazla elektrikli modele sahip olan üreticilerden bir tanesi ve yakında yeni modellerle yelpazesini genişletecek. 2026 yılında piyasaya sürüleceği açıklanan tamamen yeni BMW iX5 ile marka, SUV ailesini tamamen elektriklendirme konusunda bir adım daha atmış olacak.

Yeni BMW iX5'i özel kılan detaylardan biri ise 2028 itibarıyla hidrojen yakıtlı bir versiyona kavuşacak olması. Toyota iş birliğiyle geliştirilen bir güç aktarma sistemi kullanacak olan bu versiyonun ardından bazı mevcut modellerin de hidrojen yakıtlı versiyonlarını göreceğiz.

Elbette henüz %100 elektriğe ve hidrojene hazır olmayanlar için beşinci nesil BMW X5 modeli de sahada olacak. İlk piyasaya sürüldüğünden bu yana 2.2 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan X5, yenilenen benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Yeni BMW X5/iX5, Alman markanın elektrikli araçlara öncelik sunan Neue Klasse platformunu kullanmayacak. Onun yerine mevcut CLAR mimarisinin güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Yeni X5'in benzin ve dizel gibi ICE seçenekleriyle satılmaya devam edecek olması bu durumun ana sebebi.

Tam Boyutta Gör Yeni BMW iX5, Neue Klasse platformunu kullanmasa da onun kilit özelliklerine sahip olacak: Altıncı nesil elektrikli sürüş bileşenleri, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil bataryalar ve tamamen elden geçirilmiş 800V elektrik mimarisi. BMW Ar-Ge Başkanı Frank Weber, bu özellikleri CLAR platformuna entegre etmenin esneklik ve platformları şimdiye kadarkinden daha farklı bir açıdan ele almayı gerektiren bir aşama olduğunu belirterek şunları söyledi:

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"Motorlar, batarya hücreleri, araç içi bilgisayarlar, kontrol üniteleri, uygulama fonksiyonları ve yazılım güncellemeleri gibi ana bileşenleri nasıl kullandığınız ve birbirine bağladığınız girerek daha fazla fark ediliyor. Burada mesele artık platformun yapısı değil, bireysel bileşenler ve onları nasıl kullandığınız."

Yeni X5, selefiyle benzer silüete sahip olsa da şasiye entegre edilecek batarya paketi nedeniyle aks mesafesinin ve buna bağlı olarak gövde uzunluğunun artması bekleniyor. Tasarım noktasında ise ikilinin Neue Klasse konseptlerinden esinleneceği söylenebilir. Ayrıca, Autocar'ın haberine göre yeni araçlarda X şekilli grafiklere sahip farlar kullanılacak.

Yeni BMW X5/iX5 modelleri Amerika'daki Spartanburg fabrikasında üretilecek. Ne yazık ki ek vergi nedeniyle yine Türkiye'ye gelmesi pek mümkün görünmüyor.

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Yeni BMW X5, elektrikli ve hidrojenli versiyonlarla gelecek