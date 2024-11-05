Yeni 2025 Kia Sportage tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

- Yeni Kia Sportage, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yenilenen iç mekan
- Motor seçenekleri
- Diğer iyileştirmeler
- Yorumlar
Kısa süre önce ipucu görselleri paylaşılan makyajlı Kia Sportage bugün resmi olarak tanıtıldı. Ön yüzünde markanın yeni ışık imzasını taşıyan modelin iç mekanındaki yeniliklerin yanı sıra yalıtım ve güç aktarma organlarında da iyileştirmeler yapılmış.
Yeni Kia Sportage, özellikleriyle neler sunuyor❓
Bir makyaj operasyonundan söz ettiğimiz içi yan taraftaki değişim oldukça kısıtlı tutulmuş. Çapı 17 ile 19 inç arasında değişen alaşımlı jantların yeni tasarımları, bu alanda göze çarpan en dikkat çekici güncelleme oluyor. Arka tarafta ise LED stopların şeklinde bir değişiklik yapılmamış ancak içerideki grafikler eskisine göre tamamen farklı. Buna ek olarak arka tamponda da ufak dokunuşlar yapılmış.
Yenilenen iç mekan
Yeni Kia Sportage'ın iç mekanında markanın diğer yeni modellerindeki gibi 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panele geçiş yapılmış. Buna ek olarak, fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyon simidi, yeni head-up display, ambiyans aydınlatma, daha ince havalandırma menfezleri ve revize edilen vites seçici de mevcut. Güvenlik tarafında da yeni direksiyon dokunma algılama sistemi, titreşim uyarısı ve sürücüye dönük kamera gibi güncellemeler mevcut.
Motor seçenekleri
Kia Sportage'ın hibrit motor seçeneğinde ise 5 beygir gibi küçük bir güç artışı söz konusu. Full hibrit modelde 1.6 litre turbo benzinli motor 180 PS maksimum güç üretmeye devam ederken elektrik motoru artık 47.7 kW (64hp) güç sunuyor. Bunlara ek olarak Sportage'ın 265 PS'lik PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorunun da satışına devam edilmesi bekleniyor.
Diğer iyileştirmeler
Makyajlı Sportage'ın şasi güncellemeleri arasında yol gürültüsünü azalttığı söylenen yeni iki yönlü amortisöre sahip ön süspansiyon bulunuyor. Ayrıca, B sütunu ve kapı döşemeleri gibi kilit noktalara ekstra yalıtım malzemeleri eklenerek ses yalıtımının iyileştirilmesi sağlanmış.
Yeni Kia Sportage'ın Kore'deki fiyatları güncel kurla 20.600 dolar seviyesinden başlıyor. Yukarıda saydığımız güncellemeler ilerleyen süreçte Sportage'ın Kore dışında satılan versiyonlarında da yer alacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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