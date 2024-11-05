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    Yeni 2025 Kia Sportage tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

    Güney Kore'de tanıtılan yeni Kia Sportage'ın iç ve dış tasarımında yapılan değişikliklerin yanı sıra motor seçenekleri, süspansiyon ve yalıtım tarafında da iyileştirmeler mevcut.

    Kısa süre önce ipucu görselleri paylaşılan makyajlı Kia Sportage bugün resmi olarak tanıtıldı. Ön yüzünde markanın yeni ışık imzasını taşıyan modelin iç mekanındaki yeniliklerin yanı sıra yalıtım ve güç aktarma organlarında da iyileştirmeler yapılmış.

    Yeni Kia Sportage, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Kia Sportage tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Kia Sportage da artık yakından tanıdığımız Picanto ve Sorento gibi markanın yeni tasarım diliyle geliyor. Versiyona göre farklı motiflerle bezenen geniş panjur, dört modülden oluşan dikey farlar ve onları saran ince LED gündüz aydınlatmalarıyla kombine edilmiş. Alt tamponda ise Sportage'ın SUV karakterini güçlendiren yeni bir tasarıma yer verilmiş.

    Bir makyaj operasyonundan söz ettiğimiz içi yan taraftaki değişim oldukça kısıtlı tutulmuş. Çapı 17 ile 19 inç arasında değişen alaşımlı jantların yeni tasarımları, bu alanda göze çarpan en dikkat çekici güncelleme oluyor. Arka tarafta ise LED stopların şeklinde bir değişiklik yapılmamış ancak içerideki grafikler eskisine göre tamamen farklı. Buna ek olarak arka tamponda da ufak dokunuşlar yapılmış.

    Yenilenen iç mekan

    Yeni Kia Sportage'ın iç mekanında markanın diğer yeni modellerindeki gibi 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panele geçiş yapılmış. Buna ek olarak, fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyon simidi, yeni head-up display, ambiyans aydınlatma, daha ince havalandırma menfezleri ve revize edilen vites seçici de mevcut. Güvenlik tarafında da yeni direksiyon dokunma algılama sistemi, titreşim uyarısı ve sürücüye dönük kamera gibi güncellemeler mevcut.

    Motor seçenekleri

    Yeni Kia Sportage tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sportage'ın kendi evi Kore'deki giriş seviyesinde 2.0 litre LPG'li motor 146 PS güç üretmeye devam ediyor. 180 PS maksimum güç üreten 1.6 litre turbo benzinli motorda ise 7 ileri çift kavramalıdan 8 ileri otomatik şanzımana geçiş yapılmış. Yeni şanzımanın eskisine göre daha yumuşak ve pürüzsüz vites geçişlerine olanak tanıdığı belirtiliyor.

    Kia Sportage'ın hibrit motor seçeneğinde ise 5 beygir gibi küçük bir güç artışı söz konusu. Full hibrit modelde 1.6 litre turbo benzinli motor 180 PS maksimum güç üretmeye devam ederken elektrik motoru artık 47.7 kW (64hp) güç sunuyor. Bunlara ek olarak Sportage'ın 265 PS'lik PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorunun da satışına devam edilmesi bekleniyor.

    Diğer iyileştirmeler

    Yeni Kia Sportage tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kia mühendisleri hibrit versiyonun rejeneratif fren sisteminde de iyileştirmeler yapmış. Direksiyonun arkasındaki vites kulakçıklarıyla ayar yapabilmenin yanı sıra navigasyondan alınan yol verilerine göre otomatik ayarlama yapan "akıllı rejeneratif frenleme" modu da mevcut. Yenilenen Sportage'da artık tıpkı kuzeni Tucson gibi daha yumuşak bir hızlanma sağlayan yeni bir sürüş modu da yer alıyor.

    Makyajlı Sportage'ın şasi güncellemeleri arasında yol gürültüsünü azalttığı söylenen yeni iki yönlü amortisöre sahip ön süspansiyon bulunuyor. Ayrıca, B sütunu ve kapı döşemeleri gibi kilit noktalara ekstra yalıtım malzemeleri eklenerek ses yalıtımının iyileştirilmesi sağlanmış.

    Yeni Kia Sportage'ın Kore'deki fiyatları güncel kurla 20.600 dolar seviyesinden başlıyor. Yukarıda saydığımız güncellemeler ilerleyen süreçte Sportage'ın Kore dışında satılan versiyonlarında da yer alacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    3185 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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