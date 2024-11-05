Yeni 2025 Kia Sportage tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

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Kısa süre önce ipucu görselleri paylaşılan makyajlı Kia Sportage bugün resmi olarak tanıtıldı. Ön yüzünde markanın yeni ışık imzasını taşıyan modelin iç mekanındaki yeniliklerin yanı sıra yalıtım ve güç aktarma organlarında da iyileştirmeler yapılmış.

Yeni Kia Sportage, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Makyajlı Kia Sportage da artık yakından tanıdığımız Picanto ve Sorento gibi markanın yeni tasarım diliyle geliyor. Versiyona göre farklı motiflerle bezenen geniş panjur, dört modülden oluşan dikey farlar ve onları saran ince LED gündüz aydınlatmalarıyla kombine edilmiş. Alt tamponda ise Sportage'ın SUV karakterini güçlendiren yeni bir tasarıma yer verilmiş.

Bir makyaj operasyonundan söz ettiğimiz içi yan taraftaki değişim oldukça kısıtlı tutulmuş. Çapı 17 ile 19 inç arasında değişen alaşımlı jantların yeni tasarımları, bu alanda göze çarpan en dikkat çekici güncelleme oluyor. Arka tarafta ise LED stopların şeklinde bir değişiklik yapılmamış ancak içerideki grafikler eskisine göre tamamen farklı. Buna ek olarak arka tamponda da ufak dokunuşlar yapılmış.

Yenilenen iç mekan

Yeni Kia Sportage'ın iç mekanında markanın diğer yeni modellerindeki gibi 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panele geçiş yapılmış. Buna ek olarak, fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyon simidi, yeni head-up display, ambiyans aydınlatma, daha ince havalandırma menfezleri ve revize edilen vites seçici de mevcut. Güvenlik tarafında da yeni direksiyon dokunma algılama sistemi, titreşim uyarısı ve sürücüye dönük kamera gibi güncellemeler mevcut.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Sportage'ın kendi evi Kore'deki giriş seviyesinde 2.0 litre LPG'li motor 146 PS güç üretmeye devam ediyor. 180 PS maksimum güç üreten 1.6 litre turbo benzinli motorda ise 7 ileri çift kavramalıdan 8 ileri otomatik şanzımana geçiş yapılmış. Yeni şanzımanın eskisine göre daha yumuşak ve pürüzsüz vites geçişlerine olanak tanıdığı belirtiliyor.

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Kia Sportage'ın hibrit motor seçeneğinde ise 5 beygir gibi küçük bir güç artışı söz konusu. Full hibrit modelde 1.6 litre turbo benzinli motor 180 PS maksimum güç üretmeye devam ederken elektrik motoru artık 47.7 kW (64hp) güç sunuyor. Bunlara ek olarak Sportage'ın 265 PS'lik PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorunun da satışına devam edilmesi bekleniyor.

Diğer iyileştirmeler

Tam Boyutta Gör Kia mühendisleri hibrit versiyonun rejeneratif fren sisteminde de iyileştirmeler yapmış. Direksiyonun arkasındaki vites kulakçıklarıyla ayar yapabilmenin yanı sıra navigasyondan alınan yol verilerine göre otomatik ayarlama yapan "akıllı rejeneratif frenleme" modu da mevcut. Yenilenen Sportage'da artık tıpkı kuzeni Tucson gibi daha yumuşak bir hızlanma sağlayan yeni bir sürüş modu da yer alıyor.

Makyajlı Sportage'ın şasi güncellemeleri arasında yol gürültüsünü azalttığı söylenen yeni iki yönlü amortisöre sahip ön süspansiyon bulunuyor. Ayrıca, B sütunu ve kapı döşemeleri gibi kilit noktalara ekstra yalıtım malzemeleri eklenerek ses yalıtımının iyileştirilmesi sağlanmış.

Yeni Kia Sportage'ın Kore'deki fiyatları güncel kurla 20.600 dolar seviyesinden başlıyor. Yukarıda saydığımız güncellemeler ilerleyen süreçte Sportage'ın Kore dışında satılan versiyonlarında da yer alacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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