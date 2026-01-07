Giriş
    Yeni Dacia Sandero Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Makyajlanan Dacia ailesinin ilk üyesinin Türkiye fiyatları açıklandı. Yenilenen Dacia Sandero Türkiye'de ne kadara satılıyor? Makyajlı Dacia Sandero özellikleri neler? İşte detaylar:

    Ekim 2025'te makyajlanan Dacia Sandero ailesi Türkiye topraklarına ayak bastı. Hatchback versiyonuyla satışa çıkan yeni Dacia Sandero fiyatı 1.240.000 TL'den başlıyor. Mart ayında Sandero Stepway ve Jogger da aileye dahil olacak.

    Yeni Dacia Sandero fiyat listesi💸(Ocak 2026)
    Versiyon Fiyat
    Sandero Essential TCe 100 1.240.000 TL
    Sandero Expression TCe 100 1.340.000 TL

    Yeni Dacia Sandero, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Dacia Sandero Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Dacia Sandero'nun gövde tasarımında ufak değişiklikler bulunuyor. Önceki versiyonlar yer alan Y formundaki ışık imzası ve tasarım detayları makyajlı modellerde yer almıyor. Bunun yerine artık ters "T" imzası kullanılıyor. Buna ek olarak, panjurdaki yatay çizgiler de farların piksel efektini sürdürecek şekilde güncellenmiş. Ayrıca tampon tasarımının da elden geçirildiğini görmekteyiz.

    Makyaj operasyonlarının geleneksel bir özelliği olarak yanda ve arkada pek fazla değişiklik yok. Çift renkli tasarıma sahip yeni jantlar ve öndeki gündüz LED'leriyle uyumlu yeni stop lambaları göze çarpıyor. İç mekanda ise ön-arka farlarda gördüğümüz motiflerin aynısı havalandırma menfezlerinde karşımıza çıkıyor.

    Yeni Dacia Sandero Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Essential donanımında Konfor Paketi 55 bin liralık opsiyon. Bu pakette kol dayamalı yüksek orta konsol, suni deri direksiyon, 10 inç multimedya ekranı ve köpekbalığı anten yer alıyor. 

    Yenilenen Sandero'nun kaputu altında TCe 100 adı verilen üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Günlük sürüş için ideal olduğu belirtilen 100 beygirlik motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. 

