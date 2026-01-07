Yeni Dacia Sandero Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ekim 2025'te makyajlanan Dacia Sandero ailesi Türkiye topraklarına ayak bastı. Hatchback versiyonuyla satışa çıkan yeni Dacia Sandero fiyatı 1.240.000 TL'den başlıyor. Mart ayında Sandero Stepway ve Jogger da aileye dahil olacak.
|Versiyon
|Fiyat
|Sandero Essential TCe 100
|1.240.000 TL
|Sandero Expression TCe 100
|1.340.000 TL
Yeni Dacia Sandero, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyaj operasyonlarının geleneksel bir özelliği olarak yanda ve arkada pek fazla değişiklik yok. Çift renkli tasarıma sahip yeni jantlar ve öndeki gündüz LED'leriyle uyumlu yeni stop lambaları göze çarpıyor. İç mekanda ise ön-arka farlarda gördüğümüz motiflerin aynısı havalandırma menfezlerinde karşımıza çıkıyor.
Yenilenen Sandero'nun kaputu altında TCe 100 adı verilen üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Günlük sürüş için ideal olduğu belirtilen 100 beygirlik motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.
