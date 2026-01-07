Yeni Dacia Sandero Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Ekim 2025'te makyajlanan Dacia Sandero ailesi Türkiye topraklarına ayak bastı. Hatchback versiyonuyla satışa çıkan yeni Dacia Sandero fiyatı 1.240.000 TL'den başlıyor. Mart ayında Sandero Stepway ve Jogger da aileye dahil olacak.

Yeni Dacia Sandero fiyat listesi💸(Ocak 2026) Versiyon Fiyat Sandero Essential TCe 100 1.240.000 TL Sandero Expression TCe 100 1.340.000 TL

Yeni Dacia Sandero, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Makyajlı Dacia Sandero'nun gövde tasarımında ufak değişiklikler bulunuyor. Önceki versiyonlar yer alan Y formundaki ışık imzası ve tasarım detayları makyajlı modellerde yer almıyor. Bunun yerine artık ters "T" imzası kullanılıyor. Buna ek olarak, panjurdaki yatay çizgiler de farların piksel efektini sürdürecek şekilde güncellenmiş. Ayrıca tampon tasarımının da elden geçirildiğini görmekteyiz.

Makyaj operasyonlarının geleneksel bir özelliği olarak yanda ve arkada pek fazla değişiklik yok. Çift renkli tasarıma sahip yeni jantlar ve öndeki gündüz LED'leriyle uyumlu yeni stop lambaları göze çarpıyor. İç mekanda ise ön-arka farlarda gördüğümüz motiflerin aynısı havalandırma menfezlerinde karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Essential donanımında Konfor Paketi 55 bin liralık opsiyon. Bu pakette kol dayamalı yüksek orta konsol, suni deri direksiyon, 10 inç multimedya ekranı ve köpekbalığı anten yer alıyor.

Yenilenen Sandero'nun kaputu altında TCe 100 adı verilen üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Günlük sürüş için ideal olduğu belirtilen 100 beygirlik motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

