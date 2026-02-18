Nissan e-Power sahiplerine "ruhsat" şoku: Düzeltilmesi gerekiyor

Türkiye'deki Nissan e-Power kullanıcılarına gönderilen mesaj mevcut ruhsat bilgilerinin mevzuata aykırı olduğunu gösteriyor. e-Power sisteminde teknik olarak tekerlekleri elektrik motoru hareket ettirse de, enerjiyi jeneratör gibi çalışan benzinli motor üretiyor. Araç şarj edilemiyor, menzili tamamen benzin deposuna bağlı.
Uluslararası düzenlemelerde bu tip araçlar NOVC-HEV (şarj edilemeyen hibrit) olarak sınıflandırılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, hatalı tescilin düzeltilmesi için araç sahiplerinin bizzat notere gitmesi isteniyor. Araç sahipleri ise noter masrafı, zaman kaybı ve olası bürokratik süreçten şikayetçi.
ÖTV iadesi alanlar ne olacak?
Ruhsat değişikliği yapılmayan araçların TÜVTÜRK muayenesinden geçemeyeceği belirtiliyor. Ayrıca geçmişte aracın elektrikli sınıfında değerlendirilmesi nedeniyle dava açarak ÖTV iadesi alanlar da var. Ruhsat güncellemesi sonrasında devletin daha önce iade ettiği vergileri faiziyle geri talep etme riski de doğmuş durumda.
Markaların pazarlama dili ile devletin vergi mevzuatı arasındaki kopukluğun faturası kullanıcılara çıkacak gibi gözüküyor.
