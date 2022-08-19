İstenen görseli oluşturan yapay zeka DALL-E 2 ve Midjourney'i denedik: Hangisi daha iyi?

Bu videomuzda sizlere makine öğrenmesi kullanarak istediğiniz görselleri veren iki farklı yapay zeka olan DALL-E 2 ve Midjourney'i kısaca anlatmaya çalıştık, örnekler gösterdik ve farklarını anlattık.

Son günlerde makine öğrenimi kullanarak verilen kelimeleri görsellere dönüştüren yapay zeka Midjourney özellikle sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Biz de bu videomuzda Midjourney'den ziyade bir başka yapay zeka olan ve temelde aynı işi yapan DALL-E 2'nin özelinde bir sohbet gerçekleştirdik. Hem DALL-E 2'den hem de Midjourney'den örnekler gösterip farklarını sizlerle aktarmaya çalıştık.

DALL-E 2 için: https://openai.com/dall-e-2/

Midjourney için: https://www.midjourney.com