Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    İstenen görseli oluşturan yapay zeka DALL-E 2 ve Midjourney'i denedik: Hangisi daha iyi?

    Bu videomuzda sizlere makine öğrenmesi kullanarak istediğiniz görselleri veren iki farklı yapay zeka olan DALL-E 2 ve Midjourney'i kısaca anlatmaya çalıştık, örnekler gösterdik ve farklarını anlattık.

    Son günlerde makine öğrenimi kullanarak verilen kelimeleri görsellere dönüştüren yapay zeka Midjourney özellikle sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Biz de bu videomuzda Midjourney'den ziyade bir başka yapay zeka olan ve temelde aynı işi yapan DALL-E 2'nin özelinde bir sohbet gerçekleştirdik. Hem DALL-E 2'den hem de Midjourney'den örnekler gösterip farklarını sizlerle aktarmaya çalıştık.

    DALL-E 2 için: https://openai.com/dall-e-2/

    Midjourney için: https://www.midjourney.com

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız