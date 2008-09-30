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Dell 17" ve 19" boyutlarında iki yeni geniş ekran LCD monitörünü kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar üretiminde sektörün öncü isimlerinden Dell, arka arkaya yaptığı duyurular ile LCD monitör gamını genişletiyor ve bu sayede müşterilerine farklı boyut ve özellikte daha fazla alternatif model sunmayı hedefliyor. Firma 17" ve 19" boyutunda maliyet odaklı iki yeni geniş ekran LCD monitörünü kullanıma sunuyor. S1709W ve S1909WX kod adlı monitörün her ikisi de 1440x900 çözünürlüğünü destekliyorlar. Siyah renkli sade bir tasarıma sahip olan monitörlerin bekleme modundan 2W'dan daha az güç tükettiği ifade ediliyor.

Yeni monitörlerin detaylı özelliklerine baktığımızda ise 17" boyutundaki S1709W modelinin 8ms olarak belirlenen tepki süresine ek olarak 600:1 karşıtlık, 250 cd/m2 parlaklık ve görüntü aktarımı için D-Sub konnektörüne, 19" boyutundaki S1909WX modelin ise 5ms'lik tepki süresine ek olarak 1000:1 karşıtlık ve 300cd/m2 parlaklık değerlerine sahip olduğu ayrıca HDCP destekli DVI konnektörüyle geldiği belirtiliyor. Amerika pazarında kullanıma sunulan monitörlerden 17-inç'lik model 179$, 19-inç'lik model ise 199$'lık etiket fiyatına sahip.

Dell 17
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Dell 17
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max975 11 yıl
tabii piyasada güçlü oyuncuların olması çok iyi ama bunların 24" leri olsa daha iyi olacak
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WinteR 11 yıl
Çok sade, fiyatı da pek uygun değil.
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