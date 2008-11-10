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Dell 2048x1152 çözünürlüğünü destekleyen 23" LCD monitörünü satışa sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 2048x1152 çözünürlüğünü destekleyen 23
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Geçtiğimiz günlerde 23" boyutundaki iki yeni LCD monitörünü duyuran Samsung'u takiben sektör devi isimlerden bir diğeri olan Dell de 23" boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. Firmanın SP2309W kod adlı yeni LCD'si, 2048x1152 çözünürlüğünü destekliyor ve özellikle grafik profesyonellerine göz kırpıyor. Tepki süresi 2ms, karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olarak belirkenen yeni monitör %98 renk desteği de sunuyor. Entegre olarak 2MP çözünürlüğünde internet kamerasına da sahip olan monitör üzerinde bağlantılar için USB, VGA, DVI ve HDMI konnektörleri de yer alıyor. Firmanın Kanada sitesinde görünen monitörün fiyatı ise 419.99$.


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toonjai 11 yıl
yalnız bu kanada doları arkadaslar. sanırım usd olarak 350-370$ gibi bi şey oluyor.tabii türkiyeye en az 400 usd olarak girer o ayrı!
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killnOd 11 yıl
Su sacma sapan cozunurluk yukseltip goz boyama isini biraksalarda artik 120Hz lik lcd leri yayginlastirsalar diyorum.
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01Mrt 11 yıl
monitörlerdeki görüntü oranı 16:10 LCD TVlerde 16:9 ondan böyle acayip değerler oluyor... :D
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ParacelciuS 11 yıl
Niye böyle garip çözünürlüklerle çıkıyor bu monitörler. Israrla bir standart tutturulamıyor. 1600 X 1050, 1280 x 800, 2048x1152 vs.vs
LCD TV ler le paralel gitmeli bence
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gungort 11 yıl
Bir de kanada fiyatı diyor zaten. Türkiye de kimbilir ne kadar olur...
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whatisnfc 11 yıl
Fiyatı biraz fazla gibi.
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