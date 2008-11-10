Dell 2048x1152 çözünürlüğünü destekleyen 23" LCD monitörünü satışa sundu

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Geçtiğimiz günlerde 23" boyutundaki iki yeni LCD monitörünü duyuran Samsung'u takiben sektör devi isimlerden bir diğeri olan Dell de 23" boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. Firmanın SP2309W kod adlı yeni LCD'si, 2048x1152 çözünürlüğünü destekliyor ve özellikle grafik profesyonellerine göz kırpıyor. Tepki süresi 2ms, karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olarak belirkenen yeni monitör %98 renk desteği de sunuyor. Entegre olarak 2MP çözünürlüğünde internet kamerasına da sahip olan monitör üzerinde bağlantılar için USB, VGA, DVI ve HDMI konnektörleri de yer alıyor. Firmanın Kanada sitesinde görünen monitörün fiyatı ise 419.99$.