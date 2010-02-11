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Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörü UltraSharp U2711'i satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörü UltraSharp U2711'i satışa sunuyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse ettiği 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor. Firmanın UltraSharp serisi altında hazırladığı ve IPS panel kullandığı U2711 kodlu LCD monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Tepki süresi 6ms ve karşıtlık oranı 1,000:1 olarak açıklanan yeni monitör, 350cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. %110 renk gamı desteği ile profesyonellerin ilgisini çekmesi beklenen yeni monitörde, çok formatlı kart okuyucusu ve dört adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer verildiğini de görüyoruz.

Görüntü aktarımı için D-Sub, çift DVI, HDMI 1.3, DisplayPort ve kompozit bağlantılarına sahip olan Dell UltraSharp U2711, 1099$ seviyesinen listelere girmiş durumda.

Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörü UltraSharp U2711'i satışa sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
Bi arkadaş T 260 dan tek farkı çözünürlüğü demiş ne yazık. IPS panelle ilgili bir bilgisi yok.
T260 oyun monitörü. Oysaki Dell bu monitör yarı profesyonel seviyededir. Grafik olarak Eizo ve Lacie gibi markalara renk gamutu delta eğrileri başta olmak üzere daha yakındır. Fiyat olarak da onların 3 de 1'i neredeyse. Sadece fiyat veya belli bir özelliği ile diğer mönitörler ile kıyaslanamaz.
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DH Misafiri 8 yıl
ne zamandır takip ediyorum monitörün fiyatı 800-900$ civarlarında alınabilirmi?
link:
mavibilgisayar.com.tr/...
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g3z3g3n1616 8 yıl
Bende almak istedim ama stoklarda kalmamış siparişi verdim gelmesini bekliyorum .
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MissedCall 9 yıl
27 inç...Çok güzel bir şey.
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ama=neden 9 yıl
T260 dan tek üstün tarafı çözünürlüğü.
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helsloot 9 yıl

ama=neden

T260 dan tek üstün tarafı çözünürlüğü.





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taskin57 9 yıl
Arkadaşlar bu monitör daha ziyade profesyonel kullanıcılar için yani 2D-3D grafik tasarım ve video editörlerin kullanımına yönelik. Zaten fiyatından da belli ki ortalama bir oyun meraklısı için pek de alınabilir bir seviyede değil. Ama bu monitörde oyun oynanmaz, film izlenmez diye bişey yok tabii. Hem de babalar gibi oyun da oynanır, film de izlenir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, özellikle IPS panel olması ve diğer özellikleri ile birlikte fiyatı makul diyebilirim. Benzer ürünler çoğaldıkça fiyatta da rekabet olması kaçınılmaz günümüzde, üstelik DELL marka olması da çok iyi...
Saygılarımla
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Statistik 9 yıl
27 inç için 2560 x 1440 mühteşem olacak
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Budfox 9 yıl
IPS paneller TN lerden çok daha iyidir..Gecikme süresini kafaya takmayın..Zaten gözünüz ayırt edemez..
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DavutGENC 9 yıl
Söz Konusu DELL diger x markalar deil
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McCarty 9 yıl
biraz daha estetik olabilirdi görünüşü çok klasik
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grafiker 9 yıl
yelkowan zaten ıps paneller çok hızlı olmuyor ama çok doğru ve düzgün renk veriyorlar TN panellerle karıştırmamak lazım bundan 2 sene önce ıps panelleri çok zor buluyorduk lakin şimdi bayabir fiyaları düştü ve alınabilirlik seviyesine geldi çözünürlükde fena değil.
zaten bunlar oyun monitörü de değil oynarmısın oynarsın o ayrı konu...
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husNUKE 9 yıl
genelde bu tip monitorler 2560x1600 çözünürlükte oluyor. 16:10 oranı ofis uygulamaları ve programlamada daha iyi oluyor. 16:9 film için ideal ama bu monitoru alan film izlemek için almaz,keşke 2560x1600 olsaymış. Fiyatı iyi gibi, samsung 30" monitor amerikada 1300$
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