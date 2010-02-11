Dell 27-inç boyutundaki yeni monitörü UltraSharp U2711'i satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse ettiği 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunuyor. Firmanın UltraSharp serisi altında hazırladığı ve IPS panel kullandığı U2711 kodlu LCD monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü ile dikkat çekmeyi başarıyor.
Tepki süresi 6ms ve karşıtlık oranı 1,000:1 olarak açıklanan yeni monitör, 350cd/m2 parlaklık seviyesine sahip. %110 renk gamı desteği ile profesyonellerin ilgisini çekmesi beklenen yeni monitörde, çok formatlı kart okuyucusu ve dört adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer verildiğini de görüyoruz.
Görüntü aktarımı için D-Sub, çift DVI, HDMI 1.3, DisplayPort ve kompozit bağlantılarına sahip olan Dell UltraSharp U2711, 1099$ seviyesinen listelere girmiş durumda.
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T260 oyun monitörü. Oysaki Dell bu monitör yarı profesyonel seviyededir. Grafik olarak Eizo ve Lacie gibi markalara renk gamutu delta eğrileri başta olmak üzere daha yakındır. Fiyat olarak da onların 3 de 1'i neredeyse. Sadece fiyat veya belli bir özelliği ile diğer mönitörler ile kıyaslanamaz.
link:
mavibilgisayar.com.tr/...
Saygılarımla
zaten bunlar oyun monitörü de değil oynarmısın oynarsın o ayrı konu...