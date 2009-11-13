Dell, akıllı telefon pazarına giriyor

Kullanıcıların akıllı telefonlara yönelmesiyle son yıllarda hızla büyüyen akıllı telefon pazarının özellikle bilgisayar üreticilerinin yeni hedefleri arasına girdiği bir süredir biliniyordu. Bunun ilk örneği olarak Amerika'nın köklü bilgisayar firmalarından Apple'ın 2007'de iPhone ile pazara girerek ve 2 senede Pazar payını %17'e çıkartması gösterilebilir. Şimdi de dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Firma 2002-2007 arasında piyayasa sürdüğü Axim ailesinden sonra, Mini 3 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor ama Amerika'da değil...

Dell'in bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen akıllı telefonu hakkında ilk bilgiler yaz sonuna doğru geldi. Çin'de gün yüzüne çıkan resimler akla neden ilk Amerika'da değilde Çin'de sorularını getirmişti. Ardından Brezilya'nın mobil teknoloji sitesinde ortaya çıkan akıllı telefon aynı tasarımıyla ancak Çin'deki kardeşine göre farklı özellikleriyle dikkat çekiyordu. İşte Dell, bugün yaptığı basın açıklamasıyla akıllı telefonlarıyla ilgili kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak Mini 3'i doğruladı. Tek bir telefon ancak bölgelere göre değişiklik gösteriyor.

Dell'in akıllı telefonu Mini 3, ilk olarak Çin ve Brezilya'da satışa sunulacak. Ürününü operatörler aracılığıyla satacağını bugün doğrulayan firma bunun için Çin'de 500 milyon abonesi ile dünyanın en büyük servis sağlayıcısı China Mobile'la, Brezilya'da ise Güney Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı Claro ile anlaşmış. Bölgesel olarak farklılıklar gösterecek olan Mini 3, teknik özellikleri resmi olarak açıklanmamasına rağmen Çin'de Wi-Fi ve 3G'siz olarak sadece EDGE üzerinden veri transferi yapacak ve Çin Hükümeti'nin de desteklediği oPhone arayüzüyle gelecek. Brezilya'da ise gerek Wi-Fi gerekse de 3G bağlantı kabiliyetlerine sahip olacak Mini 3'ün diğer pazarlarda da Brezilya versiyonu ile satışa sunulması bekleniyor. Bu ay sonunda Çin'de satışına başlanılacak olan akıllı telefonun Aralık ayı içersinde de Brezilya'da kullanıcının karşına çıkacak. Cihazın satış fiyatı hakkındaysa bir bilgi verilmedi.

Mini 3'ün teknik bilgileri resmi olarak açıklanmasa da, internete sızan ve kesin olduğu düşünülen özellikleri şöyle: Android'in özelleştirilmiş versiyonuyla gelen cihaz, 3.5 inç boyutunda 640x360 piksel çözünürlüğü destekleyen dokunmatik ekrana sahip olacak. Otomatik netlemeli ve dijital yakınlaştırmalı 3.2 Megapiksellik kamerası bulunan Mini 3, SD kart girişiyle kullanıcılara depolama alanını arttırabilme imkanı verecek. MiniUSB girişi olduğu resimlerden de anlaşılan akıllı telefonda AGPS yeteneği de bulunuyor.

Dell, yaptığı açıklamada Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda için Vodafone'la, Amerika'da Verizon ve AT&T ile, Singapur'da M1 and Starhub ve Malezya'da Maxis ile anlaşmaları bulunduğunu belirtmesine rağmen, Mini 3'ün diğer pazarlardaki geleceğiyle ilgili net bilgi vermedi. Ancak firmanın üst düzey yöneticisi ve kurucus u Michael Dell, Kuzey Amerika için 2010 yılını işaret etmişti.

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