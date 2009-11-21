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Dell çoklu dokunmatik desteği sunan Studio 17'yi satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell çoklu dokunmatik desteği sunan Studio 17'yi satışa sunuyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, çoklu dokunmatik özellikleriyle öne çıkan Windows 7 ile birlikte ürün gamını güncellemeye başladı. Studio serisi 17.3-inç ekranlı dizüstü bilgisayar modeline çoklu dokunmatik desteği eklediğini açıklayan Dell, bu sayede kullanıcılara daha interaktif bir kullanım deneyim sunacağına dikkat çekti. Intel'in Pentium veya Core 2 serisi mobil işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü Studio 17, 8GB'a kadar bellek ve 1TB'a kadar disk desteği sunabiliyor. DirectX 10 desteği sunan ve yüksek tanımlıl videolar için donanımsal hızlandırma özelliğine sahip olan Intel GMA X4500MHD entegre grafik yongası ile donatılan dizüstü bilgisayarın tercihe bağlı olarak DirectX 10.1 desteği ATi Mobility Radeon HD 4570 veya 4650 ile alınabileceği de açıklandı.

Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray sürücü ile tercih edilebilen Dell Studio 17, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç boyutundaki ekranıyla özellikle çoklu ortam uygulamalarına göz kırpıyor. Dell'den gelen bilgye göre çoklu dokunmatik desteği kazandırılan yeni Studio 17'nin 899$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla 7 Aralık'ta satışa sunulacağı açıklandı.


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sgnr 10 yıl
Acaba ekranın hissiyeti nasıl? Hisli mi yani ? =) :P ikide bir algılamazsa diye korkuyorum bu tür şeylerde.
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koxp94 10 yıl
Keşke Dell Türkiye de donanım yükseltme seçeneği olsa...
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kesbi 10 yıl
1920x1200, GTX 280, 4Gb DD3, 500 Gb 7200 rpm olursa alırım
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syler23 10 yıl
899$ acaba bizim memlekette ne kadar olucak?? geçi ati ekran kartlı olanın fiyatı daha pahalı olur diye düşünüyorum
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yunusc 10 yıl
dell den yine çok güzel bi ürün
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