Dell Inspiron serisi 17" ekranlı yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın 17.3-inç (1600 x 900 piksel) ekrana sahip olan 3.1 Kg (6 hücreli pil ile) ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarı Intel platformunu kullanıyor ve Pentium / Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan yeni dizüstü bilgisayarda kullanıcılara ekran kartı olarak Intel'in GMA X4500 entegre grafik işlemcisi veya AMD-ATİ'nin Radeon HD 4330 çözümü sunulmakta.

Depolama çözümü olarak 5400 devir/dakika hızında çalışan ve 500GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri olan sabit diskler ile donatılan yeni dizüstü bilgisayar ayrıca optik sürücü olarak DVD yazıcı ve Blu-ray kombo sürücü ile satın alınabilecek. 4, 6 ve 9 hücreli olmak üzere üç farklı pil seçeneği ve üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan17-ekranlı yeni Inspiron'a işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium/Ultimate eşlik ediyor. Full HD seçeneği Eylül ayında gelecek sistem yurt dışında 499$'lık başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.