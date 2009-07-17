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Dell Inspiron serisi 17" ekranlı yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Inspiron serisi 17
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın 17.3-inç (1600 x 900 piksel) ekrana sahip olan 3.1 Kg (6 hücreli pil ile) ağırlığındaki yeni dizüstü bilgisayarı Intel platformunu kullanıyor ve Pentium / Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan yeni dizüstü bilgisayarda kullanıcılara ekran kartı olarak Intel'in GMA X4500 entegre grafik işlemcisi veya AMD-ATİ'nin Radeon HD 4330 çözümü sunulmakta.

Depolama çözümü olarak 5400 devir/dakika hızında çalışan ve 500GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri olan sabit diskler ile donatılan yeni dizüstü bilgisayar ayrıca optik sürücü olarak DVD yazıcı ve Blu-ray kombo sürücü ile satın alınabilecek. 4, 6 ve 9 hücreli olmak üzere üç farklı pil seçeneği ve üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan17-ekranlı yeni Inspiron'a işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium/Ultimate eşlik ediyor. Full HD seçeneği Eylül ayında gelecek sistem yurt dışında 499$'lık başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor.


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mehmet74 10 yıl
bari iyi bir ekran kartı koyun şu laptoba yahu,entegre grafikmiş,9300gs imiş peeh,bu cüsseye bu özellikler yakışmıyor.17 inç monitörlü laptoplar oyun ve grafik tasarım için kullanılması daha mantıklıdır ve donanımıda ona göre belirlenmelidir
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hunter06 10 yıl
17.3 inch mi
tepsi misali


şaka bitarafa renkleri çok hoş
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mehmet74 10 yıl
bari iyi bir ekran kartı koyun şu laptoba yahu,entegre grafikmiş,9300gs imiş peeh,bu cüsseye bu özellikler yakışmıyor.17 inç monitörlü laptoplar oyun ve grafik tasarım için kullanılması daha mantıklıdır ve donanımıda ona göre belirlenmelidir
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