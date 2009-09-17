Dell IPS panelli yeni monitörü UltraSharp U2410'un yaygın satışına başlıyor

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Dell ilk defa Japonya'da duyurduğu IPS panelli yeni monitörünün yaygın satışına başlıyor. Firmanın UltraSharp serisi altında hazırladığı U2410 kod adlı geniş ekran LCD monitör, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü desteklediği ve 6ms'lik tepki süresi ile geldiği belirtiliyor. RGB renk aralığının tamamını, Adobe RGB paletinin ise %96'sını karşılayabilen monitör 400 cd/m2 parlaklık ve 1000:1 (80000:1 dinamik) karşıtlık değerlerine destek veriyor. Son kullanıcılardan spesifik gereksinimleri olan profesyonellerin hedef alındığı monitör bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan yeni monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine de destek veriyor.

Dell tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulan 24-inç boyutundaki UltraSharp U2410'un Amerika satış fiyatı 599$ olarak açıklandı.