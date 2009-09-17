Dell IPS panelli yeni monitörü UltraSharp U2410'un yaygın satışına başlıyor

Dell ilk defa Japonya'da duyurduğu IPS panelli yeni monitörünün yaygın satışına başlıyor. Firmanın UltraSharp serisi altında hazırladığı U2410 kod adlı geniş ekran LCD monitör, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü desteklediği ve 6ms'lik tepki süresi ile geldiği belirtiliyor. RGB renk aralığının tamamını, Adobe RGB paletinin ise %96'sını karşılayabilen monitör 400 cd/m2 parlaklık ve 1000:1 (80000:1 dinamik) karşıtlık değerlerine destek veriyor. Son kullanıcılardan spesifik gereksinimleri olan profesyonellerin hedef alındığı monitör bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan yeni monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine de destek veriyor.
Dell tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulan 24-inç boyutundaki UltraSharp U2410'un Amerika satış fiyatı 599$ olarak açıklandı.
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urun.gittigidiyor.com/...
Üstadım senin bilgilerine güvendiğim için soruyorum.HP LP2475W almayı düşündüğüm monitor.Fotoğraf ve bu fotoğrafların offset baskılarını yapıyoruz.Haliyle cmyk baskıya en yakın renkleri ekranda görebilmek hayati önem taşıyor.İso coated olarak bu işlerde Eİzo dan başkası alınmaz diyecekler olsada,ben inatla ve ısrarlar eizo nun tekelinde olmadığını savunuyorum.Sizce;
HP LP2475W bizim gereksinimlerimizi karşılar mı?Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.