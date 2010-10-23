Dell, marka stratejisinde değişikliğe gitti

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, HP ve Apple gibi güçlü rakiplerine karşı daha iyi mücadele edebilmek için ürün stratejisinde değişiklik yaptı. Sahip olduğu markalarda sadeleşme yoluna giden Dell, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarları konumlandırdığı Adama markasına son vererek resmi internet sitesinden de çıkardı. Inspiron, XPS ve Alienware markaları üzerine yoğunlaşacak olan firma, Adamo ürün gamı için planlanan yeni modelleri ise XPS serisi altında sunmaya devam edecek.

Adamo XPS, Studio XPS ve Studio serisi dizüstü bilgisayarların son birkaç yıldır karışıklığa neden olduğu belirtilirken, takip edilen stratejinin en önemli nedeni olarak Dell'i, düşük maliyetli bilgisayarla anılan imajdan çıkartarak genel marka görünümünü daha ileri noktalara taşımak olduğu ifade ediliyor. Yüksek bütçeli reklam kampanyalarına devam etmesi beklenen Dell, rakipleri HP ve Apple'a karşı yukarıda da belirttiğimiz gibi Inspiron, XPS ve Alienware serileri altında kalite, tasarım ve performans odaklı ürünlerle karışık verecek.