Dell, marka stratejisinde değişikliğe gitti

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, HP ve Apple gibi güçlü rakiplerine karşı daha iyi mücadele edebilmek için ürün stratejisinde değişiklik yaptı. Sahip olduğu markalarda sadeleşme yoluna giden Dell, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarları konumlandırdığı Adama markasına son vererek resmi internet sitesinden de çıkardı. Inspiron, XPS ve Alienware markaları üzerine yoğunlaşacak olan firma, Adamo ürün gamı için planlanan yeni modelleri ise XPS serisi altında sunmaya devam edecek.
Adamo XPS, Studio XPS ve Studio serisi dizüstü bilgisayarların son birkaç yıldır karışıklığa neden olduğu belirtilirken, takip edilen stratejinin en önemli nedeni olarak Dell'i, düşük maliyetli bilgisayarla anılan imajdan çıkartarak genel marka görünümünü daha ileri noktalara taşımak olduğu ifade ediliyor. Yüksek bütçeli reklam kampanyalarına devam etmesi beklenen Dell, rakipleri HP ve Apple'a karşı yukarıda da belirttiğimiz gibi Inspiron, XPS ve Alienware serileri altında kalite, tasarım ve performans odaklı ürünlerle karışık verecek.
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1-hp pavilion dv6-2145et. pavilionların hepsi böyleymiş. arkadaş bir pc bu kadar mı ısınır yaa? inanılmaz derecede ısınıyor.
2-batarya süresi çok kısa. windows 7 den güç tasarrufuna ayarlıyorum. onunla bile 1 saat ya gidiyor. ya gitmiyor.
3- adaptör sık sık bozuluyor.
henüz servise ihtiyaç duymadım.en çok canımı sıkan adaptör konusu. servise söylesem ne yaparlar? servis süresi uzun sürer mi?
Saygılar.
Bu stratejinin benzerlerini diğer markalardada göreceğiz diye düşünüyorum.Artık yüksek performansın talebi artıyor.
Mesela şu son dönemde casper dizüstü bilgisayarların çok iyi donanım ve fiyat avatajı var.
Satış rakamlarında oldukça iyi bir yerde .
Ülkemizde performansın öncelikli bir tercih olduğunu doğrular nitelikte.
laptop o kadar sağlam ki üzerine bastım sayamadığım kadar yerlere düştü fakat hiçbir problem yok (ses vermemesi dışında:)) ) bende her defasında dell alacaklara öneririm eğer sağlam bi makine istiyorlarsa...
Evet, dell hp gibi kötü soğutma sistemli makinalar üretmez, evet dell hp kadar ince dayanıksız menteşeye sahip makinalar üretmez.
evet dağlar kadar fark var.
Ben aslında HP de kullandım çok. Hele yıllar önceki Compaq'ın tadı hâlâ ağzımda. Gerçi o zamanlar HP ile Compaq bir değildi...
Katılıyorum, iki marka arasında dağlar kadar fark var. Fakat ters yönde. Bana göre Dell söz konusuyken Hp'nin fazla bir önemi yoktur.
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Bu arada... Burası DELL bölümü değil mi? Neden birileri Dell'i biraz övünce, diğer "birileri" gelip "Markaları savunmayın, hele ki babanızın malı değilse hiç savunmayın" vs.vs. laflarına başlıyor? Bu tip lafları, ortak ya da tarafsız bir alanda yapınız. Madem bu marka hakkındaki görüşlerimizi iletemeyeceğiz öyleyse forum kuralları değiştirilsin veya bu bölüm kalksın.
Siz de rahat edersiniz...