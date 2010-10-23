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Dell, marka stratejisinde değişikliğe gitti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, HP ve Apple gibi güçlü rakiplerine karşı daha iyi mücadele edebilmek için ürün stratejisinde değişiklik yaptı. Sahip olduğu markalarda sadeleşme yoluna giden Dell, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarları konumlandırdığı Adama markasına son vererek resmi internet sitesinden de çıkardı. Inspiron, XPS ve Alienware markaları üzerine yoğunlaşacak olan firma, Adamo ürün gamı için planlanan yeni modelleri ise XPS serisi altında sunmaya devam edecek.

Adamo XPS, Studio XPS ve Studio serisi dizüstü bilgisayarların son birkaç yıldır karışıklığa neden olduğu belirtilirken, takip edilen stratejinin en önemli nedeni olarak Dell'i, düşük maliyetli bilgisayarla anılan imajdan çıkartarak genel marka görünümünü daha ileri noktalara taşımak olduğu ifade ediliyor. Yüksek bütçeli reklam kampanyalarına devam etmesi beklenen Dell, rakipleri HP ve Apple'a karşı yukarıda da belirttiğimiz gibi Inspiron, XPS ve Alienware serileri altında kalite, tasarım ve performans odaklı ürünlerle karışık verecek.


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DH Misafiri 8 yıl
ilk kez laptop kullanıyorum.
1-hp pavilion dv6-2145et. pavilionların hepsi böyleymiş. arkadaş bir pc bu kadar mı ısınır yaa? inanılmaz derecede ısınıyor.
2-batarya süresi çok kısa. windows 7 den güç tasarrufuna ayarlıyorum. onunla bile 1 saat ya gidiyor. ya gitmiyor.
3- adaptör sık sık bozuluyor.
henüz servise ihtiyaç duymadım.en çok canımı sıkan adaptör konusu. servise söylesem ne yaparlar? servis süresi uzun sürer mi?
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ThunComb 8 yıl
Yukarıda herkes HP'ye vermiş veriştirmiş, hani HP kullanmasam inanacağım.İmzam'daki bilgisayarı aldıktan 1 yıl sonra batarya arıza verdi ve telefon ettim koşulsuz ve sorunsuz biçimde diğer gün kapıma geldi ve "ÜCRETSİZ" . Yine aynı şekilde batarya sorunundan 4 ay sonrada adaptör sorunu çıktı ve yine koşulsuz ve sorunsuz bir biçimde evime 1 günde "ÜCRETSİZ" ulaştı adaptör. Geçenler de de fan arıza yaptı götürdüm 4 gün içerisinde bilgisayırımın fanı değişip düzgünce iç temizliği yapılıp bana teslim edildi.Ben bir markadan daha başka ne isteyebilirim ki? Ha dell kullanmadım mı evet kullandım şu ana kadar ki bütün masaüstü bilgisayarlarım da Dell Dimension idi ve Dell'de gayet "SORUNSUZ" bir marka ve ürün idi.

Saygılar.
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schnowsky 8 yıl
Ben 1 yıldır Dell kullanıyorum.. Ayrıca aynı serinin daha iyi özelliklere sahip 2 laptopunu daha arkadaşlara aldık.. Tek kriterimiz fiyatına ve özelliklerine göre iyi performansıydı.. Şu ana kadar 3'de tek bir sorun vermedi, illustrator, photoshop gibi grafik programlarında mükemmel performans aldım.. fan sanki yok gibi, ses duyulmuyor, aşırı ısınma yok vs.. Ama sonuçta bu markalar babamızın malı değil.. İyiyse iyi, memnun değilsek değiliz demeliyiz.. (mesela benim modelde iğrenç bir ses kartı kullanmışlar, sesi dışarıya verdiğinizde 5 metre ileriye zor gidiyor:).. Ayrıca asus'tan bir kuruma 2500 tl ortalama fiyat aralığında 10 adet bilgisayar alan bir arkadaşım yeryüzündeki tüm tanıdıklarını "asus almayın" diye uyarıyor..hem 10 adet birden laptop alacaksınız bir markadan, hem bir kaçında kısa sürede donanım sorunu olacak hem de servis gelmeyecek, mesaj atacaksınız muhatabınız topu sürekli taca atacak siz de böyle büyük bir alışverişin sonucunda çıldıracaksınız.. Servis konusu bu ülkede her markada "türk" usulü olmaya devam ediyor.. "malı sat parayı alda sonra salla gitsin felsefesi" bu markalara değil o markaları temsil eden "kalitesiz yönetici ve personellerde". Sonuç olarak Dell bizim çevrede ciddi bir itibar, güven yakalamış durumda, asus yerlerde sürünüyor, hp standart durumda her zaman alıcısı var.. Herkese selam..
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stillwater 8 yıl
Şahsi fikrim.. HP Notebook, telefon almam bir daha.. Benden uzak Allah'a yakın..
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DH Misafiri 9 yıl
uzun süre Hp ve DELL teknik servislerinde çalıştım DELL kadar kaliteli ve adyanıklı bir pc görmedim..bu katagoride.
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Rainbow6 9 yıl
daha onceki haberde de yazmistim dell baya bi konum kaybetti diye bu taktik kalitesini arttiracaktir firmanin yanliz bu alienware yi anlamiyorum iyi guzel sekil laptop yapiyoda kulce gibi agir yaw netbooku bile oyle .. eskiden daha iyiydi alienware
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Last_Requiem 9 yıl
Notebook satışları ile ilgili bir yazı okumuştum.Özellikle yüksek donanımlı notebook satışları artış gösteriyormuş.
Bu stratejinin benzerlerini diğer markalardada göreceğiz diye düşünüyorum.Artık yüksek performansın talebi artıyor.

Mesela şu son dönemde casper dizüstü bilgisayarların çok iyi donanım ve fiyat avatajı var.
Satış rakamlarında oldukça iyi bir yerde .
Ülkemizde performansın öncelikli bir tercih olduğunu doğrular nitelikte.
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ackontheroad 9 yıl
bende 4 senedir dell kullanıcısıyım ınspıron6400...
laptop o kadar sağlam ki üzerine bastım sayamadığım kadar yerlere düştü fakat hiçbir problem yok (ses vermemesi dışında:)) ) bende her defasında dell alacaklara öneririm eğer sağlam bi makine istiyorlarsa...
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Batuist 9 yıl
bu markanın notebooklarını hiç beğenmiyorum..HP ile aralarında dağlar kadar fark var...
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jay jay justified 9 yıl
Alienware = Uzaylıvâri
Bunu kendime kendime söylemeden edemiyorum bu ismi görünce
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tempestatem 9 yıl

Batuist

bu markanın notebooklarını hiç beğenmiyorum..HP ile aralarında dağlar kadar fark var...


Evet, dell hp gibi kötü soğutma sistemli makinalar üretmez, evet dell hp kadar ince dayanıksız menteşeye sahip makinalar üretmez.
evet dağlar kadar fark var.
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Devrim75 9 yıl

Batuist
bu markanın notebooklarını hiç beğenmiyorum..HP ile aralarında dağlar kadar fark var...
Ben aslında HP de kullandım çok. Hele yıllar önceki Compaq'ın tadı hâlâ ağzımda. Gerçi o zamanlar HP ile Compaq bir değildi...

Katılıyorum, iki marka arasında dağlar kadar fark var. Fakat ters yönde. Bana göre Dell söz konusuyken Hp'nin fazla bir önemi yoktur.

***

Bu arada... Burası DELL bölümü değil mi? Neden birileri Dell'i biraz övünce, diğer "birileri" gelip "Markaları savunmayın, hele ki babanızın malı değilse hiç savunmayın" vs.vs. laflarına başlıyor? Bu tip lafları, ortak ya da tarafsız bir alanda yapınız. Madem bu marka hakkındaki görüşlerimizi iletemeyeceğiz öyleyse forum kuralları değiştirilsin veya bu bölüm kalksın.

Siz de rahat edersiniz...
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