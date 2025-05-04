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Tam Boyutta Gör Chery, Apple ile olası bir ticari marka çatışmasından kaçınmak için iCar markasını yeniden adlandırma kararı aldı. Çinli otomobil devi, Çin dışındaki pazarlarda iCar yerine "iCaur" ismini kullanacak. Chery'yi bu önlemi almaya iten şey ise Apple'ın iCar isminin haklarına sahip olması.

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Her ne kadar Apple'ın otomobil projesi geçtiğimiz yıl rafa kaldırılsa da isim hakkı halen Cupertinolu şirketin elinde bulunuyor. İlginçtir ki, iCar markası Çin'de de beklenen ilgiyi göremedi. Chery, zayıf satış performansı nedeniyle iCar'ı bağımsız bir marka olmaktan çıkararak kendi markası altındaki bir model serisine dönüştürmeyi planlıyor.

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Yeni isim ilk olarak İngiltere'de kullanılacak

Yeni "iCaur" markasıyla yurt dışı serüvenine çıkacak ilk model, retro tasarımı ile dikkat çeken SUV tipi elektrikli araç V23 olacak. Bu model, İngiltere pazarında satışa sunulacak. Chery'nin global hedefleri de oldukça iddialı. Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde 100 ülkede toplam 2.000 yetkili bayi açmayı hedefliyor.

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Chery, Apple ile savaşı göze alamadı: iCar ismini değiştiriyor