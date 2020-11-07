Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu

    Yüksek çözünürlüklü paneller yaygınlaşmaya devam ediyor. Dell’in son çözümü renk skalası ve kalibrasyon özellikleriyle içerik üreticilerine hitap ediyor.
    5 gün
    1,9b
    1
    7
    Monitör
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    LCD ve LED derken mini-LED arka aydınlatma tekniği de kendisine yer edinmeye başladı. Dell’in son monitörü yüksek parlaklık ve renk doğruluyla öne çıkıyor.

    Mini-LED nedir?

    Öncelikle dilerseniz kısaca mini-LED'e göz atalım. mini-LED arka aydıntlaması temelde LED aydınlatmasıyla aynı. Yalnızca daha fazla sayıda ve daha küçük diyotlara yer veriliyor. 0.2 mm'den küçük LED'lerin girdiği mini-LED sınıfının OLED ekranlara göre önemli avantajları mevcut. OLED seviyesinde piksel bazında tamamen kapanma/parlaklık ayarı sunamasa da mevcut LED aydınlatmasına göre bölgesel aydınlatma kontrolünde iyileşme sonucunda daha yüksek kontrast oranlarına ulaşılabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü

    Ayrıca mini-LED arka aydınlatması OLED'e kıyasla daha uygun fiyatlı. Yine LED'e kıyasla daha yüksek parlaklık sunabilen mini-LED'ler OLED'ler gibi organik materyalden üretilmediği için yıpranma konusunda da avantaja sahip. Tabi görüntü kalitesi başlığında OLED birinciliği elinde tutmaya devam ediyor.

    Mini-LED aydınlatmalı monitör

    UP3221Q modelinde 32’’ ebatında 4K çözünürlüklü panele yer veren Dell paneli aydınlatmak için 2000 adet mini-LED konumlandırmış. IPS panelin renk aralığı sRGB’den %25 daha geniş iken Adobe RGB skalasının %93’ünü ve BT.2020’nin %83’ünü kapsayabilmiş. Fabrika çıkışı kalibre edilen monitörler dahili aracıyla da kalibre edilebiliyor. Parlaklık başlığında 1000 nite ulaşan panelin kontrast oranı ise 1000:1 olarak belirtilmiş.

    Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı"

    Shading hood adı verilen çerçevesiyle ortamdaki ışıkları ve yansımaları elimine eden monitörde HDMI, DP girişlerine ve ses çıkışına yer verilirken Thunderbolt 3 arayüzü üzerinden aygıtlar daisy chain tekniğiyle birbirine bağlanabilecek.  Son olarak UltraSharp 32 HDR PremierColor 4999 dolardan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/dell-up3221q-4k-lcd-monitor-for-creators-has-mini-led-backlight-with-2000-leds.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    38 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    55 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    olede gore daha uygun fiyatli ama oledden 2 kat pahali
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 (Gökay Genç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dell dünyanın en büyük kurumsal monitör markasıdır ama bu fiyata bu ürün asla alınmaz. Bunun yerine aynı paraya 27" yeni nesil "Nano-Texture" kaplamalı ve yansımayan harika renklere sahip 5K panelli yeni nesil IMAC alırdım. Yanında ise 10.Nesil i9 işlemci, 16gb RAM, 512GB SSD, 3GB AMD 5500XT Pro Ekran Kartı,10GBIT Ethernet ve Harika Klavye Mause ile birlikte bedavaya getirirdim. Seçim sizin...!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    olede gore daha uygun fiyatli ama oledden 2 kat pahali
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    mikro led...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    speed001 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung'un Micro LED'inden ses çıkmıyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 5 gün ( Mesaj Silindi ) speed001
    microLED çıktığında OLED miniLED hepsinin pabucunu dama atacak. İşin garibi microLED üzerinde en çok patent ve teknolojiye sahip firma Apple.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bjkyener 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yurt dışında o paraya iyi araba alırsın

    40-45 bin tlye monitör mü olur

    Sıfırı 5000 dolar

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gently weeps (kaan tuncel) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Konstrast bak 1000:1

    Mini led mini led dediniz al sana mini led 😁
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Mobil cihazlar için de çıkacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı 4 gün Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek 4 gün EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı 4 gün Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı 4 gün Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi 4 gün Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı 4 gün Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı 4 gün Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı 4 gün Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi 4 gün Açık dünya hayatta kalma oyunu Forager iOS için çıktı 4 gün Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir 4 gün Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir 4 gün Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi 5 gün Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor 5 gün Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var 5 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Kasım 2020 5 gün Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü 5 gün Yerli Bracksoft geliştiricisi yeni oyununu yayınladı 5 gün AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu Sonraki The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı 5 gün Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi 5 gün Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 5 gün 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 5 gün Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı 5 gün PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu 5 gün Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız