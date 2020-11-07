Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu

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LCD ve LED derken mini-LED arka aydınlatma tekniği de kendisine yer edinmeye başladı. Dell’in son monitörü yüksek parlaklık ve renk doğruluyla öne çıkıyor.

Mini-LED nedir?

Öncelikle dilerseniz kısaca mini-LED'e göz atalım. mini-LED arka aydıntlaması temelde LED aydınlatmasıyla aynı. Yalnızca daha fazla sayıda ve daha küçük diyotlara yer veriliyor. 0.2 mm'den küçük LED'lerin girdiği mini-LED sınıfının OLED ekranlara göre önemli avantajları mevcut. OLED seviyesinde piksel bazında tamamen kapanma/parlaklık ayarı sunamasa da mevcut LED aydınlatmasına göre bölgesel aydınlatma kontrolünde iyileşme sonucunda daha yüksek kontrast oranlarına ulaşılabiliyor.

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Ayrıca mini-LED arka aydınlatması OLED'e kıyasla daha uygun fiyatlı. Yine LED'e kıyasla daha yüksek parlaklık sunabilen mini-LED'ler OLED'ler gibi organik materyalden üretilmediği için yıpranma konusunda da avantaja sahip. Tabi görüntü kalitesi başlığında OLED birinciliği elinde tutmaya devam ediyor.

Mini-LED aydınlatmalı monitör

UP3221Q modelinde 32’’ ebatında 4K çözünürlüklü panele yer veren Dell paneli aydınlatmak için 2000 adet mini-LED konumlandırmış. IPS panelin renk aralığı sRGB’den %25 daha geniş iken Adobe RGB skalasının %93’ünü ve BT.2020’nin %83’ünü kapsayabilmiş. Fabrika çıkışı kalibre edilen monitörler dahili aracıyla da kalibre edilebiliyor. Parlaklık başlığında 1000 nite ulaşan panelin kontrast oranı ise 1000:1 olarak belirtilmiş.

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Shading hood adı verilen çerçevesiyle ortamdaki ışıkları ve yansımaları elimine eden monitörde HDMI, DP girişlerine ve ses çıkışına yer verilirken Thunderbolt 3 arayüzü üzerinden aygıtlar daisy chain tekniğiyle birbirine bağlanabilecek. Son olarak UltraSharp 32 HDR PremierColor 4999 dolardan satışa sunulmuş durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/dell-up3221q-4k-lcd-monitor-for-creators-has-mini-led-backlight-with-2000-leds.html

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