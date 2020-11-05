Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı

GPU devinin RTX 3000 ailesi üst segmentte heyecan verici performans artışı sundu. Bununla birlikte çoğu oyuncuya hitap eden kesim giriş-orta segment olarak biliniyor.İlginizi Çekebilir Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir
GA106 GPU'lu giriş-orta segment kartlar
Oyuncuların merakla beklediği kartlar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre GA106 GPU’sunu temel alması beklenen modellerden RTX 3060’ta 3840, RTX 3050 Ti’da ise 3584 CUDA çekirdeğinin bulunacak.
192-bit bellek veriyolu destekleyeceği tahmin edilen GA106 bu haliyle 6-12 GB GDDR6 belleklerle kombine edilebilir. Adlandırmada dikkatinizi çektiği üzere RTX 3000 serisi Nvidia’nın XX50 serisine ışın izleme getireceği aile olabilir.
Ayrıca Bkz. "Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir"
RTX 3060 için önümüzdeki ocak ayına, RTX 3050 Ti için ocak-şubat penceresine işaret edilmiş. Son olarak Nvidia’nın mutfakta detayları henüz bilinmeyen RTX 3050 üzerinde çalıştığı da belirtilmiş.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-and-rtx-3050-ti-rumored-to-feature-ga106-gpu Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
-Piyasaya yeterli sayıda stok verememek
-Stok sebebi ile olan kartların da karaborsaya düşmesi,
-botlarla alışverişe engel olunmaması
-3080 gibi bir karta 10 GB bellek koymak,
-16 yı önce ileri bir tarihe ertelemesi,sonra iptal olacak denilmesi (bunu da yalanlamadılar) AMD kartları ortaya çıkıp etekler tutuşunca 20 GB haberleri...
Daha uğraşsam bir iki daha bulunur,bana göre şu ana kadar Nvidia çuvallamıştır..