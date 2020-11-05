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    Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı

    RTX Ampere tanıtımında boy gösteren üst segment kartların ardından daha bütçe dostu modeller de ufukta görülmeye başlandı. RTX 3050 Ti ve RTX 3060 geliyor.
    6 gün
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı
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    GPU devinin RTX 3000 ailesi üst segmentte heyecan verici performans artışı sundu. Bununla birlikte çoğu oyuncuya hitap eden kesim giriş-orta segment olarak biliniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir

    GA106 GPU'lu giriş-orta segment kartlar

    Oyuncuların merakla beklediği kartlar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre GA106 GPU’sunu temel alması beklenen modellerden RTX 3060’ta 3840, RTX 3050 Ti’da ise 3584 CUDA çekirdeğinin bulunacak.

    192-bit bellek veriyolu destekleyeceği tahmin edilen GA106 bu haliyle 6-12 GB GDDR6 belleklerle kombine edilebilir. Adlandırmada dikkatinizi çektiği üzere RTX 3000 serisi Nvidia’nın XX50 serisine ışın izleme getireceği aile olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia, RTX 3060 Ti’ı erteleyebilir"

    RTX 3060 için önümüzdeki ocak ayına, RTX 3050 Ti için ocak-şubat penceresine işaret edilmiş. Son olarak Nvidia’nın mutfakta detayları henüz bilinmeyen RTX 3050 üzerinde çalıştığı da belirtilmiş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-and-rtx-3050-ti-rumored-to-feature-ga106-gpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    48 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    e d d a i 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mamad
    Bir çok sebep sayarım,bunlar benim şahsi düşüncelerim,onu da belirteyim ;

    -Piyasaya yeterli sayıda stok verememek
    -Stok sebebi ile olan kartların da karaborsaya düşmesi,
    -botlarla alışverişe engel olunmaması
    -3080 gibi bir karta 10 GB bellek koymak,
    -16 yı önce ileri bir tarihe ertelemesi,sonra iptal olacak denilmesi (bunu da yalanlamadılar) AMD kartları ortaya çıkıp etekler tutuşunca 20 GB haberleri...

    Daha uğraşsam bir iki daha bulunur,bana göre şu ana kadar Nvidia çuvallamıştır..
    Bir çok sebep sayarım,bunlar benim şahsi düşüncelerim,onu da belirteyim ; -Piyasaya yeterli sayıda stok verememek -Stok sebebi ile olan kartların da ...
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    Yanıtla +13
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    e d d a i 6 gün ( Mesaj Silindi ) mamad
    Bu dedikleriniz Nvidia'nın çuvalladığı gerçeğini değiştirmiyor..Bulunabilir dediğiniz 3070 de yok piyasada,olan da 3080 parasına.O yüzden öngöremedik,talebi karşılayamadık masalını ben yemem.Olur da bu kadar olmaz be kardeşim..
    Bu dedikleriniz Nvidia'nın çuvalladığı gerçeğini değiştirmiyor..Bulunabilir dediğiniz 3070 de yok piyasada,olan da 3080 parasına.O yüzden öngöremedik,talebi ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 (Serhan Durmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    3080 10gb bunlar 6-12 nasıl oluyor bu iş
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    -Covid 19 pandemisinin etkileri
    -Samsung'un yeterli miktarda Gpu üretememesi
    -Parası olan bitcoin madencilerin kartlara yüklenmesi stoklara girdiği an amazonda stokların birden erimesi
    -Aynı şekilde Amd kartları da vaad edilen performansı gösterirse stok sıkıntısı yaşayabilirler.(Bitcoin madencileri vs)
    -2080ti den fazla performans gösterip çok daha ucuza satılması
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    e d d a i 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Problem büyük,CEO ları kendi ağzıyla 2021 den önce hacimli stok veremeyeceklerini söyledi zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mamad 6 gün ( Mesaj Silindi ) e d d a i
    Büyük gpular için beklentiyi düşük tutun. Bu Amd tarafı için de geçerli. Çünkü üretim bantlarından yeterli miktarda gpu çıkmıyor. Geçen nesilde adam akıllı tek üst seviye olan 2080ti idi, onun da fiyatı çok yüksekti. Daha öncesinde coin mevzuları sebebiyle üst seviye kart bulamamış alamamış yığınla oyuncu var. Ve firmalar artık ürün gamını eskisi kadar hızlı güncellemiyor. 4 yıldır üst seviye kart bekliyor millet. Böyle bir şey daha önce olmamıştı. Şimdi onun patlaması yaşanıyor. Normalde olan talebin 3-4 katı var şuan. Belki daha fazlası. Amd kartlarını çıkarınca bu talep biraz daha karşılanmış olacak ama onun da çok büyük sayılarla ürün sunabileceğini pek sanmıyorum. Bu kadar beklenmesinin sebebi bile yeterli ürün ortaya koyabilmek muhtemelen.

    2021 ise artık çok uzak değil. Diğer taraftan bahsi geçen gpular gayet makul boyutlarda, rahatlıkla üretilebilecek gpular. Hatta 3070 bile bolca bulunabilir. Çünkü kullandığı gpunun boyutu ga102'ye oranla ciddi anlamda küçük.
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    Yanfo (Yavuz ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    192-bit bellek veriyolu, 6-12 GB GDDR6 bellekler... şaka mı bu?
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    ordulu97 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gelse ne olur gelmese ne olur. Fiyatlar uçuk anca aval aval bakmaktan ötesine geçemiyoruz. Giriş seviyesi dahi olsa asgarî ücretle yarışıyor. Ne olacak halimiz hadi bakalım.
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    DonanımdanBihaber (C R) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha üst seviye kartlar adam akıllı çıkamadan bunların dedikoduları yayılıyorsa nvidia gerçekten tutuştu sanırım. Normalde üst seviyeler satsın diye bunların adları bile geçmezdi bu zamanlar.
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