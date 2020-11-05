Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı

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TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

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Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor?

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Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti

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Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı

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PS Store'da popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler

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Bitcoin fiyatı 14 bin doları aştı ama piyasa eziliyor

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Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı

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Netflix ve Amazon Prime, RTÜK'ten lisans aldı

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Makyajlı 2021 Nissan Navara karşınızda: Önemli yenilikler ve yeni PRO-4X donanımı

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Samsung; derinlik odaklı yeni ISOCELL Vision sensörünü duyurdu

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PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak

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Huawei Nova 8 SE tanıtıldı: 64 MP kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği

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Xbox Series oyunlarından The Medium Avustralya'da yasaklandı

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Resmen yürürlüğe girdi: Garanti belgeleri dijitalleşiyor

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Life is Strange ve Vampyr'ı geliştiren stüdyo 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor

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Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfedildi

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GÖRÜNTÜLENEN Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı

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Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir

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NBA 2K21'in yeni nesil sürümünden fragman yayınlandı

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Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti

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Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip

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Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu

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Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu

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Intel, AMD'ye karşı: 11. nesil masaüstü işlemciler geliyor

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Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti

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The Witcher 3 Xbox Series X'te inanılmaz bir yükleme hızına sahip

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Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

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Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın

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Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor

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XCOM 2 Collection iOS için yarın Android için seneye çıkacak

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ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu

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Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

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