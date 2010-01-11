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Dell, tablet çözümünü CES'de sergiledi

9 yıl
5,8b
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Shady
Haber Editörü
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Dell, tablet çözümünü CES'de sergiledi
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2009 yılının son bölümde dünyanın en büyük 2.bilgisayar üreticisini Acer kaptıran Dell, mobil hayatı kolaylaştıracak çözümler üzerinde çalışıyor. Çin'de Android'li mini3'ü piyasaya süren ve yakın zamanda Amerika'da da kullanıcıların karşısına çıkacak olan Dell, tüketici elektroniği fuarı CES'de tablet çözümünün üzerindeki sis perdesini kaldırdı.

2010 yılı içersinde başta Apple olmak üzere, HP, Samsung gibi firmalarında piyayasa süreceği tablet çözümleriyle bu yıla damgasını vuracak ürünler olabilirler. Yakın zamanda yapılan bir analiz sonucunda en düşük maliyetin 120 dolar olabileceği tablet'ler, eğer tüketicilerden de onay alırsa netbook ve smartbook'ların geleceği olabilirler.

Dell'in "Slate" yani tablet bilgisayarı hakkında kısıtlı teknik bilgiye (resmi olarak) sahibiz. Onları kısaca söylemek gerekirse; Android işletim sisteminde çalışan cihaz üzerinde konumlandırılmış dahili sim kart girişine, 5 megapiksel kamera ve 5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. Resmileşmeyen bilgilere göre de ekran kapasitif olup 800x480 piksel çözünürlüğünü destekleyecek ve cihaz gücünü ARM işlemcilerden değil Intel'in Atom çözümünden alacak.

Dell, tablet çözümünü CES'de sergiledi
Tam Boyutta Gör

Dell, tablet çözümünü CES'de sergiledi
Tam Boyutta Gör

Dell, tablet çözümünü CES'de sergiledi
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grafiker 9 yıl
şık bir alet sanki pda ile tablet arasında sıkışmış kalmış gibi
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oktayakgoz 9 yıl
11 inçlik dokunmatik bi bilgisayar neden yapmazlar ki. win 7 ile çalışan tam dokunmatik ekranlı bir tablet

yıllardır pda var buda pek pda dan öte bişi olamamış
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