Dell ve Apple'ın Çin mücadelesi; Mini 3, iPhone'un karşısına çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'in akıllı telefon pazarına yönelik bazı hazırlıklar yaptığını ve özellikle Çin pazarını hedef alan Mini 3 isimli yeni bir telefon üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Dell Mini 3 kısa bir süre önce Çin'de satışa sunulan iPhone ile karşı karşıya geldi. Çindeki pazar potansiyelini kendi lehine kullanmak isteyen her iki firma da yüksek satış hedefiyle pazarda güçlü olmanın planlarını yapıyorlar. Onlarca klonundan sonra Çin pazarına giriş yapan iPhone'a karşı Mini 3 modeli ile Dell'in nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Yuvarlak hatlara sahip tasarım özellikleri ve kullanıcı ara birimi dikkate alındığında Nokia'nın 5800 Xpress Music modelini akıllara getiren Mini 3 ile Dell'in, rakip olarak gösterilen iPhone ve Palm Pre gibi dokunmatik ekranlı güçlü modellere karşı kullanım verimliliği noktasında neler vaat ettiğinin cevabı için yaygın satışın başlamasıyla birlikte netleşecek. Ancak Dell için bir başlangıç olan ve firmanın akıllı telefon pazarındaki hedeflerini gözler önüne seren Mini 3'ü takiben firmanın yeni modeller duyurması ve bu konudaki iddasını güçlendirmesi beklenebilir fakat şimdilik bu konuda kesinleşmiş çok fazla bilgi bulunmuyor.

Dell Mini 3 genel özellikler;

Dört-bant GSM/GPRS/EDGE class 12 .

. 103 gram .

. 58mm x 122mm x 11.7mm

3.5" nHD 640×360 LCD ekran, 262k renk desteği .

. OTA yeteneği.

Microsoft Exchange desteği.

Google, AIM, Yahoo ve MSN IM desteği.

3MP otoo-fokus, flash, 8x digital yakınlaştırma ve 30fps video kayıt modu.

Entegre fotoraf editörü

USB 2.0, Bluetooth 2.0 + EDR bağlantıları

A-GPS navigasyon.

Ekran üstü QWERTY klavye, el yazısı tanımlana ve çoklu dokunmatik kullanıcı ara birimi

microSD bellek slotu.