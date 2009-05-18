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Dell, VIA Nano işlemcili yeni sunucularını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, VIA Nano işlemcili yeni sunucularını satışa sunuyor
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Bilgisayar üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Dell, VIA Nano işlemcilerini yeni sunucu serisinde kullanmaya karar verdi. VIA'nın düşük güç tüketimiyle iddialı olan Nano işlemci ailesi gelen bilgilere göre Dell'in XS11-VX8 serisi sunucularında kullanılacak. Bu sunucuların özellikle düşük güç tüketimine ihtiyaç duyulan alanlarda ve yüksek işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda değerlendirilmesi bekleniyor. Kompakt boyutlu olacağı ve komplike soğutmaya ihtiyaç duymayacağı belirtilen yeni sunucu ailesinin aynı segmentte yer alan benzer pek çok çözüme göre maliyet anlamında daha ekonomik olacağı ve mevcut ekonomik atmosferde düşük maliyetin seri adına en önemli avantaj olacağı belirtiliyor.

Açıklanan detaylara göre Dell'in XS11-VX8 sunucu serisi her birinde 1.3GHz'de çalışan Nano işlemcisinin kullanıldığı 12 farklı anakart ile konfigüre edilebilecek ve 2U kasa kullanılacak. Yeni sunucuların 400$'dan başlayan fiyatlarla önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.
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Confusion 10 yıl
atom destekli sunucu gördükten sonra bu haber çok güzel geldi! via nano ların fiyat ve tüketim avantajını kullanabileceği güzel bir alan ve sağlam bir firma olan dell in tecrübesiyle...
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575m 10 yıl
Atomlardan biraz olsun kurtulabilicez.Via ve Dell'e başarılar..
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