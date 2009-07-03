Dell yanlış fiyatlandırdı, 140.000 monitör sattı ama...

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Elektronik ticaret sitelerinde veya bir firmaların çevrimiçi alış-veriş mağazalarında herhangi bir ürünle ilgili yanlış fiyatlandırma zaman zaman pek çoğumuzun rastlaştığı bir durum. Ancak Tayvan'da yaşanan benzer bir örnek Dell'in başını ağrıtabilir. Dell'in Tayvan sitesinde 19-inç monitörün 148$ yerine sadece 15$'a satışa sunulması kullanıcıları hareketlendirdi.

İlgili fiyat hatası düzeltilene kadar 26.000 müşterinin yaklaşık 140.000 monitör sipariş ettiği açıklandı. Tabii anlaşılmasıyla birlikte fiyatlandırmayla ilgili hatayı düzelten Dell, tahmin edilebileceği üzere hata yapıldığını belirtip, siparişlerin yanlış fiyat üzerinden teslim edilemeyeceği yönünde hareket ederken devreye giren bir kurum işin rengini değiştirdi.

Tayvan Tüketici Koruma Komisyonu, gelen çok sayıda şikayet sonrasında Dell'den kullanıcıların mağduriyetlerini telafi etmesini aksi takdirde yasal süreç başlatacağını açıkladı. Dell'in 15$ seviyesinden monitör alanlara ilgili fiyat üzerinden ürün teslimatı yapması açıkçası pek beklenmezken ilgili müşteriler için özel bir indirimin söz konusu olması muhtemel görünüyor.