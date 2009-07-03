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Dell yanlış fiyatlandırdı, 140.000 monitör sattı ama...

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell yanlış fiyatlandırdı, 140.000 monitör sattı ama...
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Elektronik ticaret sitelerinde veya bir firmaların çevrimiçi alış-veriş mağazalarında herhangi bir ürünle ilgili yanlış fiyatlandırma zaman zaman pek çoğumuzun rastlaştığı bir durum. Ancak Tayvan'da yaşanan benzer bir örnek Dell'in başını ağrıtabilir. Dell'in Tayvan sitesinde 19-inç monitörün 148$ yerine sadece 15$'a satışa sunulması kullanıcıları hareketlendirdi.

İlgili fiyat hatası düzeltilene kadar 26.000 müşterinin yaklaşık 140.000 monitör sipariş ettiği açıklandı. Tabii anlaşılmasıyla birlikte fiyatlandırmayla ilgili hatayı düzelten Dell, tahmin edilebileceği üzere hata yapıldığını belirtip, siparişlerin yanlış fiyat üzerinden teslim edilemeyeceği yönünde hareket ederken devreye giren bir kurum işin rengini değiştirdi.

Tayvan Tüketici Koruma Komisyonu, gelen çok sayıda şikayet sonrasında Dell'den kullanıcıların mağduriyetlerini telafi etmesini aksi takdirde yasal süreç başlatacağını açıkladı. Dell'in 15$ seviyesinden monitör alanlara ilgili fiyat üzerinden ürün teslimatı yapması açıkçası pek beklenmezken ilgili müşteriler için özel bir indirimin söz konusu olması muhtemel görünüyor.


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St Batuhan 10 yıl
yok artık diyorum. Bu kadar saçmalayamaz insanlar. 15 dolarlık monitör var deseler önce neymiş kaç inç hangi firma satıyor hangi mağazada sorarım. Karşıma Dell çıkarsa şaşırıp kalırım açıkçası öyle bişi olmaz. Çünkü dell kaliteli cihazlar üretir ve en azından 19" monitör 15 dolar değil 50 dolar olur öyle zararına gibi bir satış olsa ve unutmadan 15$ a monitör olcaksa muhakkak bi haltlar dönüyordur ya yanlış üretimdir ya ne gelirse kısmetine gibi kimisi bozuk kimisi kırık kimisi ise ölü pixel doludur ;)Bence fazla abartılmadan o ürünün fiyatında 15 dolarlık indirimle sorunun cözülmesi iyidir.
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gonuldagi 10 yıl
dell'idir ne yapsa yeridir :)
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ersayt 10 yıl
Stok diye birşey yok muymuş bunlarda, 140.000 sipariş nasıl alıyorlar internet üzerinden?
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e-rose 10 yıl

Orjinalden alıntı: gonuldagi

dell'idir ne yapsa yeridir :)


Bu süperdi.

Ayrıca İzmit Carrefour'dan 19" dvı dell monitörü 200 Tl ye aldım. Son ürün diye başka vermediler. Üç gün sonra aynı monitöre 279 TL fiyat koymuşlardı.

:)))

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husNUKE 10 yıl
bence 15$ vermeleri gerekiyor, 10$ ürettikleri şeyleri 100$ satarken hiç de şikayet etmiyorlar
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yenerbalcı 10 yıl
Ben bugün dell monitör aldım fiyatı çok kazık yurtdışı fiyatı 200 usd olan malı 475 tl aldım Allah kimseyi dell bayilerine düşürmesin

Dell monitörleri güzel fakat fiyat Türkiye de çok kazık
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xtreme55 10 yıl
Eğer tayvan değil de amerikada böyle bir durum olsaydı, 15 dolardan göndermek zorunda kalırdı, yine de şanslıymış, indirimle fln kurtarır bu işi..
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yildiray35 10 yıl
aynı hata burada da var. 300 dolarlık monitörleri 1200 dolara satıyorlar. Allah'ın sopası yok ki...
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marvinous 10 yıl
Ne ilginç :D Bizde de anneler gününde bi söylenti olur tüm millet bankalarıa yığılır ve "Hakkımızı istiyoz hakkımızı!!" diye böğürür :) :) :) :)
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alcon11 10 yıl
Aynı durum TÜRKİYE DE söz konusu olsaydı dell yada başka firma olsun gram geri adım atılmazdı.Fiyat 148 dolar denirdi.özürde dilenmezdi.
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max975 10 yıl
üzüldüm yani tabii olacak fiyat değil biraz insaf etmek gerekir.
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haandsomee 10 yıl
gerçekten yani değişik enteresan bir durum
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djdeeles 10 yıl
Gülüyorum cok komik geldi :D
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yk2548 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: aligatorX
Ama insaf denen de bişey olmalı.Sonuçta hata insanlara özgü.Ayrıca kasıt varsa aldatma söz konusu olabilir burda kasıt yok.Aynı olayın benzerleri ülkemizde de pek çok kez yaşandı.Eğer güzel bi indirim yaparlarsa iyi olur tabii.Hatalarını telafi etmiş olurlar.Ama 148 dolarlık ürünü 15 dolara almaya çabalamakta biraz ahlaksızlık bence.O zaman firma değil müşteri firmayı dolandırmaya çalışıyor demektir.
AYNEN KATILIYORUM YANLIŞLIK BARİZ ŞEKİLDE BELLİ ÜSTELEMENİN ANLAMI YOK...
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MâxeLL 10 yıl
140.000 monitör sipariş verilene kadar akılları neredeymiş acaba Dell yetkililerinin. Tamam hata olurda kısa sürede telafi edersin ama 26.000 müşteri sipariş veriyorsa ahmaklıkta bir adım öne geçmiş demektir yetkililer.
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