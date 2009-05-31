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Dell yeni dizüstü bilgisayar modeli Studio 14z'yi satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell yeni dizüstü bilgisayar modeli Studio 14z'yi satışa sundu
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Son çeyrek finansal sonuçları çift haneli kaybı işaret eden Dell, yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Studio 14z isimli yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Segmentinde rekabetçi olması beklenen yeni mobil sistem, tercihe göre 1366x720 veya 1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED backlit ekran ile geliyor. 8 hücreli opsiyon olmakla birlikte standart olarak 6 hücreli pil ile gelen Studio 14z'nin ağırlığı ise 1.95 Kg olarak açıklandı.

Intel platformunu kullanan ve bütçeye/tecihe göre Core 2 Duo veya çift çekirdekli Pentium işlemcilerle donatılan (2.66GHz'e kadar) Studio 14z, 3GB DDR3-1066MHz bellek ile geliyor ve bellek kapasitesi 5GB'a kadar güncellenebiliyor. Nvidia'nın MCP79 serisi yonga setini kullanan ve GeForce 9400 entegre grafik işlem birimiyle gelen dizüstü bilgisayar bu sayede DirectX 10 desteği sunabildiği gibi PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videoları da hızlandırabiliyor.

Bağlantı özellikleriyle de dikkat çeken Dell Studio 14z üzerinde HDMI ve DisplayPort gibi en yeni görüntü ara birimlerine yer verilmiş. Diğer özellikler arasında 1.3MP kamera, 34mm ExpressCard slotu, WiFi ve eSATA portu ve opsiyonel olarak Bluetooth gibi detayların yer aldığı dizüstü bilgisayar Amerika pazarında 649$ başlayan fiyatla kullanıma sunuldu.

Dell yeni dizüstü bilgisayar modeli Studio 14z'yi satışa sundu
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yekoo 10 yıl
Süpermiş ya
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mertcelik 10 yıl
bu fiyata türkiyeye gelmedikten sonra ne yapayım.ABD'dekilere hayırlı olsun.tabi bu krizde alabilen varsa
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