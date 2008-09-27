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Dell'den 23" boyutunda 16:9 destekli yeni LCD monitör

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,8b
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1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den 23
Tam Boyutta Gör

Global bilgisayar dünyasının en büyük oyuncularından Dell, son dönemde hazırladığı LCD monitörler ile de oldukça popüler. Yapılan açıklamalara göre firma monitör gamına yeni bir model daha ekledi. Dell'in S2309W kod adlı yeni modeli 23" boyutunda ve geniş ekran formunda.

16:9 görüntü desteği sunan LCD'nin maksimum çözünürlüğü ise 1920x1080 yani Dell S2309W ile eğer sistem donanımınız izin veriyorsa Full HD filmleri izleyebilmeniz de mümkün.

5ms tepki, 300 cd/m2 parlaklık ve 1:1000 karşıtlık değeri gibi değerlere sahip olan LCD monitör üzerinde DVI ve VGA portları bulunurkenyüksek tanımlı içerik için oldukça önemli olan HDMI konnektörüne ise yer verilmemiş.

Monitörün kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat ise henüz netleşmedi.


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01Mrt 11 yıl
Farklı bir ürün 16:10 değil 16:9, aslında film izleyeceklere net olarak hitap ediyor diyebiliriz...
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