Dell'den 24GB bellek destekli masaüstü sistem; Studio XPS 435

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, tasarım özellikleri ve teknik konfigürasyonlarıyla dikkat çeken Studio XPS serisi masaüstü bilgisayar ailesini güncelledi. Firmanın Studio XPS 435 modeli, yumuşak hatlara sahip köşeli ve eğimli kasa tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Intel platformunu temel alan ve yeni nesil Core i7 işlemcilerini kullanan masaüstü sistemde, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Kullanıcıların Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebildiği sistemi, oyun tutkunları ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 ile satın alabilecek.

İhtiyaçlara göre farklı depolama kapasitelerine sahip disk çözümleriyle alınabilecek Studio XPS 435'de optik sürücü olarak Blu-ray alıanbiliyor. Yüksek çözünürlükteki videolar için ekran kartı ve Blu-ray güncellemelerinin Creative'in X-Fi teknolojili ses kartıyla pekiştirildiği sistem, 802.11n Wi-Fi kablosuz ağ desteği de sunuyor. Satışına yakın zamanda başlanması planlanan Studio XPS 435 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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