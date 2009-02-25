Dell'den 24GB bellek destekli masaüstü sistem; Studio XPS 435

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, tasarım özellikleri ve teknik konfigürasyonlarıyla dikkat çeken Studio XPS serisi masaüstü bilgisayar ailesini güncelledi. Firmanın Studio XPS 435 modeli, yumuşak hatlara sahip köşeli ve eğimli kasa tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Intel platformunu temel alan ve yeni nesil Core i7 işlemcilerini kullanan masaüstü sistemde, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Kullanıcıların Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebildiği sistemi, oyun tutkunları ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 ile satın alabilecek.
İhtiyaçlara göre farklı depolama kapasitelerine sahip disk çözümleriyle alınabilecek Studio XPS 435'de optik sürücü olarak Blu-ray alıanbiliyor. Yüksek çözünürlükteki videolar için ekran kartı ve Blu-ray güncellemelerinin Creative'in X-Fi teknolojili ses kartıyla pekiştirildiği sistem, 802.11n Wi-Fi kablosuz ağ desteği de sunuyor. Satışına yakın zamanda başlanması planlanan Studio XPS 435 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu pc'yi almak isteyen kişi şu niteliklere sahip olur büyük ihtimalle...
-Zengin
-Saf
-pc hakkında bilgi düzeyi az olan
-Zevk için para verip har vurup harman savuran kişi demişsin de. ben de bu modelden kullanıyorum. Ekran kartı mükemmel (4 GB a kadar oyunları çalıştırıyor) RAm i de 6 GB lik kullanıyorum.
24 GB a da çok olarak bakma. İsteyen de benim gibi 4,6,12,36 GB gibi RAM alınabiliyor.
ve sadece dış görünüş değil, bu bilgisayarı kullanmadan yorum yazmayın :D
En hızlı değil.
Ekran kartı düşük kalmış sistemin yanında. i7 920'nin yanında 4870'i ya da GTX260^2'yi, 940'ın yanında 4890'ı ya da GTX285'i, 965'in yanına da GTX295 veya 4870x2'yi vermeleri gerekirdi.
Edit: konu açılalı çok olmuş O zamanlar 4890 yoktu.
1099 $ dan başlayacak
Herkese değil...
150-200 undo seç bakalım ne olacak...Hem de 3-4 programda...