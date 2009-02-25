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Dell'den 24GB bellek destekli masaüstü sistem; Studio XPS 435

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,9b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den 24GB bellek destekli masaüstü sistem; Studio XPS 435
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, tasarım özellikleri ve teknik konfigürasyonlarıyla dikkat çeken Studio XPS serisi masaüstü bilgisayar ailesini güncelledi. Firmanın Studio XPS 435 modeli, yumuşak hatlara sahip köşeli ve eğimli kasa tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. Intel platformunu temel alan ve yeni nesil Core i7 işlemcilerini kullanan masaüstü sistemde, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Kullanıcıların Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebildiği sistemi, oyun tutkunları ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 ile satın alabilecek.

İhtiyaçlara göre farklı depolama kapasitelerine sahip disk çözümleriyle alınabilecek Studio XPS 435'de optik sürücü olarak Blu-ray alıanbiliyor. Yüksek çözünürlükteki videolar için ekran kartı ve Blu-ray güncellemelerinin Creative'in X-Fi teknolojili ses kartıyla pekiştirildiği sistem, 802.11n Wi-Fi kablosuz ağ desteği de sunuyor. Satışına yakın zamanda başlanması planlanan Studio XPS 435 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Dell'den 24GB bellek destekli masaüstü sistem; Studio XPS 435
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Dell'den 24GB bellek destekli masaüstü sistem; Studio XPS 435
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DH Misafiri 9 yıl
:) neyse rakanishu sinir yapma :) anlayana artık
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rakanishu 9 yıl
Al işte bi tane daha :)
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rakanishu 9 yıl
Ya arkadaşlar siz nerenizle okudunuz bu haberi. Tüm x58 yongalı anakartlar 24GB ram destekleyebilir zaten, ilk defa mı duyuyosunuz bunu yahu? Adam 24GB var demiyor, destekliyor diyor sadece. Ne lazımsa sana seçiyosun, onlar da takıyolar içine, bu kadar basit. Bi aforoz etmediğiniz kaldı makinayı. Allah Allah...
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Xtremee 9 yıl
Ev için çok çok gereksiz..
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DH Misafiri 9 yıl
By MuRaT bu sana :D
Bu pc'yi almak isteyen kişi şu niteliklere sahip olur büyük ihtimalle...
-Zengin
-Saf
-pc hakkında bilgi düzeyi az olan
-Zevk için para verip har vurup harman savuran kişi demişsin de. ben de bu modelden kullanıyorum. Ekran kartı mükemmel (4 GB a kadar oyunları çalıştırıyor) RAm i de 6 GB lik kullanıyorum.
24 GB a da çok olarak bakma. İsteyen de benim gibi 4,6,12,36 GB gibi RAM alınabiliyor.
ve sadece dış görünüş değil, bu bilgisayarı kullanmadan yorum yazmayın :D
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adilazimdegilx 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

...ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 ile satın alabilecek...

En hızlı değil.

Ekran kartı düşük kalmış sistemin yanında. i7 920'nin yanında 4870'i ya da GTX260^2'yi, 940'ın yanında 4890'ı ya da GTX285'i, 965'in yanına da GTX295 veya 4870x2'yi vermeleri gerekirdi.

Edit: konu açılalı çok olmuş O zamanlar 4890 yoktu.
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BARKU 10 yıl
dizayn harika. Ramlerin 20gb ını almak isteyen varsa satabilirim sevabına
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Darth Nihilus 10 yıl
Dış görünüşü çok güzel ama çok gereksiz.
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Moribito 10 yıl
Urunun fiayi 4000-5000 YTL arasinda gidip gelmekte, aslinda Dell marka almak isteyenler garantisi olsun, toplama parcalarla ugrasmayalim diyenler vede tasarima onem verenler icin alinabilir. Gercekten zengin olanlar icin ve cok donanim bilgisi olmayanlar icin normal bir secim. Neden gereksiz dendigini anlaymadim, zaten profesyonel kullanici marka/modelle ugrasmaz kendi toplar PC`sini, ama siradan zengin bir ev kullanicisi icin normal.
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byruen 10 yıl
bunu ustede yazmıstım ama hala yanlıs okuyanlar var :) 24 gb ram yok sıstemde 24 gb kadar yukseltılebılır diyor yanlıs okumayalaım yorumlar kayıyo :D
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ender23 10 yıl
valla niye 24 gb ramin greksiz oldğunu düşünüyosunuz anlamadım yani oyun oynamaya gerek yok diye gerek olmadığı anlamınamı geliyo bunu 3d modellemesi var 3d render ı var video işlemesi var var da var yani gerek yok demek bence çok yanlış ve birazda vizyonsuz bir yaklaşım
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GöKHaN 35 10 yıl
teknoblog.com/...

1099 $ dan başlayacak
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turkumturk 10 yıl
Ben o 24 gb yanına 24 daha takacam gücüm olsa takarım 3D modellemede abartı diye birşey yoktur Msn Winamp için tabiykide fazla
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emre350z 10 yıl
ram mi alıyoruz pc mi bence 4 yada 6 gb herkese fazlasıyla yeter.
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Alx 10 yıl
Orjinalden alıntı: emre350z

ram mi alıyoruz pc mi bence 4 yada 6 gb herkese fazlasıyla yeter.


Herkese değil...
150-200 undo seç bakalım ne olacak...Hem de 3-4 programda...
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