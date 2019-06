Dell'den çocuklara özel netbook; Inspiron Mini Nickelodeon Edition

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, çocuk kanalı Nickelodeon ile iş birliğine giderek hazırladığı Inspiron Mini Nickelodeon Edition serisi yeni netbook modelini gösterdiği. Çocuklar için hazırlanan yeni netbook tasarım özellikleri itibariyle, Nickelodeon çizgileri ile donatılırken, Dell Design Studio kapsamında farklı tasarım alternatiflerinin de seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Tasarımıyla birlikte Windows çalışma ortamı da Nickelodeon ögeleriyle donatılan netbook, Nickelodeon duvar kağıdı, özel ikonlar ve Whyville.net üzerinden sağlanan eğitim içeriği gibi detaylarla zenginleştirilmiş. Ayrıca yine çocuklar için "Just for You" isimli sürekli güncellenen dinamik widget ile Nick.com adresinden alınan oyun ve tv programı içeriği sağlanabiliyor.

Teknik özellikler itibariyle diğer netbook modellerinden pek bir farkı bulunmayan Dell Inspiron Mini Nickelodeon Edition, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisine yer veriliyor. 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi detaylarla donatılan çocuklara özel yeni mini-bilgisayarın Ekim ayında Wallmart internet sitesi üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.