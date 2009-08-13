Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den çocuklara özel netbook; Inspiron Mini Nickelodeon Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell'den çocuklara özel netbook; Inspiron Mini Nickelodeon Edition
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, çocuk kanalı Nickelodeon ile iş birliğine giderek hazırladığı Inspiron Mini Nickelodeon Edition serisi yeni netbook modelini gösterdiği. Çocuklar için hazırlanan yeni netbook tasarım özellikleri itibariyle, Nickelodeon çizgileri ile donatılırken, Dell Design Studio kapsamında farklı tasarım alternatiflerinin de seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Tasarımıyla birlikte Windows çalışma ortamı da Nickelodeon ögeleriyle donatılan netbook, Nickelodeon duvar kağıdı, özel ikonlar ve Whyville.net üzerinden sağlanan eğitim içeriği gibi detaylarla zenginleştirilmiş. Ayrıca yine çocuklar için "Just for You" isimli sürekli güncellenen dinamik widget ile Nick.com adresinden alınan oyun ve tv programı içeriği sağlanabiliyor.

Teknik özellikler itibariyle diğer netbook modellerinden pek bir farkı bulunmayan Dell Inspiron Mini Nickelodeon Edition, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisine yer veriliyor. 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi detaylarla donatılan çocuklara özel yeni mini-bilgisayarın Ekim ayında Wallmart internet sitesi üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 10 yıl
bence çocuk diyince intel quad , 4gb ram,500gb hdd filan olmalı :D haha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 10 yıl
Çok abartılacak birşey yok ekstradan para vereceğime normal bir netbook alırım üzerine ufak bir mod(çocuğumun nasıl beyenirse öyle) yaparım daha güzel.Zaten internetten oyun oynayacağına göre yeterli gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoldagezen 10 yıl
güzel bişeye benziyor.ben bile alıp kullanırım:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
fikir güzel yanlız tasarım üstünde biraz daha çalışılabilirdi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
airogi 10 yıl
küçük çocuklara tam uyar bu pc.nede olsa onlar yüksek performans istemeyen oyunlar oynayacakları için anne babaların vazgeçilmezi olabilir.
yakında PSP yerine bunları taşıyacak ufaklıklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim