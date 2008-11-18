Dell'den netbook fiyatına yeni notebook; Vostro A860

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Asus'un geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kullanıma sunduğu Eee PC serisi ile yaygınlaşan ve gelen talep doğrultusunda sektör devi pek çok firmanın ilgi göstermeye başladığı kompakt boyutlu ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarların elde ettiği başarının arkasında hem taşınabilirlik anlamında ciddi kolaylık sağlamaları hem de her ne kadar yüksek fiyatlı bazı modeller olsa da maliyet açısından ekonomik olmaları yatıyor.

Netbook pazarına ilgi gösteren lider bilgisayar üreticilerinden Dell, fiyat anlamında rekabetçi olacak yeni bir dizüstü bilgisayarıyla dikkat çekiyor. Firmanın Vostro serisi altında hazırladığı A860 kod adlı model Intel platformunu kullanıyor ve 15.6" boyutunda ekranla geliyor. Intel'in Celerom M 560 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarda 1GB sistem belleği, 120GB kapasitesi sabit disk ve DVD yazıcı bulunuyor.

Grafik işlemci olarak Intel'in entegre GMA X3100 çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar WiFi desteğine de sahip. İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Basic ile gelen dizüstü bilgisayarın sahip olduğu konfigürasyon ile özellikle günlük internet ve temel ofis gereksinimlerini gibi günlük olağan ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Dell Vostro A860'ın yurt dışı satış fiyatı 379$.