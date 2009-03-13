Dell'den Studio One ailesine yeni üye; Studio One 19

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio One serisi "Hepsi Bir arada" bilgisayar çözümlerine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Panel PC formundaki Studio One 19 isimli yeni bilgisayarı 18.5" boyutunda opsiyonel olarak mutl-touch desteği de sunan ekrana sahip.

Dell'in Intel platformunu kullanan yeni bilgisayarı tercihe veya bütçeye göre Celeron, Pentium E2000 veya Core 2 Duo / Quad serisi tek/çift/dört çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan bilgisayarın grafik ihtiyacını ise ise kullanılan anakarta güç veren GeForce 9400M (veya GeForce 9200) yongasının sahip olduğu DirectX 10 ve Full HD destekli entegre grafik işlem birmi üstleniyor.

Kullanıcıların 750GB'a kadar sabit disk ile satın alabileceği şık tasarımlı bilgisayarın opsiyon listesine gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Blu-ray seçeneğinin sunulduğu da bildiriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi desteğine sahip olan ayrıca kablosuz klavye ve fare setiyle birlikte gelen bilgisayarda yüksek tanımlı ses desteği ve dahili internet kamerası gibi detaylara da yer verilmiş.

19 Mart'tan itibaren ilk olarak Japonya pazarında satışa sunulması ve Siyah, Beyaz, Gri, Pembe ve Mavi gibi farklı renk alternatiflerine sahip olması beklenen Studio One 19 modelinin baz versiyonunun 699$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtiliyor.