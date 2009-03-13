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Dell'den Studio One ailesine yeni üye; Studio One 19

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den Studio One ailesine yeni üye; Studio One 19
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio One serisi "Hepsi Bir arada" bilgisayar çözümlerine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Panel PC formundaki Studio One 19 isimli yeni bilgisayarı 18.5" boyutunda opsiyonel olarak mutl-touch desteği de sunan ekrana sahip.

Dell'in Intel platformunu kullanan yeni bilgisayarı tercihe veya bütçeye göre Celeron, Pentium E2000 veya Core 2 Duo / Quad serisi tek/çift/dört çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan bilgisayarın grafik ihtiyacını ise ise kullanılan anakarta güç veren GeForce 9400M (veya GeForce 9200) yongasının sahip olduğu DirectX 10 ve Full HD destekli entegre grafik işlem birmi üstleniyor.

Kullanıcıların 750GB'a kadar sabit disk ile satın alabileceği şık tasarımlı bilgisayarın opsiyon listesine gelişmiş çoklu ortam deneyimi için Blu-ray seçeneğinin sunulduğu da bildiriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi desteğine sahip olan ayrıca kablosuz klavye ve fare setiyle birlikte gelen bilgisayarda yüksek tanımlı ses desteği ve dahili internet kamerası gibi detaylara da yer verilmiş.

19 Mart'tan itibaren ilk olarak Japonya pazarında satışa sunulması ve Siyah, Beyaz, Gri, Pembe ve Mavi gibi farklı renk alternatiflerine sahip olması beklenen Studio One 19 modelinin baz versiyonunun 699$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Dell'den Studio One ailesine yeni üye; Studio One 19
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max975 10 yıl
çok şık olmuş gerçekten..
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re@per 10 yıl
bende kasayı monitörün arkasınamı koysam acaba


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Vuze 10 yıl
bence çok güzel görünüyor
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JackDaniels 10 yıl
mac e akternatif çıkması iyi oldu bu tarz cihazlarda
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Commander 10 yıl
Beyaz olanı gerçekten çok hoş duruyor.
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00x men00 10 yıl
tassrım 5 numara
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yc#1 10 yıl
Tasarımı son derece zarif.
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fx57 10 yıl
@WinteR, evet haberde de belirtildiği gibi sistem panel pc formunda yani kasası yok.
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WinteR 10 yıl
Güzel tasarım, kasası yok galiba?
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