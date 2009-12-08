Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: Vostro 13

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: Vostro 13
Tam Boyutta Gör

Üçüncü çeyrek performansıyla pozisyon kaybettiği ve dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını Acer'a kaptırdığı iddia edilen Dell, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarıını pazara sunmaya hazırlanıyor. Adamo XPS ile incelikte sınır tanımayan firma, Vostro 13 modeliyle de kurumsal pazarda fonskiyonelliği ince, şıkı bir yapı içerisinde arayan kullanıcılar için Vostro 13 modelini hazırladı.

13.3-inç ekrana sahip olan 19.7mm kalınlığındaki dizüstü bilgisayar, LED backlit ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Intel'in ultra-ince platformunu temel alan Vostro 13, tercihğe bağlı olarak 1.2 GHz'de çalışan Celeron 743, 1.4 GHz'de görev yapan Core 2 Solo SU3500 veya 1.3 GHz hızındaki Core 2 Duo SU7300 işlemcileriyle satın alınabiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve DirectX 10 destekli GMA X4500 HD entegre grafik birimiyle gelen sistem 500GB'a kadar, SATA destekli sürücü ile konfigüre edilebiliyor.

Ultra-ince tasarımlı olduğu için üzerinde herhangi bir optik sürücü bulunmayan ancak kutu içeriğine 8x kayıt yapabilen harici formda DVD yazıcısının da eklendiği belirtilen Vostro 13'ün diğer özellikleri arasında WiFi ve Bluetooth ile birlikte çok formatlı kart okuyucusu, ExpressCard slotu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7, Windows Vista veya Ubuntu işletim sistemleriyle alınabilecel Dell Vostro 13, 450$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Dell'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: Vostro 13
Tam Boyutta Gör

Dell'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: Vostro 13
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 yıl
Adamonun normaline çok benziyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wassermann 9 yıl
böyle bir ürünü bir çok firma düşünmemişti sanırım. Business serisine çok ince şık bir model katmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master KENOBI 9 yıl
Dell piyasayı bombalamaya devam ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim