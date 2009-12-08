Dell'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: Vostro 13

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Üçüncü çeyrek performansıyla pozisyon kaybettiği ve dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını Acer'a kaptırdığı iddia edilen Dell, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarıını pazara sunmaya hazırlanıyor. Adamo XPS ile incelikte sınır tanımayan firma, Vostro 13 modeliyle de kurumsal pazarda fonskiyonelliği ince, şıkı bir yapı içerisinde arayan kullanıcılar için Vostro 13 modelini hazırladı.

13.3-inç ekrana sahip olan 19.7mm kalınlığındaki dizüstü bilgisayar, LED backlit ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Intel'in ultra-ince platformunu temel alan Vostro 13, tercihğe bağlı olarak 1.2 GHz'de çalışan Celeron 743, 1.4 GHz'de görev yapan Core 2 Solo SU3500 veya 1.3 GHz hızındaki Core 2 Duo SU7300 işlemcileriyle satın alınabiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve DirectX 10 destekli GMA X4500 HD entegre grafik birimiyle gelen sistem 500GB'a kadar, SATA destekli sürücü ile konfigüre edilebiliyor.

Ultra-ince tasarımlı olduğu için üzerinde herhangi bir optik sürücü bulunmayan ancak kutu içeriğine 8x kayıt yapabilen harici formda DVD yazıcısının da eklendiği belirtilen Vostro 13'ün diğer özellikleri arasında WiFi ve Bluetooth ile birlikte çok formatlı kart okuyucusu, ExpressCard slotu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7, Windows Vista veya Ubuntu işletim sistemleriyle alınabilecel Dell Vostro 13, 450$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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