Dell'den yeni masaüstü bilgisayar; XPS 430

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Çatısı altındaki Alienware markası ile yüksek performans meraklılarına yönelik sistemler hazırlayan Dell, XPS serisi dahilinde yine performans odaklı sistemler geliştirmeye de devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile XPS 430 modelinin satışına başlıyor. Parlak Siyah kasası ile dikkat çeken sisteme X48 yonga setli anakart yataklık ediyor.

Core 2 Quad veya Core 2 Extreme serisi işlemciler ile satın alınabilen sistem yine tercihe göre 6 veya 8GB bellek kapasitesi ile konfigüre edilebiliyor. İhtiyaca veya bütçeye göre hepsi DirectX 10.1 desteği ve yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan Radeon HD 3450, 3650, 4850 veya 3870 X2 modelleriyle tercih edilebilen Dell XPS 430, 2TB'a kadar sabit disk ve DVD/Blu-ray sürücü opsiyonlarına da sahip.

425 watt'lık güç kaynağıyla donatılan sistemde gigabit ethernete ek olarak kablosuz iletişim için opsiyonel olarak WiFi ve Bluetooth desteği de sunuluyor. Windows Vista Home Premium ve Vista Ultimate işletim sistemleriyle alınabilen Dell XPS 430, tercih edilecek konfigürasyona göre 1099$'dan başlayan yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.