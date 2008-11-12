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Dell'den yeni masaüstü bilgisayar; XPS 430

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den yeni masaüstü bilgisayar; XPS 430
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Çatısı altındaki Alienware markası ile yüksek performans meraklılarına yönelik sistemler hazırlayan Dell, XPS serisi dahilinde yine performans odaklı sistemler geliştirmeye de devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile XPS 430 modelinin satışına başlıyor. Parlak Siyah kasası ile dikkat çeken sisteme X48 yonga setli anakart yataklık ediyor.

Core 2 Quad veya Core 2 Extreme serisi işlemciler ile satın alınabilen sistem yine tercihe göre 6 veya 8GB bellek kapasitesi ile konfigüre edilebiliyor. İhtiyaca veya bütçeye göre hepsi DirectX 10.1 desteği ve yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan Radeon HD 3450, 3650, 4850 veya 3870 X2 modelleriyle tercih edilebilen Dell XPS 430, 2TB'a kadar sabit disk ve DVD/Blu-ray sürücü opsiyonlarına da sahip.

425 watt'lık güç kaynağıyla donatılan sistemde gigabit ethernete ek olarak kablosuz iletişim için opsiyonel olarak WiFi ve Bluetooth desteği de sunuluyor. Windows Vista Home Premium ve Vista Ultimate işletim sistemleriyle alınabilen Dell XPS 430, tercih edilecek konfigürasyona göre 1099$'dan başlayan yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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*cparty* 11 yıl
bende daha yeni xps 420 almıştım kasa aynı görünümde ram 4 gb,ekran kartıda 8800 GT,x38 onun dışında herşey aynı bi fark yok
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justbejust 11 yıl
sanırım bu sefer daha fazla kullanıcıya hitap edecek fiyatı dellenmeyen bir model hazırlanmış.
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Başbuğ66 11 yıl
Dell yine üretmiş. Tasarım son derece şık ve sade. Bu markanın en sevilen tarafı sattığı sistemlerin stabil olması. Sürücü ve bios güncelleme desteğini iyi veriyorlar.
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buraoca2 11 yıl
3870 x2 ile QX9... serisinden bir işlemci seçersek, 425 wattlık PSU nasıl yetermi? Yetsede, sınırda olur gibi geliyor. Bence en azından 600-800 wattlık bir PSU tercih edilmeliydi...
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ugur_yavuz 11 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

3870 x2 ile QX9... serisinden bir işlemci seçersek, 425 wattlık PSU nasıl yetermi? Yetsede, sınırda olur gibi geliyor. Bence en azından 600-800 wattlık bir PSU tercih edilmeliydi...


Sanırım DELL mühendisleri bu ince ayrıntıyı hesaba katmış, hatta emniyet payı da bırakmışlardır.
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MISTIQuad 11 yıl
dell xps serisini, bırakım alienware ile ilişkilerini ilerletsin sistemin ekran kartı tatmin edici değil aralarında en iyisi 4850 en azından 4870x2 konmalıydı...nese alana hayırlı olsun
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