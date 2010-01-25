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Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor
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Streak kod adıyla ortaya çıkan ardından Slate olarak anılmaya başlanan tablet bilgisayarını CES 2010 fuarında Mini 5 ismiyle tanıtan Dell sürprize hazırlanıyor. Intel Atom platformunu kullanacağı düşünülen tablet bilgisayar, beklentilerin aksine x86 yerine ARM mimarisini temel alıyor ve Qualcomm'un özellikle HTC HD2 ile birlikte popüler olan ünlü Snapdragon platformundan güç alıyor.

1GHz'de çalışan işlemcisi ve Android işletim sistemiyle Dell Mini 5'in yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Çözünürlüğü resmi olarak doğrulanmasa da 800 x 480 piksel olduğu iddia edilen 5-inç ekrana sahip Mini 5'in güç ihtiyacını 1530mAh pil karşılıyor. WiFi ve Bluetooth bağlantılarına ek olarak SIM kart desteğiyle 3G bağlantısı da kurabilen Mini 5, LED flash destekli 5MP çözünürlüğünde kameraya da sahip.

Farklı renk seçenekleriyle sunulması beklenen Dell Mini 5'in, Qualcomm Snapdragon platformu sayesinde yüksek performansı uzun pil ömrüyle sunacağı iddia ediliyor. Tasarım özellikleriyle öne çıkan tablet bilgisayarın, MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazı segmentinde konumlandırılması beklenirken resmi satış tarihi ve tavsiye edilen yurt dışı etiket fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor
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Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor
Tam Boyutta Gör

Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor
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Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor
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Bir tablet bilgisayarın anatomisi: Adım adım Dell Mini 5 (Video Vietnamca'dır, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.)


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shavkat 9 yıl
Intel Atom platformunu kullanacağı düşünülen tablet bilgisayar, beklentilerin aksine x86 yerine ARM mimarisini temel alıyor ve Qualcomm'un özellikle HTC HD2 ile birlikte popüler olan ünlü Snapdragon platformundan güç alıyor.
Cok isabetli olmus diye dusunuyorum, o cihaz icin tasinabilirlik ve pil omru daha onemli olsa gerek (ekran cozunurlugu yapacagi islemi goz onune alirsak)ve Confusion'a katiliyorum. Bu sistemlerde aslinda ARM Cortex'leri neden kullanmiyorlar cokmu erken hala? ornk: TI ve Tegra nin SOC urunleri?
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koxp94 9 yıl
şık olmuş, Android daha da yaygınlaşır
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Confusion 9 yıl
beklentilerin aksine x86 yerine ARM mimarisini temel alıyor


kalıplaşmış x86 tekelini kırmak için her yol makbuldür.

3 firma dışında kimse x86 lisansı kullanamıyor ve x86 olmayan birşey işe yaramaz gözüyle bakılıyor
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mobilite üstünlüğü yanında kullanım kolaylığı da varsa bu ürün atom platformlu netbook lara bile rakip olur
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmuş
Haber için teşekkürler
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sahafiec 9 yıl
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı filan da çok şık olmuş , türünün en güzel örneklerinden birisi.
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sahafiec 9 yıl
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