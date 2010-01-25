Dell'in yeni tablet bilgisayarı Mini 5, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanıyor

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Streak kod adıyla ortaya çıkan ardından Slate olarak anılmaya başlanan tablet bilgisayarını CES 2010 fuarında Mini 5 ismiyle tanıtan Dell sürprize hazırlanıyor. Intel Atom platformunu kullanacağı düşünülen tablet bilgisayar, beklentilerin aksine x86 yerine ARM mimarisini temel alıyor ve Qualcomm'un özellikle HTC HD2 ile birlikte popüler olan ünlü Snapdragon platformundan güç alıyor.

1GHz'de çalışan işlemcisi ve Android işletim sistemiyle Dell Mini 5'in yüksek performans sunacağı belirtiliyor. Çözünürlüğü resmi olarak doğrulanmasa da 800 x 480 piksel olduğu iddia edilen 5-inç ekrana sahip Mini 5'in güç ihtiyacını 1530mAh pil karşılıyor. WiFi ve Bluetooth bağlantılarına ek olarak SIM kart desteğiyle 3G bağlantısı da kurabilen Mini 5, LED flash destekli 5MP çözünürlüğünde kameraya da sahip.

Farklı renk seçenekleriyle sunulması beklenen Dell Mini 5'in, Qualcomm Snapdragon platformu sayesinde yüksek performansı uzun pil ömrüyle sunacağı iddia ediliyor. Tasarım özellikleriyle öne çıkan tablet bilgisayarın, MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazı segmentinde konumlandırılması beklenirken resmi satış tarihi ve tavsiye edilen yurt dışı etiket fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Bir tablet bilgisayarın anatomisi: Adım adım Dell Mini 5 (Video Vietnamca'dır, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.)