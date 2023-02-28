Oyuncular için depolama ürünleri ne kadar önemli? Disk fiyatları dövizden ne kadar etkilenir?

Depolama çözümlerinin oyun deneyimine katkısını, ülkemizde dövizin depolama ürünlerinin fiyatına etkisini ve depolama ürünlerinin geleceğini WD Türkiye Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ile konuştuk.

Oyun deneyimini geliştirmek için yazılım ve donanım şirketleri farklı çözümler sunmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda editörlerimizden Cem Sünbül, Western Digital Türkiye Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ile genel olarak oyunculuğun geldiği noktayı ve özel olarak depolama ürünlerinin önemine dair konuştuk. Oyun deneyimini geliştirmek için özel olarak üretien WD modelleri, oyun konsollarındaki depolama çözümleri, cloud gaming ve ilgili diğer depolama çözümlerine dair yaptığımız sohbette döviz nedeniyle etkilenen fiyatlara dair de konuştuk. Ayrıca bu yıl depolama teknolojilerinde bizi bekleyen yeni teknolojiler neler sorusunun cevabını da aldığımız sohbetimizi ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerinin ÖNCESİNDE yaptığımızın altını çizelim. İyi seyirler