Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar" Denizli itfaiyesinde kullanılacak

STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 50'den fazla vatandaşın enkaz altından kurtarılmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar Sistemi, güncellenen konfigürasyonuyla Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin envanterine girdi.

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STM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren şirket, askeri ve sivil kullanım amacıyla STM DAR'ı geliştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altındaki 50'den fazla afetzedenin yerini tespit eden sistem, güncellenen konfigürasyonuyla Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin envanterine dahil edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, STM DAR'ı envanterine alan ilk itfaiye teşkilatı oldu. Sistemin kullanımına ilişkin eğitimler, STM tarafından görevli personele verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 2015'teki hendek operasyonlarının ardından güvenlik güçlerinin meskun mahal çatışmalarında kullanmaları için bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu, evlere ve binalara girmeden içinde teröristlerin olup olmadığını anlamak için duvarın arkasını gösteren radar teknolojisinin, milli imkanlarla STM tarafından 2017'de geliştirilmeye başlandığını bildirdi.

Güleryüz, şunları ifade etti: "Çok kısa bir süre içinde geliştirilen DAR, güvenlik güçlerimizin özel operasyonlarında, özellikle hücre evi baskınlarında, rehine kurtarma operasyonlarında kullanılması için teslim edildi. Böylece, kapalı mekanda duvarın arkasındaki tehdit önceden algılanarak ona göre bir önlem alınması sağlandı ve olası can kayıplarının önüne geçildi. Hatta bazı önemli operasyonlarda hücre evinde saklanan üst düzey teröristlerin, duvar arkasında saklandığı yeri tespit ederek yakalanmalarını sağladı."

DAR'ın savunma amaçlı geliştirildiğini ancak sivil alana da uyarlandığını belirten Güleryüz, şu bilgileri verdi:

"DAR'ın deprem, yangın, çığ gibi afetlerde etkin rol oynayacağını değerlendiriyorduk. Geçen yıl yaşadığımız depremin ardından bölgeye hızlı bir şekilde giderek, içlerinde bebek, çocuk ve kadınların da yer aldığı 50'yi aşkın kişiyi DAR ile kurtardık. Halihazırda jandarmamızın envanterinde yer alan DAR'ı, büyük bir fedakarlıkla her sahada görev yapan itfaiye teşkilatlarımızın envanterine kazandırmış olduk. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmaları ve yangınlarda çok önemli bir milli kabiliyeti bünyesine almış oldu."

Güleryüz, DAR ile ilgilenen diğer itfaiye teşkilatlarıyla görüşmelerin de devam ettiğini, ülkenin doğal afetlere hazırlık seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

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