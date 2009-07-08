DFI Atom işlemcili mini-ITX anakartını tanıttı

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Son kullanıcılar için LanParty serisi altında yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlar hazırlayan DFI aynı zamanda endüstriye çözümler de geliştirmekte. Son dönemde P55 yonga setli anakartlarının hazırlık çalışmalarıyla gündeme gelen firma yaptığı açıklama ile Atom işlemcili yeni anakartını duyurdu. Firmanın NP100-N16C kod adını taşıyan mini-ITX formundaki yeni anakartında, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi bulunuyor ve 945GSE yonga setini kullanılıyor.

Üzerinde bir adet DIMM slotu bulunan ve 2GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimiyle geliyor. Genişleme slotları açısından bir adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna ev sahipliği yapan DFI NP100-N16C'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 6 kanal ses, DVI/D-Sub konnektörleri, CompactFlash bellek kartı soketi ve iki adet SATA konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

Katı kapasitörlerle donatılan ve pasif soğutma ile desteklenen anakartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.