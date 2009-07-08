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DFI Atom işlemcili mini-ITX anakartını tanıttı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI Atom işlemcili mini-ITX anakartını tanıttı
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Son kullanıcılar için LanParty serisi altında yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlar hazırlayan DFI aynı zamanda endüstriye çözümler de geliştirmekte. Son dönemde P55 yonga setli anakartlarının hazırlık çalışmalarıyla gündeme gelen firma yaptığı açıklama ile Atom işlemcili yeni anakartını duyurdu. Firmanın NP100-N16C kod adını taşıyan mini-ITX formundaki yeni anakartında, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisi bulunuyor ve 945GSE yonga setini kullanılıyor.

Üzerinde bir adet DIMM slotu bulunan ve 2GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimiyle geliyor. Genişleme slotları açısından bir adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotuna ev sahipliği yapan DFI NP100-N16C'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 6 kanal ses, DVI/D-Sub konnektörleri, CompactFlash bellek kartı soketi ve iki adet SATA konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

Katı kapasitörlerle donatılan ve pasif soğutma ile desteklenen anakartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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sertacaygun 9 yıl
TV'ye bağlayıp arada bir maillerine bakacak olan insanlar için güzel ürün.
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RaDReS 9 yıl
Çok zayıf olmuş... ama PCI ve PCI-e ikisi bir arada olması güzel olmuş yalnız o pci-e nasıl kullanıcak biraz kafam karıştı. HTPC de DVB kartının kaçınılmaz olduğunu düşündüğümden PCI olması daha mantıklı gibi...
ION platformu+A330+güçkaynağı üzerinde olan ve 150 usd ye satılan bir model istiyoruz
yoksa ekonomi ve güç tasarrufu açısından amd7750 ve 880g ikilisi daha mantıklı gözüküyor...
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banditt73 9 yıl
tasarım hoşuma gitmedi cok sıkıstırmıslar takması sökmesi dert olur
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yonex78 9 yıl
böyle birşey alıpta download makinası yapmak aklımdan geçmiyor degil.. buna birde 2 tb hdd 1 gb ram ALDIKMI tadından yinmez:???
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artenis 9 yıl
533+N270 cok dusuk seviyeli bir sistem olmus. fiyatı da oyle olur umarım !
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Temren 9 yıl
Ram desteği biraz zayıf kalmış sanki...

Yakın zamanda multimedya pc amaçlı alıcam böyle bir şey ama nvidia ion'u bekliyorum açıkçası.. Fiyatlar önemli
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