Yeni MG HS PHEV Türkiye'de! Çinli elektrikli pickup tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde %30 ÖTV dilimine giren MG HS PHEV'in fiyatını, Çinli Maxus'un pickup modelini ve BYD'nin Avrupa için tanıttığı E-Vali isimli elektrikli ticari aracı konuştuk. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:30 - Maxus eDeliver 5 Türkiye'de
11:38 - Ford Ranger PHEV tanıtıldı
18:43 - Maxus, Avrupa pazarına yönelik elektrikli pickup tanıttı
26:48 - BYD'nin şarj edilebilir hibrit MPV'si Xia
33:22 - BYD'nin elektrikli panelvanı E-Vali
37:10 - Yeni MG HS PHEV Türkiye fiyatı