Yeni MG HS PHEV Türkiye'de! Çinli elektrikli pickup tanıtıldı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde %30 ÖTV dilimine giren MG HS PHEV'in fiyatını, Çinli Maxus'un pickup modelini ve BYD'nin Avrupa için tanıttığı E-Vali isimli elektrikli ticari aracı konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde %30 ÖTV dilimine giren MG HS PHEV'in fiyatını, Çinli Maxus'un pickup modelini ve BYD'nin Avrupa için tanıttığı E-Vali isimli elektrikli ticari aracı konuştuk. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:30 - Maxus eDeliver 5 Türkiye'de

11:38 - Ford Ranger PHEV tanıtıldı

18:43 - Maxus, Avrupa pazarına yönelik elektrikli pickup tanıttı

26:48 - BYD'nin şarj edilebilir hibrit MPV'si Xia

33:22 - BYD'nin elektrikli panelvanı E-Vali

37:10 - Yeni MG HS PHEV Türkiye fiyatı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.