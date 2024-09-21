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    Yeni MG HS PHEV Türkiye'de! Çinli elektrikli pickup tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde %30 ÖTV dilimine giren MG HS PHEV'in fiyatını, Çinli Maxus'un pickup modelini ve BYD'nin Avrupa için tanıttığı E-Vali isimli elektrikli ticari aracı konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde %30 ÖTV dilimine giren MG HS PHEV'in fiyatını, Çinli Maxus'un pickup modelini ve BYD'nin Avrupa için tanıttığı E-Vali isimli elektrikli ticari aracı konuştuk. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:30 - Maxus eDeliver 5 Türkiye'de

    11:38 - Ford Ranger PHEV tanıtıldı

    18:43 - Maxus, Avrupa pazarına yönelik elektrikli pickup tanıttı

    26:48 - BYD'nin şarj edilebilir hibrit MPV'si Xia

    33:22 - BYD'nin elektrikli panelvanı E-Vali

    37:10 - Yeni MG HS PHEV Türkiye fiyatı

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