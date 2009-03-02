DH Özel: Gün Işığı ile evinizi ısıtın!

Genel Yayın Yönetmeni
Gün ışığı ile evinizi, iş yerinizi ücretsiz ısıtın. Güneş Enerjisi Teknolojileri fuarında SolarWall standındayız.
Güneş enerjisi fuarında, özellikle son dönemdeki doğalgaz zamları ardından büyük bir sorun haline gelen ısınma konusunda da ihtiyaca özel çözümler yer alıyor.
Kanada merkezli SolarWall, gün ışığından yararlanan özel yapısı ile en azından gündüzleri ücretsiz ısıtma sağlıyor.
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1- Kesinlikle bu sistemin bırakın ülkemizi, dünyada bir eşi ve benzeri daha yok.
2- 25 yıl evet, geç kalınmışlık konusuna katılıyorum. Ama bence artık bunu düşünmek yerine bu sistemi kullanarak nasıl tasarruf edebiliriz kısmına atlamalıyız
3- "Buraya gelse takarlar vergiyi hemen" denilmiş, söylermisiniz ülkemiz de hangi üründen vergi alınmıyor ki Ayrıca fuarda sergilenen her ürün zaten ülkemizde satışı yapılan ürünler
4- "Bu tarz paneller ancak iş yerlerinde mimarinin çokda gözönünde olmayan kısımlarında kullanılabilinir. Çünkü pek estetik değil. Mimarlar pek sevmez." denilmiş, Orjinal ve Ülkemizde ki web sitelerini inceledim (foto, broşür, dökümanlar) ve bu yoruma katılmıyorum. Mesela dünyanın en iyi binası (yeşil bina) seçilmiş uygulamaları var, 1995 isviçre wasag, 2005 toronto havalimanı (ki bu uygulama mimarlar için çok büyük önem arzeden LEED puanlaması olarak 6 LEED katkı sağlamış) ve son olarakta 2007 İngiltere Sainsbury Dağıtım merkezi. Ve referanslarına da bakacak olursanız, mimarların -bence- beğeni ile uyguladığı bir sistem olduğunu görmeniz işten bile değil.
5- Ayrıca 100 sene sonra gibi gelir, bu yoruma çok güldüm İşte, yenilenebilir enerji sistemlerin ülkemizde neden yaygın olmadıgını gösterir bir cevap bu.
Yanılıyormuyum arkadaşlar?
Neden bu kadar geç kalındı acaba ülkemize gelmesi için?
İlginç bir sistemmiş bu arada gerçekten. Baya da verimli gibi duruyor ama gerçek kullanımda ne olur bilemeyiz tabi.