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DH Özel: Gün Işığı ile evinizi ısıtın!

10 yıl
53,5b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gün ışığı ile evinizi, iş yerinizi ücretsiz ısıtın. Güneş Enerjisi Teknolojileri fuarında SolarWall standındayız.

Güneş enerjisi fuarında, özellikle son dönemdeki doğalgaz zamları ardından büyük bir sorun haline gelen ısınma konusunda da ihtiyaca özel çözümler yer alıyor.

Kanada merkezli SolarWall, gün ışığından yararlanan özel yapısı ile en azından gündüzleri ücretsiz ısıtma sağlıyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astronot16 7 yıl
halkimizin bu tur sistemleri benimsemesi uzun zaman alabilir bence. Ama yabancilarda analarinin karnindan bu sistemle dogmuyorlar herhalde:D
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Helgin 7 yıl
Ben bu konuyu nerden buldum la en son. konu disindaydim
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LAN ! 7 yıl Helgin
Gitizen
Ben bu konuyu nerden buldum la en son. konu disindaydim



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Helgin 7 yıl
Kamerayi blryere sabltlemissiniz herhalde
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gongwen598 7 yıl
Çünkü pek estetik değil. Mimarlar pek sevmez.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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esperante 10 yıl
Merhaba arkadaşlar bu ürünün web sitesini incelediniz mi bilmiyorum fakat, ben fuardaydım ve bu ürün hakkında detaylı bilgi aldım. Fuar'ın yıldızı bence bu üründü. (firmayı temsil ediyormuş gibi hissettim kendimi)
Yapılan yorumlar için bir kaç anekdotum var,

1- Kesinlikle bu sistemin bırakın ülkemizi, dünyada bir eşi ve benzeri daha yok.

2- 25 yıl evet, geç kalınmışlık konusuna katılıyorum. Ama bence artık bunu düşünmek yerine bu sistemi kullanarak nasıl tasarruf edebiliriz kısmına atlamalıyız


3- "Buraya gelse takarlar vergiyi hemen" denilmiş, söylermisiniz ülkemiz de hangi üründen vergi alınmıyor ki
Ayrıca fuarda sergilenen her ürün zaten ülkemizde satışı yapılan ürünler


4- "Bu tarz paneller ancak iş yerlerinde mimarinin çokda gözönünde olmayan kısımlarında kullanılabilinir. Çünkü pek estetik değil. Mimarlar pek sevmez." denilmiş, Orjinal ve Ülkemizde ki web sitelerini inceledim (foto, broşür, dökümanlar) ve bu yoruma katılmıyorum. Mesela dünyanın en iyi binası (yeşil bina) seçilmiş uygulamaları var, 1995 isviçre wasag, 2005 toronto havalimanı (ki bu uygulama mimarlar için çok büyük önem arzeden LEED puanlaması olarak 6 LEED katkı sağlamış) ve son olarakta 2007 İngiltere Sainsbury Dağıtım merkezi. Ve referanslarına da bakacak olursanız, mimarların -bence- beğeni ile uyguladığı bir sistem olduğunu görmeniz işten bile değil.

5- Ayrıca 100 sene sonra gibi gelir, bu yoruma çok güldüm
İşte, yenilenebilir enerji sistemlerin ülkemizde neden yaygın olmadıgını gösterir bir cevap bu.

Yanılıyormuyum arkadaşlar?

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Huhukomsu 10 yıl
Bu tarz paneller ancak iş yerlerinde mimarinin çokda gözönünde olmayan kısımlarında kullanılabilinir. Çünkü pek estetik değil. Mimarlar pek sevmez.
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PHI 10 yıl
"Kanada'a yaklaşık 25 yıldır kullanılan bir sistem"
Neden bu kadar geç kalındı acaba ülkemize gelmesi için?


İlginç bir sistemmiş bu arada gerçekten. Baya da verimli gibi duruyor ama gerçek kullanımda ne olur bilemeyiz tabi.
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mc_avalon 10 yıl
Buraya gelse takarlar vergiyi hemen. özel güneş vergisi
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Turk-Engineer 7 yıl PHI
PHI
"Kanada'a yaklaşık 25 yıldır kullanılan bir sistem"
Neden bu kadar geç kalındı acaba ülkemize gelmesi için?


İlginç bir sistemmiş bu arada gerçekten. Baya da verimli gibi duruyor ama gerçek kullanımda ne olur bilemeyiz tabi.


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gun 10 yıl
En iyi video bu olmuş. 40 yıl ömürlü bir sistem, basit verimli bir mantığa sahip. Birde renklerinin olması çok iyi lego gibi binalarda kullanılabilir.
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